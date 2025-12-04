इंदौर लेडी कांस्टेबल ने की आत्महत्या, पति की मौत के बाद मिली थी अनुकंपा नियुक्ति
इंदौर में महिला पुलिस ने अपने घर में की आत्महत्या, कुछ दिनों से थी परेशान, मोबाइल जब्त कर जांच में जुटी पुलिस.
इंदौर: एरोड्रम थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला पुलिसकर्मी ने अपने ही घर में आत्महत्या कर ली. महिला के पति की मौत होने के बाद पुलिस विभाग में उसे अनुकंपा नियुक्ति मिली थी. वह पिछले कुछ दिनों से किसी बात को लेकर परेशान चल रही थी. लेकिन आत्महत्या की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है. वहीं, पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है.
घर पर नहीं था परिवार का कोई सदस्य
पूरा मामला इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र के शुभम नगर का है. यहां रहने वाली महिला कांस्टेबल प्रिया यादव ने अपने ही घर में आत्महत्या कर ली. घटना के समय घर के सभी सदस्य किसी काम में व्यस्त थे और जब लौट कर आए, तो प्रिया यादव संदिग्ध अवस्था में उन्हें मिली. इसके बाद उसे तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
आत्महत्या की वजह नहीं हुई है साफ
इस घटना के बाद आस-पड़ोस में सन्नाटा पसरा है. परिजन का रो-रोकर बुरा हाल है. पड़ोसी आशीष जादोन का ने बताया कि "मृतक का स्वभाव अच्छा था. सभी के साथ अच्छा व्यवहार रखती थी. लेकिन अचानक आत्महत्या जैसा कदम क्यों उठाया, इसकी जानकारी नहीं है."
मृतक की मोबाइल जब्त कर शुरू की जांच
एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि "मृतक महिला के पति की काफी साल पहले मौत हो चुकी थी. जिसके चलते उन्हें अनुकंपा नियुक्ति पुलिस विभाग में मिली थी और वह फिलहाल डीआरपी लाइन में नौकरी में पदस्थ थी. जानकारी मिली है कि मृतक महिला कांस्टेबल प्रिया यादव पिछले काफी दिनों से काफी परेशान चल रही थी. फिलहाल पुलिस ने उनके मोबाइल को जब्त कर लिया है और पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है. इसके साथ ही उनके परिजन के भी बयान लिए गए हैं."
बीते महीने इंदौर के मल्हारगंज, विजय नगर सहित अलग-अलग थाना क्षेत्र में भी 1-2 पुलिसकर्मियों ने इस तरह के आत्मघाती कदम उठाए थे. इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, इस पर जांच की जा रही है.