दिल ही नहीं, लिवर भी दे रहा धोखा, जानलेवा होता फैटी लिवर, ट्रांसप्लांट सर्जन ने बताई वजहें
देश में फैटी लिवर की कई वजहें, केवल शराब ही नहीं, शारीरिक कामकाज में कमी और पोषक तत्वों की कमी भी कारण. सिद्धार्थ माछीवाल की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 24, 2026 at 10:28 AM IST
इंदौर: शारीरिक कामकाज नहीं करने और खानपान में पोषक तत्वों की कमी देश में फैटी लिवर की सबसे बड़ी वजह है, लिहाजा भारत में ही 38 से 39 प्रतिशत लोग इस बीमारी से परेशान है. इस स्थिति में लिवर के खराब होने पर अब ट्रांसप्लांट से ही जिंदगियां बचाई जा रही हैं.
लिवर फेल होने से हर साल लाखों लोगों की मौत
दरअसल आराम तलब जिंदगी, आहार में प्रोटीन की कमी और कार्बोहाइड्रेट की बढ़ती मात्रा मानव शरीर में लिवर को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रही है. इससे लिवर में असामान्य रूप से फैट बढ़ने लगता है. इसके अलावा मोटापा, लिपिड प्रोफाइल का बढ़ जाना और डायबिटीज लिवर के लिए सबसे ज्यादा घातक साबित हो रही है. यही वजह है कि हर साल लिवर फेल हो जाने के कारण 2 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है. हालांकि, ऐसे तमाम लोगों को बचाने के लिए अब लिवर ट्रांसप्लांट सर्जरी एक बड़ा सहारा बनकर उभरी है.
फैटी लिवर की प्रमुक वजहें
हैदराबाद के ख्यात लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन युक्तांश पांडे बताते हैं, '' जिस तेजी से लिवर की बीमारी बढ़ी है. उसकी तुलना में भारत में लिवर प्लांट की तकनीक भी एडवांस हुई है. मेरे सामने जो मरीज आ रहे हैं उनमें फैटी लिवर ग्रेड 1 और ग्रेट 2 जैसी स्थिति रहती है, लेकिन ग्रेड 3 के बाद अधिकांश मैरिज सिरोसिस के खतरे से जूझते हैं. जरूरी नहीं की सिर्फ ज्यादा शराब पीने से ही लिवर खराब होता हो, बल्कि शारीरिक सक्रियता नहीं होने और आहार की गड़बड़ी से भी लिवर के खराब होने जैसी स्थिति बन जाती है. हमारे खानपान में प्रोटीन वाली चीज कम हैं और कार्बोहाइड्रेट वाली चीज ज्यादा हैं, जिससे अधिक कार्बोहाइड्रेट से लिवर में चर्बी जमा होने लगती है. यही स्थिति अन्य अंग की भी होती है इसके अलावा शरीर का मोटापा भी फैटी लिवर का एक बड़ा कारण है. इसके मरीज लगातार सामने आ रहे हैं.''
लिवर ट्रांसप्लांट अब आसानी से संभव
लिवर खराब होने की स्थिति में पहले आमतौर पर लोगों की मौत हो जाती थी, लेकिन अब लोगों को लिवर ट्रांसप्लांट के जरिए आसानी से बचाया जा सकता है क्योंकि अंगदान में अब लिवर का दान भी लोग कर रहे हैं. इसके लिए अंगदान करने वाले व्यक्ति और रिसीवर का ब्लड ग्रुप एक होना चाहिए. इसके अलावा अगर ट्रांसप्लांट करने वाले मरीज और दाता के बीच फैमिली रिलेशन है तो भी लिवर ट्रांसप्लांट हो सकता है.
सर्जरी 90% तक सफल
लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन युक्तांश पांडे ने बताया, "लिवर का जो हिस्सा ट्रांसप्लांट किया जाता है, उसका एक्टिव रहना जरूरी है. इसलिए यह जरूरी नहीं की दाता के शरीर से कितनी मात्रा में लिवर का हिस्सा लेना है. एक बार लिवर डोनेशन के बाद अधिकांश मामलों में लिवर का 80% वॉल्यूम कुछ महीनो में ही फिर से विकसित हो जाता है. लिवर ट्रांसप्लांट अगर समय पर किया जाए तो ऐसी सर्जरी 90% तक पूरी तरह सफल रहती हैं."
क्या हैं फैटी लिवर के लक्षण?
ट्रांसप्लांट सर्जन युक्तांश पांडे के मुताबिक, फैटी लिवर का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण लगातार शरीर में थकान बने रहना है. इसके अलावा यदि पैरों में सूजन है और पेट में पानी भरने जैसी स्थिति महसूस हो रही है तो तत्काल आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए. इसके अलावा लिवर के खराब होने पर खून की उल्टियां भी होती हैं. ऐसी स्थिति में मरीज का अल्ट्रासाउंड जरूरी है.
इसके अलावा लिवर से जुड़ी बीमारी से बचने के लिए हेपेटाइटिस बी के टीके लगवाने भी जरूरी है. डायबिटीज के मामलों में भी लिवर का ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है. जबकि जिन लोगों का बीएमआई 30 से ज्यादा है उन्हें साल में एक बार जरूर लिवर की जांच कराते रहना चाहिए.
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इंदौर में हिमांशु शिंदे बताते हैं कि किसी पारिवारिक परेशानी के कारण उन्होंने कुछ ही दिनों में बहुत ज्यादा शराब पी थी, जिसके कारण उनका लिवर खराब हो गया था, लेकिन आखिरी समय में उनके भाई ने उनकी मदद करते हुए लिवर डोनेट किया. जिसके कारण उनकी जान बच सकी. वह अब पूरी तरह फिट हैं और उन्हें लिवर से जुड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है. एक सीमित समय के लिए उन्होंने अत्यधिक शराब का सेवन किया था, जिसके कारण उनके लिवर खराब हो गए थे. हालांकि, ट्रांसप्लांट ऑपरेशन के बाद उन्होंने श राब पीने से परहेज किया और वह पूरी तरह स्वस्थ हैं.