बैंड वालों की जिंदगी पर फिल्म की शूटिंग, कहानी में सुनहरे दौर की यादें, अब संघर्ष और चुनौतियां

बदलते वक्त के साथ बैंड बाजे वालों की जिंदगी में भी बड़ा बदलाव आया है. आजकल बैंड पार्टी को डीजे से कड़ी चुनौती.

इंदौर का राजकमल बैंड देशभर में मशहूर (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 15, 2025 at 12:42 PM IST

3 Min Read
इंदौर : कुछ साल पहले तक शादी समारोह हो या कोई बड़ा आयोजन, बैंड वालों के बगैर इसके होने की कल्पना नहीं की जा सकती थी. लेकिन अब बैंड बाजे का क्रेज कम होता जा रहा है. हालांकि बैंड की धुन बहुत सुरमयी होती है. इसका आकर्षण ही अलग होता है. इधर, कुछ सालों से डीजे का प्रचलन बढ़ा है. बारात हो या चल समारोह अब बैंड वालों की अहमियत कम हो गई. इन समारोहों में डीजे का शोर और धमधड़ाका ही सुनाई देता है.

बैंड वालों के सामने डीजे की चुनौती

डीजे की चुनौती से निपटने के लिए बैंज वालों ने भी नए प्रयोग शुरू किए हैं. पुराने दौर से लेकर अब तक गीत-संगीत के युग में आए बदलाव से बैंड वालों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है, इसको लेकर अब फिल्म बन रही है. फिल्म निर्माता पलाश मुछाल द्वारा बनाई जा रही इस फिल्म की शूटिंग इंदौर की अलग-अलग लोकेशन पर हो रही है. फिल्म में इंदौर के बैंड मास्टर और उनकी मंडली को भी हिस्सा बनाया जा रहा. फिल्म में मुख्य भूमिका अभिनेता चंदन रॉय निभा रहे हैं, जबकि कहानी, निर्देशन और संगीत की कमान पलाश मुछाल करेंगे.

इंदौर के खूबसूरत लोकेशन पर होगी शूटिंग

पलाश की यह छठी फिल्म है. इस फिल्म की शूटिंग इंदौर की खूबसूरती और लोकरंगों के बीच होगी, जिससे शहर का असली रंग-रूप बड़े परदे पर नज़र आएगा. फिल्म में दिखाया जाएगा कि कैसे बैंड वालों ने समय के साथ संगीत की दुनिया में बड़ा बदलाव देखा और अपनी मेहनत व हुनर से लोगों के दिलों को छुआ. सैक्सोफोन और अन्य वाद्ययंत्रों की धुन पर टिकी यह कहानी दर्शकों को संगीत की दुनिया के भावनात्मक सफ़र पर ले जाएगी.

बैंड वालों के संघर्ष की कहानी फिल्म में

फिल्म निर्माण की टीम से जुड़े सुनील अग्रवाल बताते हैं "यह कहानी केवल बैंड वालों की नहीं, बल्कि संगीत और संघर्ष की वह दास्तान है, जो हर किसी के दिल को छू लेगी. पूरे देश में इंदौर के बैंड वालों की एक अलग पहचान है. कई बड़े आयोजनों में मुंबई और दिल्ली भी यह बैंड वाले जाते थे. इन बैंड वालों के जीवन के संघर्ष की कहानी और कामकाजी रूप से उनके जीवन में आ रहे बदलाव को परिलक्षित करते हुए यह पहली फिल्म बनाई जा रही है."

इंदौर की बैंड पार्टी कई शहरों में जाती थी

मध्य प्रदेश में इंदौर के बैंड आज भी अपने सुनहरे दौर की गवाही देते हैं. इंदौर से बैंड वाले और उनकी टीम दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में भी परफॉर्म करने जाती थी. हालांकि अब कई बैंड मास्टर और तरह-तरह के वाद्य यंत्र बजाने वाले उस्ताद नहीं हैं, लेकिन उनकी वादन और यादों की विरासत आज भी इंदौर के बैंड मास्टर अपनी यादों में सहेजे हुए हैं, जिन्हें अब फिल्मी पर्दे पर साकार किया जा रहा है.

