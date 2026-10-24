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दिल ही नहीं, लिवर भी दे रहा धोखा, जानलेवा होता फैटी लिवर, ट्रांसप्लांट सर्जन ने बताई वजहें

देश में महामारी बनता फैटी लिवर ( Getty Images )

इंदौर: शारीरिक कामकाज नहीं करने और खानपान में पोषक तत्वों की कमी देश में फैटी लिवर की सबसे बड़ी वजह है, लिहाजा भारत में ही 38 से 39 प्रतिशत लोग इस बीमारी से परेशान है. इस स्थिति में लिवर के खराब होने पर अब ट्रांसप्लांट से ही जिंदगियां बचाई जा रही हैं.

लिवर फेल होने से हर साल लाखों लोगों की मौत दरअसल आराम तलब जिंदगी, आहार में प्रोटीन की कमी और कार्बोहाइड्रेट की बढ़ती मात्रा मानव शरीर में लिवर को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रही है. इससे लिवर में असामान्य रूप से फैट बढ़ने लगता है. इसके अलावा मोटापा, लिपिड प्रोफाइल का बढ़ जाना और डायबिटीज लिवर के लिए सबसे ज्यादा घातक साबित हो रही है. यही वजह है कि हर साल लिवर फेल हो जाने के कारण 2 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है. हालांकि, ऐसे तमाम लोगों को बचाने के लिए अब लिवर ट्रांसप्लांट सर्जरी एक बड़ा सहारा बनकर उभरी है.