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इंदौर में फैक्ट्री में अचानक भड़की आग, 10 कर्मचारी अस्पताल में ऑक्सीजन पर

इंदौर के पालदा स्थित पेस्ट कंट्रोल बनाने वाली फैक्ट्री में आग से अफरातफरी. आननफानन में काम कर रहे लोगों का रेस्क्यू.

Indore Fire breakout Factory
इंदौर में फैक्ट्री में अचानक भड़की आग (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 18, 2026 at 4:00 PM IST

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इंदौर : शहर के भंवरकुआं थाना क्षेत्र में स्थित पेस्ट कंट्रोल बनाने वाली फैक्ट्री में बुधवार दोपहर में अचानक आग की लपटें उठने लगी. फैक्ट्री में मौजूद कर्मचारी आग से घिर गए लेकिन आसपास के लोगों ने जांबाजी दिखाते हुए लोगों को फैक्ट्री से बाहर निकाला. इस दौरान फायर ब्रिगेड के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.

आसपास की फैक्ट्री के कर्मचारियों ने किया रेस्क्यू

शहर के पालदा में पेस्ट कंट्रोल बनाने वाली में फैक्ट्री में कर्मचारी अपने काम में व्यस्त थे कि अचानक आग धधक उठी. आननफानन में लोग फैक्ट्री से बाहर निकले और शोर मचाया. आसपास की फैक्ट्री में काम कर रहे कर्मचारी तुरंत मौके पर पहुंचे और फैक्ट्री में फंसे लोगों को बाहर निकाला. फैक्ट्री में कुछ दोपहिया वाहन भी रखे थे, जिन्हें तुरंत बाहर निकाला गया. आग फैलते ही कुछ महिला कर्मचारियों ने हिम्मत दिखाते हुए अन्य महिलाओं को फैक्ट्री से बाहर निकाला.

इंदौर के पालदा स्थित फैक्ट्री में आग, 10 कर्मचारी बीमार (ETV BHARAT)

10 कर्मचारी अस्पताल में भर्ती

आग की लपटें विकराल रूप लेती जा रही थीं. इसी दौरान दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया. शुरुआती जांच के अनुसार आग शॉर्टसर्किट से लगी. इस फैक्ट्री में पेस्ट कंट्रोल तैयार किया जाता है. वहां रखे केमिकल के कारण आग और धधक उठी. इस दौरान 10 कर्मचारियों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी. सभी 10 कर्मचारियों का रेस्क्यू कर नजदीकी अस्पताल ले जाया गया. अस्पताल में उन्हें ऑक्सीजन लगाई गयी.

Indore Fire breakout Factory
आग लगने के बाद फैक्ट्री के अंदर का हाल (ETV BHARAT)

आग बुझाने के बाद फैक्ट्री की सर्चिंग

पुलिस व जिला प्रशासन को टीमें भी मौके पर पहुंची और आग बुझाने के बाद फैक्ट्री की सर्चिंग की गई. इस मामले में एएसपी विजय चौधरी ने बताया "कोई जनहानि नहीं हुई है. 10 कर्मचारियों को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, उन्हें अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है. उनकी हालत ठीक है. आग लगने का कारण आभी साफ नहीं है. जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि आग कैसे लगी."

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