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8 साल के बेटे के सामने पिता की हत्या, बदमाशों ने मामूली विवाद में चाकू मार कर ली जान

इंदौर में मामूली विवाद में एक व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या, परिजन ने शव को हीरानगर चौराहे पर रख किया चक्का जाम.

INDORE FATHER STABBED TO DEATH
8 साल के बेटे के सामने पिता की हत्या (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 20, 2026 at 7:17 PM IST

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इंदौर: हीरानगर थाना क्षेत्र में 8 साल के बेटे के सामने ही उसके पिता की बदमाशों ने बेहरमी से हत्या कर दी. घटना के बाद आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर मृतक के परिजन ने चक्का जाम कर दिया. जिसके बाद पुलिस ने तत्वरित कार्रवाई करते हुए घटना को अंजाम देने वाले सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है.

गाड़ी निकालने को लेकर हुआ था विवाद

हीरानगर क्षेत्र में रहने वाले सुरेंद्र साहू क्षेत्र में ही रहने वाले अपने साढ़ू के घर एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए हुए थे. कार्यक्रम के बाद वे अपने 8 वर्षीय बेटे के साथ वहां से लौट रहे थे. इसी दौरान घर से कुछ ही दूरी पर गाड़ी निकालने की बात को लेकर कुछ युवकों से विवाद हो गया. विवाद बढ़ने पर बदमाश मारपीट पर उतर आए और चाकू से हमला कर दिया. बच्चा अपने पिता को बचाने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन वे नहीं मानें. चाकू के हमले से घायल सुरेंद्र ने बदमाशों से बचकर भागने की कोशिश भी की, लेकिन कुछ ही दूरी पर जाकर वह गिर गया. जिसके बाद उसकी मौत हो गई.

बदमाशों ने मामूली विवाद में चाकू मार कर ली जान (ETV Bharat)

3 नाबालिग सहित सभी आरोपी पकड़े गए

एडिशनल डीसीपी रामस्नेही मिश्रा ने बताया कि "घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची. जिसके बाद सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस फिलहाल उनसे पूछताछ कर रही है. पकड़े गए आरोपियों में से 3 आरोपी नाबालिग भी हैं." वहीं, घटना के विरोध में मृतक सुरेंद्र साहू के परिजन ने इंदौर के हीरानगर चौराहे पर चक्काजाम किया और आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की है. इसके साथ ही आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने की भी मांग की है. इसके लिए करीब 1 से 2 घंटे तक मृतक के परिजनों ने शव रख कर हंगामा किया.

इस दौरान पुलिस के द्वारा क्षेत्रीय विधायक से भी मोबाइल फोन के माध्यम से बात करवाई गई और समझाइश दी गई, लेकिन परिजन मृतक के हत्यारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर अड़े रहे. इसके बाद पुलिस के द्वारा आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है, जिसके बाद चक्काजाम समाप्त हुआ.

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