इंदौर में फिल्म अभिनेता विजेंद्र घाटगे की जमीन पर कब्जा, पुलिस से मांगी सुरक्षा
इंदौर में फिल्म अभिनेता विजेंद्र घाटगे की बेशकीमती कृषि भूमि पर अवैध कब्जा. मामला कोर्ट में विचाराधीन.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 14, 2026 at 1:08 PM IST
रिपोर्ट : संदीप मिश्रा
इंदौर : फिल्म अभिनेता विजेंद्र घाटगे की करोड़ों रुपए की जमीन पर अवैध कब्जा. अभिनेता विजेंद्र घाडगे ने कोर्ट से सुरक्षा दिलाने की मांग की है. इस बारे में घाटगे ने कोर्ट में आवेदन दिया है. इसके बाद पुलिस ने उनके बयान लिए हैं. आवेदन में कहा गया है कि कब्जाधारी द्वारा उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.
जमुडी हप्सी में किसान को खेती के लिए दी जमीन
इंदौर के गांधीनगर थाना क्षेत्र के जमुडी हप्सी में फिल्म अभिनेता विजेंद्र घाटगे की करोड़ों रुपए की जमीन है. उन्होंने इस जमीन को जमुडी हप्सी में ही एक किसान को खेती के लिए दी थी. आरोप है कि किसान जमीन पर कब्जा कर लिया है. यह पूरा मामला कोर्ट में भी विचाराधीन है. जब भी फिल्म अभिनेता विजेंद्र घाटगे अपनी जमीन पर जाते हैं तो कब्जाधारी द्वारा धमकी दी जाती है. घाटगे ने पिछले दिनों कोर्ट में याचिका लगाकर सुरक्षा की मांग की थी.
कोर्ट के आदेश के बाद बयान दर्ज
कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने विजय घाटगे के बयान लिए. उन्होंने अपने बयान में भी इसी बात का जिक्र किया है कि जमीन पर जाने पर उन्हें कब्जाधारियों से खतरा है. यह जमीन उनकी संपत्ति है. उन्होंने इसे एक किसान को खेती करने के लिए दी थी, लेकिन उसने जमीन पर कब्जा कर लिया है. डीसीपी कृष्णलाल चांदनी ने फिल्म अभिनेता विजेंद्र घाटगे के बयान लिए हैं. डीसीपी द्वारा उनसे पूछा गया कि क्या इस मामले की पुलिस में शिकायत की थी.
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एसीपी गांधीनगर को जांच सौंपी
फिल्म अभिनेता विजेंद्र घाटगे महाराजा तुकोजीराव तृतीय की बेटी सीताराजे घाटगे के बेटे हैं. फिल्म अभिनेता विजेंद्र घाटगे ने बताया कि इसकी शिकायत पुलिस में नहीं की. इस मामले में डीसीपी कृष्ण लाल चंदानी का कहना है "मामले की जांच एसीपी गांधीनगर को सौंपी है."