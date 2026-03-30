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हिजाब में पेंटहाउस आती थी विदेशी लड़कियां, क्राइम सीन का रीक्रिएशन, टेक इंजीनियर की मौत पर बड़ा अपडेट

क्राइम सीन का हुआ रीक्रिएशन पुलिस आरोपी पिता पुत्र को बिल्डिंग लेकर आई थी और किस तरह से उन्होंने घटना को अंजाम दिया उसका रिक्रिएशन करवाया गया था. कार चलाने वाले आरोपी मोहनीश ने बताया कि, ''सबसे पहले उसके पिता कुलदीप यहां पर पहुंचे थे. उन्होंने देखा कि उनके पेंट हाउस की लाइट बंद थी. कुछ लोगों ने बताया कि मृतक शंपा पांडे के पति सौरभ ने पेंट हाउस की लाइट को बंद कर दिया था. जिसके चलते सौरभ से उसके पिता कुलदीप का विवाद हुआ था. नौबत हाथापाई तक आ गई थी.''

इंदौर: लसूडिया थाना क्षेत्र में पेंट हाउस के विवाद में पिता-पुत्र ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर की कार से कुचलकर हत्या कर दी थी. इस मामले रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं. पेंट हाउस को बीएनबी की तरह किराए से दिया गया था. जांच में सामने आया है कि पेंट हाउस में विदेशी लड़कियों का आना-जाना लगा रहता था. हैरानी की बात यह है कि लड़कियां हिजाब पहनकर अनैतिक गतिविधियों के लिए आती थीं. ताकि किसी को शक न हो.

जैसे ही मोहनीश को इस बात की जानकारी लगी तो वह भी कार से वहां पहुंच गया. इसके बाद पिता-पुत्र का बिल्डिंग में मौजूद रहवासियों से जमकर विवाद हुआ था. दोनों पिता-पुत्र को डर था कि कहीं रहवासी मिलकर उनकी पिटाई न कर दें. इसी के चलते दोनों तुरंत गाड़ी में बैठकर और तेज रफ्तार में वहां से जाने लगे. इस दौरान रहवासी बिल्डिंग के दरवाजे पर खड़े हो गए. लोगों की परवाह किए बगैर पिता-पुत्र ने सबसे पहले बिल्डिंग की चौकीदार महिला को टक्कर मारी. सॉफ्टवेयर इंजीनियर शंपा पांडेय भी उनकी कार के सामने आ गई तो उन्होंने बिना ब्रेक लगाए उसके ऊपर गाड़ी को चढ़ा दिया और वहां से फरार हो गए.

टेक इंजीनियर को कार से कुचला था (ETV Bharat)

पेंट हाउस में आती थीं विदेशी लड़कियां

रीक्रिएशन के दौरान दोनों आरोपियों ने इसी तरह की घटना की जानकारी की है. पुलिस ने बिल्डिंग में मौजूद रहवासियों के भी बयान लिए हैं. उन्होंने बताया कि पेंट हाउस में नाइजीरियन सहित कई विदेशी लड़कियां आती थी. इस बात को लेकर हमने कई बार आपत्ति भी दर्ज करवाई थी. पुलिस आरोपियों से पूछताछ करने में जुटी है. पुलिस ने बिल्डिंग के संचालक के खिलाफ भी कार्रवाई करने की बात कही है.

पेंट हाउस आती थीं विदेशी लड़कियां (ETV Bharat)

पेंट हाउस विवाद में टेक इंजीनियर पर चढ़ाई कार

इंदौर के लसुड़िया थाना क्षेत्र में पेंट हाउस विवाद के चलते कुलदीप और उनके बेटे मोहनीश ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर शंपा पांडेय पर कार चढ़ाकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया था. पुलिस ने आरोपी कुलदीप और उनके बेटे मोहनीश के खिलाफ हत्या और हत्या के प्रयास की धाराओं में प्रकरण दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है. शंपा पाठक इस कॉलोनी में कुछ दिन पहले ही अपने पति सौरभ और 2 बच्चों के साथ रहने आई थी.

एडिशनल डीसीपी राजेंद्र दंडोतिया का कहना है कि, ''पुलिस लगातार आरोपियों से पूछताछ कर रही है. हम आरोपियों को सख्त सजा दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे. प्रत्यक्षदर्शियों के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को भी जांच में शामिल किया गया है. बिल्डिंग में लगे सीसीटीवी कैमरों की भी बारीकी से जांच कर रहे हैं. साथ ही पुलिस ने रहवासियों की बैठक लेकर उन्हें जागरूक किया है.''