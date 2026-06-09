गल्फ वॉर पैदावार पर मार! खेतों में DAP की जगह NPK डालेंगे किसान
खाड़ी देश में युद्ध से खाद का आयात रूका, मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को DAP के जगह NPK का उपयोग करने की दी सलाह.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 9, 2026 at 6:20 PM IST
इंदौर: मध्य प्रदेश में पिछले 3 सालों से खाद के संकट से जूझ रहे किसानों को अब अपने खेतों में डीएपी के स्थान पर एनपीके खाद डालना पड़ेगा, क्योंकि इरान-इजरायल युद्ध के चलते खाड़ी देशों से डीएपी आयात नहीं हो रहा है. यही वजह है कि राज्य सरकार ने इस स्थिति को स्वीकारते हुए अब किसानों को डीएपी की जगह एनपीके खाद का विकल्प दिया है.
इधर किसानों की परेशानी यह है कि डीएपी का उपयोग फसल को शुरुआती ताकत देने के लिए किया जाता है. जबकी एनपीके का उपयोग फसल के ऊग जाने के बाद उसके तने और पत्तियों की वृद्धि के लिए होता है. इस स्थिति को लेकर किसान परेशान है कि यदि डीएपी नहीं होने के कारण जब अंकुरण के दौरान ही फसल को खाद नहीं मिलेगी, तो एनपीके का उपयोग का क्या औचित्य रह जाएगा.
डीएपी और एनपीके खाद में अंतर
डीएपी और एनपीके दोनों ही भारतीय फसलों के लिए प्रमुख रासायनिक उर्वरक हैं. डीएपी में मुख्य रूप से 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस होता है, लेकिन इसमें पोटाश नहीं होता, जबकि यह रासायनिक खाद मुख्य रूप से फसल की बुवाई के समय डाला जाता है. जिससे की पौधों का शुरुआती विकास हो सके. यह खाद्य पौधों को शुरुआती ताकत और फूलों और फलों के विकास में सहायक माना जाता है.
जबकि एनपीके में नाइट्रोजन फास्फोरस के साथ पोटाश भी होता है, जो लगभग बराबर मात्रा में होता है. इसका उपयोग पौधों के ऊग जाने के बाद उसके संपूर्ण विकास पत्तियों की वृद्धि और तानों की मजबूती के अलावा उपज की गुणवत्ता के लिए होता है.
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नकली खाद बीज विक्रेताओं के खिलाफ होगी एफआईआर
कृषि विभाग सचिव निशांत वरवड़े ने बताया, " मध्य प्रदेश में अब अमानक उर्वरक, बीज एवं कीटनाशक विक्रय करने वालों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई होगी. इस मामले में अब सीधे एफआईआर करने के निर्देश दिए गए हैं. इसके अलावा ऐसे हितग्राही, जो आवश्यकता से अधिक उर्वरक प्राप्त कर रहा है, उसे लेकर यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि उसके द्वारा खाद का इस्तेमाल खेती के लिए ही किया जा रहा है."