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टेक इंजीनियर की मौत: बिगड़ैल है आरोपी मोहनीस, टीचर का अश्लील वीडियो बनाने पर स्कूल से निकाला था

पेंट हाउस विवाद में कार से कुचलकर टेक इंजीनियर की हत्या पूरा मामला इंदौर के लसूडिया थाना क्षेत्र के समृद्धि एनक्लेव का है. समृद्धि एनक्लेव में पेंटहाउस किराए पर देने की बात को लेकर कुलदीप और उनके बेटे मोहनीस ने तेज रफ्तार तरीके से कार चलाकर मल्टी में ही रहने वाली शंपा पांडे को रौंद दिया था. इस पूरे घटनाक्रम में उनकी मौत हो गई. वहीं पुलिस ने आरोपी पिता पुत्र कुलदीप और मोहनीस को गिरफ्तार कर लिया है और उनके खिलाफ हत्या एवं हत्या की प्रयास का प्रकरण दर्ज किया है.

इंदौर: लसुड़िया थाना क्षेत्र में पिता-पुत्र ने कार से महिला को कुचलकर हत्या कर दी थी. पुलिस द्वारा आरोपियों कुलदीप और उनके बेटे मोहनीस के बारे में जांच पड़ताल की जा रही है, जिसमें आरोपियों के कई कारनामे सामने आए हैं. जांच में पता चला है कि आरोपी मोहनीस काफी बिगडेल किस्म का है. उस पर अपनी स्कूल टीचर का अश्लील वीडियो बनाने का भी आरोप लगा है. पेंट हाउस में भी वह लड़कियों को लेकर आता था.

टीचर का अश्लील वीडियो बनाने का लगा आरोप

पुलिस के द्वारा पकड़े गए आरोपियों के बारे में जानकारी निकाली गई तो यह बात सामने आई कि आरोपी मोहनीस काफी बिगड़ैल प्रवृत्ति का लड़का है. आरोप है कि, वह जिस स्कूल में जाता था उस स्कूल की एक महिला टीचर का उसने अश्लील वीडियो बना लिया और उन्हें वह ब्लैकमेल करने लगा. जिसके चलते स्कूल प्रबंधन ने उन्हें स्कूल से बाहर निकाल दिया.

पुलिस से कर चुका है बदसलूकी

मोहनीस अपनी गाड़ियों में लाल बत्ती लगाकर घूमता था. 28 दिसंबर 2025 को जब वह अपनी गाड़ी में लाल बत्ती लगाकर घूम रहा था तो पुलिस के द्वारा उसे रोका गया तो उसने पुलिस से बदसलूकी कर दी. जिसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ प्रकरण दर्ज किया था. बताया जाता है कि मोहनीस को पिता कुलदीप ने काफी छूट दे रखी थी. जिसके चलते वह काफी बिगड़ी प्रवृत्ति का हो गया था. वह आए दिन पेंटहाउस में महिलाओं को लेकर आता था.

जिस बिल्डिंग में यह पूरा घटनाक्रम घटित हुआ उस बिल्डिंग की महिला रहवासी आपत्ति लेती थी तो उन्हें डराता और धमकता था. साथ ही यह भी कहता था कि कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है. पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ करने में जुटी हुई है.

पुलिस कर रही संपत्ति की जांच

एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया का कहना है कि, ''पूरे ही मामले की काफी बारीकी से जांच पड़ताल की जा रही है. पकड़े गए आरोपियों की संपत्ति के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है. यदि आरोपियों ने अवैध गतिविधियों को संचालित कर संपत्ति इकठ्ठा की होगी तो उन संपत्तियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी.'' इस पूरे मामले में पुलिस कुछ और आरोपियों को भी गिरफ्तार कर सकती है.