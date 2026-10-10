मकबूल फिदा हुसैन ने जहां की रंगों से दोस्ती, बेरंग और भूतहा हुआ वही फाइन आर्ट कॉलेज
मकबूल फिदा हुसैन, एन एस बेंद्रे और डीजे जोशी जैसे कलाकारों की पेंटिंग और आर्ट ने जिस कॉलेज में जन्म लिया, वही कॉलेज शासन प्रशासन की बेरुखी के चलते जर्जर और बदरंग हो चुका है. सिद्धार्थ माछीवाल की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 10, 2026 at 4:32 PM IST
इंदौर: इंदौर के फाइन आर्ट कॉलेज में तमाम बुनियादी सुविधाओं के बीच भी यहां के स्टूडेंट्स, मकबूल फिदा हुसैन, एन एस बेंद्रे और डीजे जोशी की कला विरासत को आगे बढ़ा रहे है. क्लास के बीच में घुस आते कुत्ते, चूहे और छत से गिरते प्लास्टर यहां की बदहाली की कहानी बयां कर रहे हैं. कॉलेज में सुविधा के नाम पर भीषण दुर्दशा और संसाधनों का अभाव है.
1927 में हुई थी गवर्नमेंट इंस्टिट्यूट ऑफ फाइन आर्ट की स्थापना
साल 1927 में मध्य प्रदेश के चित्रकला के पित्र पुरुष कहे जाने वाले डीडी देवलालीकर ने होलकर महाराज के अनुरोध पर गवर्नमेंट इंस्टिट्यूट ऑफ फाइन आर्ट की स्थापना की थी, जिसे देवलालीकर कला वीथिका कहा जाता था. यह संस्थान शहर के एमजी रोड पर मौजूद था लेकिन मेट्रो रेल परियोजना के स्टेशन निर्माण के चलते इस कॉलेज को 2012 में स्कीम नंबर 78 स्थित इंदौर विकास प्राधिकरण के अधीन एक किराए की इमारत में शिफ्ट कर दिया गया.
चूंकि यह इमारत आर्ट कॉलेज के लिए नहीं बनी थी, इसलिए मजबूरी में कॉलेज के वर्तमान स्टाफ एवं छात्रों ने इसे पढ़ाई के योग्य बनाया. लेकिन बाद में न तो संस्कृति विभाग ने इस कॉलेज की सुध ली और ना ही इंदौर जिला प्रशासन ने शिक्षकों और छात्रों की मांग पर कोई ध्यान दिया. नतीजतन अब स्थिति यह है कि यहां पर्याप्त स्थान नहीं होने के कारण यहां स्कल्पचर पेंटिंग, प्रिंटिंग, अप्लाइड आर्ट और टेक्सचर आदि की क्लासेज भी मुश्किल से लग पा रही हैं.
क्लास में भी कुत्ते और अन्य जीव-जंतु जमाए रहते हैं डेरा
कंप्यूटर लैब यहां इसलिए विकसित नहीं हो सकती क्योंकि लैब को तैयार करने के लिए इमारत में कोई स्थान ही नहीं है. जो टूटे-फूटे कमरे और परिसर मौजूद हैं उनका प्लास्टर लगातार गिर रहा है. वहीं इमारत की कोई मेंटेनेंस नहीं होने के कारण बाहर और अंदर से यह पूरी तरह से भूतिया परिसर बनकर रह गई है. जिसमें रात ही नहीं दिन में लगती क्लास में भी कुत्ते और अन्य जीव-जंतु डेरा जमाए रहते हैं. इनके बीच ही छात्र-छात्राओं को अपनी क्लास अटेंड करनी होती है.
यहां की फैकल्टी गुंजन लड्ढा बताते हैं "जिस कॉलेज के पूर्व छात्र एमएफ हुसैन और एन एस बेंद्रे रहे हों, मध्य प्रदेश में उनके ही कॉलेज के लिए ना तो कोई व्यवस्थित इमारत है न ही आर्ट और प्रिंटिंग के विकास के लिए अनुकूल माहौल. लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर सिलेक्शन प्रोसेस के बाद यहां के 20 छात्र-छात्राओं का चयन होता है. इसके बावजूद उन्हें संसाधन देने के नाम पर शासन स्तर पर कोई पहल नहीं हो रही है. यह अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण हैं."
स्टूडेंट्स के लिए अपनी पेंटिंग एग्जीबिशन लगाने के लिए यहां स्थान मौजूद नहीं
इसी कॉलेज में 1969 से 1973 तक पढ़ने वाले पूर्व छात्र रमेश खेर का कहना है "इस कॉलेज के पूर्व छात्रों ने तो इंटरनेशनल लेवल पर अपनी पहचान बनाई लेकिन अब जो छात्र यहां पढ़ रहे हैं उन्हें अपनी पेंटिंग एग्जीबिशन लगाने के लिए यहां स्थान मौजूद नहीं है. वहीं कोर्स में शामिल कई शैक्षणिक गतिविधियों को यहां पूरा करना मुश्किल होता है. इसलिए इमारत के कारण यहां पढ़ने वाले छात्राओं की एकेडमिक तैयारी और अनुभव की स्थिति का अंदाजा हर कोई लगा सकता है."
उन्होंने कहा "कॉलेज में स्टाफ की भारी कमी है. जितने लोग कॉलेज में आते हैं वे जहां-तहां सुरक्षित स्थान पर बैठकर कोर्स पूरा करते हैं. ऐसी ही परिस्थिति का सामना छात्र-छात्राओं को करना पड़ता है जो कॉलेज परिसर के चारों ओर उग रही घास में जीव-जंतुओं के डर के बीच जैसे-तैसे कॉलेज में अपना समय बिताते हैं."
नए कॉलेज भवन के प्रयास जारी
वहीं मामले में सांसद शंकर लालवानी बताते हैं "वर्तमान में कॉलेज इंदौर विकास प्राधिकरण की इमारत में लग रहा है, जिसकी हालत खराब हो चुकी है. कॉलेज प्रशासन और छात्र-छात्राओं की मांग पर राज्य शासन के संस्कृति विभाग से अनुरोध किया गया है कि इस इमारत को विभाग अपने अधीन ले. इसके लिए इंदौर विकास प्राधिकरण और संस्कृति विभाग के बीच संवाद जारी है. शासन स्तर पर भी इसके प्रयास हो रहे हैं. जल्द ही सहमति बनी तो विकास प्राधिकरण द्वारा संस्कृति विभाग को सौंपने के बाद विभाग यहां नए सिरे से कॉलेज बिल्डिंग तैयार करेगा. इसके बाद ही इस तरह की परेशानी का समाधान हो सकेगा."