ETV Bharat / state

इन्फ्लुएंसर्स का राई का पहाड़, एक मध्य प्रदेश में बनाएगा बुर्ज खलीफा तो दूसरा पहुंचा थाना

इंदौर में दो इन्फ्लुएंसर्स की लड़ाई पहुंची थाने, दुबई में रील बनाकर देश की कार्यप्रणाली पर सवाल उड़ाने वाले इनफ्लुएंसर के खिलाफ शिकायत.

indore fight between 2 influencers
रील पर दो इन्फ्लुएंसर में विवाद (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 26, 2025 at 5:08 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

इंदौर: एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने पिछले दिनों दुबई में जाकर भारत की सड़कों और नेताओं को लेकर एक कॉमेडी रील बनाई थी. इस रील के वायरल होते ही एक अन्य इन्फ्लुएंसर वीर शर्मा ने उन्हें समझाइश देते हुए एक वीडियो बनाकर वायरल किया था. वीर शर्मा का आरोप है कि, इस वायरल वीडियो पर उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं. जिसके बाद इन्फ्लुएंसर वीर इंदौर क्राइम ब्रांच के दफ्तर पर पहुंचे. जहां उन्होंने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और उसके साथियों के खिलाफ शिकायत की है.

भारत की सड़कों को लेकर बनाई थी रील
सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने पिछले दिनों विदेश दौरे के दौरान वहां की सड़कों को भारत की सड़कों से अच्छा बताया था. साथ ही एक कॉमेडी रील भी सोशल मीडिया पर वायरल की थी. जिसमें उन्होंने देश की सड़कों की तुलना दुबई की सड़कों से की थी. इसी दौरान उन्होंने भारत के नेताओं पर भ्रष्टाचार करने का कटाक्ष भी किया था. जिसके बाद उनका अलग-अलग तरह से विरोध हो रहा है. इसी कड़ी में उनके ही साथी सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर वीर ने उन्हें इस तरह के देश की बदनामी से संबंधित वीडियो सोशल मीडिया पर नहीं डालने को लेकर समझाइश देते हुए रील बनाकर पोस्ट कर दी थी.

influencer apologized indore police
अभद्र व्यवहार के लिए इनफ्लुएंसर ने पुलिस से मांगी माफी (ETV Bharat)

समझाइश देने वाली रील पर मिल रही धमकियां
वीर शर्मा का आरोप है, इस वीडियो पर उन्हें कुछ लोग लगातार जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं. इस मामले को लेकर वीर आज शुक्रवार को इंदौर क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंचे और वहां पर उन्होंने एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया को पूरे मामले की जानकारी दी. साथ ही एक शिकायती आवेदन देते हुए आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है.

पुलिस ने की कार्रवाई की बात
मामले में एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया का कहना है कि, ''प्रारंभिक तौर पर सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर वीर शर्मा के द्वारा शिकायत की गई है और उसे पूरे मामले की अब जांच पड़ताल की जा रही है.'' दोनों सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के द्वारा पिछले काफी दिनों से एक दूसरे के खिलाफ अलग-अलग तरह के वीडियो वायरल किए जा रहे हैं.

अभद्र व्यवहार के लिए इनफ्लुएंसर ने पुलिस से मांगी माफी
इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर सोनू वर्मा ने पुलिस के साथ बदतमीजी की थी. जिस पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया था. शुक्रवार को इनफ्लुएंसर एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया के समक्ष पहुंचा और अभद्र व्यवहार के लिए पुलिस से हाथ जोड़कर माफी मांगी. पुलिस ने उनकी विधिवत गिरफ्तारी की. साथ ही पुलिस ने उन्हें समझाइश भी दी. पिछले दिनों गाड़ी टकराने की बात को लेकर सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर सोनू वर्मा और उसके साथी के खिलाफ पुलिस ने शासकीय कार्य में बाधा डालने का प्रकरण दर्ज किया था.

जानकारी के मुताबिक, सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर सोनू वर्मा अपने एक मित्र के साथ कहीं पर जा रहा था. इसी दौरान गाड़ी टकराने की बात को लेकर वहां पर कुछ लोगों से उसका विवाद हो गया. इस दौरान मौके पर हीरा नगर पुलिस भी पहुंच गई. अपनी ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मी के साथ इनफ्लुएंसर ने अभद्र व्यवहार किया. जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जारी हुआ था. जिसके बाद पुलिस ने सोनू वर्मा और उसके साथी के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने का प्रकरण दर्ज किया था.

TAGGED:

INFLUENCER APOLOGIZED INDORE POLICE
INDORE INFLUENCER RECEIVED THREATS
COMPLAINT AGAINST INFLUENCER INDORE
DISPUTE INDIAN DUBAI ROADS REEL
INDORE FIGHT BETWEEN 2 INFLUENCERS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.