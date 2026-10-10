ETV Bharat / state

मकबूल फिदा हुसैन ने जहां की रंगों से दोस्ती, बेरंग और भूतहा हुआ वही फाइन आर्ट कॉलेज

इंदौर का फाइन आर्ट कॉलेज ( ETV Bharat )

इंदौर: इंदौर के फाइन आर्ट कॉलेज में तमाम बुनियादी सुविधाओं के बीच भी यहां के स्टूडेंट्स, मकबूल फिदा हुसैन, एन एस बेंद्रे और डीजे जोशी की कला विरासत को आगे बढ़ा रहे है. क्लास के बीच में घुस आते कुत्ते, चूहे और छत से गिरते प्लास्टर यहां की बदहाली की कहानी बयां कर रहे हैं. कॉलेज में सुविधा के नाम पर भीषण दुर्दशा और संसाधनों का अभाव है.

1927 में हुई थी गवर्नमेंट इंस्टिट्यूट ऑफ फाइन आर्ट की स्थापना

साल 1927 में मध्य प्रदेश के चित्रकला के पित्र पुरुष कहे जाने वाले डीडी देवलालीकर ने होलकर महाराज के अनुरोध पर गवर्नमेंट इंस्टिट्यूट ऑफ फाइन आर्ट की स्थापना की थी, जिसे देवलालीकर कला वीथिका कहा जाता था. यह संस्थान शहर के एमजी रोड पर मौजूद था लेकिन मेट्रो रेल परियोजना के स्टेशन निर्माण के चलते इस कॉलेज को 2012 में स्कीम नंबर 78 स्थित इंदौर विकास प्राधिकरण के अधीन एक किराए की इमारत में शिफ्ट कर दिया गया. इंदौर का फाइन आर्ट कॉलेज बदहाली का शिकार (ETV Bharat) चूंकि यह इमारत आर्ट कॉलेज के लिए नहीं बनी थी, इसलिए मजबूरी में कॉलेज के वर्तमान स्टाफ एवं छात्रों ने इसे पढ़ाई के योग्य बनाया. लेकिन बाद में न तो संस्कृति विभाग ने इस कॉलेज की सुध ली और ना ही इंदौर जिला प्रशासन ने शिक्षकों और छात्रों की मांग पर कोई ध्यान दिया. नतीजतन अब स्थिति यह है कि यहां पर्याप्त स्थान नहीं होने के कारण यहां स्कल्पचर पेंटिंग, प्रिंटिंग, अप्लाइड आर्ट और टेक्सचर आदि की क्लासेज भी मुश्किल से लग पा रही हैं. क्लास में भी कुत्ते और अन्य जीव-जंतु जमाए रहते हैं डेरा कंप्यूटर लैब यहां इसलिए विकसित नहीं हो सकती क्योंकि लैब को तैयार करने के लिए इमारत में कोई स्थान ही नहीं है. जो टूटे-फूटे कमरे और परिसर मौजूद हैं उनका प्लास्टर लगातार गिर रहा है. वहीं इमारत की कोई मेंटेनेंस नहीं होने के कारण बाहर और अंदर से यह पूरी तरह से भूतिया परिसर बनकर रह गई है. जिसमें रात ही नहीं दिन में लगती क्लास में भी कुत्ते और अन्य जीव-जंतु डेरा जमाए रहते हैं. इनके बीच ही छात्र-छात्राओं को अपनी क्लास अटेंड करनी होती है. इंदौर का फाइन आर्ट कॉलेज (ETV Bharat) शहडोल के संजीव के लिए संजीवनी बनी वुडन कला, लकड़ियों में जान फूंक बना देते हैं जानदार मूर्तियां