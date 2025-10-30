ETV Bharat / state

बेटी के जन्म की खुशी में थाम ली शहर की ट्रैफिक व्यवस्था, डंडे ले दिनभर चौराहों पर दौड़ता रहा पिता

बेटी के जन्म की खुशी में एक दिन के लिए इंदौर ट्रैफिक पुलिस वालंटियर बना पिता, बेटी के जन्म को यादगार बनाने का था प्लान.

INDORE TRAFFIC PRAHARI CAMPAIGN
एक दिन के लिए ट्रैफिक पुलिस बना युवक (ETV Bharat)
Published : October 30, 2025 at 7:25 PM IST

इंदौर: शहर में यातायात व्यवस्था को सुरक्षित और बेहतर बनाने के लिए इंदौर ट्रैफिक पुलिस लगातार प्रयास कर रही है. इसी कड़ी में पिछले दिनों ट्रैफिक पुलिस ने 'ट्रैफिक प्रहरी' के नाम से एक अभियान की शुरुआत की है. इस अभियान से कई लोग जुड़ रहे हैं. मंगलवार को शहर निवासी युवक करण कपूर की बेटी पैदा हुई थी. बेटी के जन्म की खुशी में करण ने एक दिन के लिए शहर की ट्रैफिक व्यवस्था संभालने के लिए ट्रैफिक पुलिस (वालंटियर) के रूप में अपनी सेवाएं दी.

बेटी पैदा होने की खुशी में ट्रैफिक पुलिस का किया काम

इंदौर शहर में जाम से निपटने के लिए ट्रैफिक पुलिस द्वारा शुरू किए गए ट्रैफिक प्रहरी अभियान में कोई भी व्यक्ति वालंटियर के तौर पर सेवाएं दे सकता है. करण कपूर के घर बेटी पैदा हुई है. वह अपनी बेटी के जन्म को यादगार बनाना चाहते थे और कोई अच्छा काम करना चाहते थे. इसके लिए उन्होंने एक दिन के लिए शहर की ट्रैफिक व्यवस्था संभालने में योगदान देने का फैसला किया और इंदौर यातायात पुलिस के साथ मिलकर शहर के विभिन्न चौहारों पर ट्रैफिक व्यवस्था को कंट्रोल करने का काम किया.

200 लोगों को इस अभियान जोड़ने की योजना

करण कपूर ने बताया कि "उनकी बेटी पैदा हुई है. जिसकी उन्हें बेहद खुशी है. मैं अपनी बेटी के जन्म को यादगार बनाना चाह रहा था, इसलिए मैंने एक दिन के लिए ट्रैफिक प्रहरी के रूप में अपनी सेवाएं देने का फैसला किया." उन्होंने अधिक से अधिक लोगों से इस अभियान में जुड़ने की मांग भी की. पिछले दिनों इंदौर पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह के द्वारा इस अभियान की शुरुआत की गई थी. प्रारंभिक तौर पर इसमें रोजाना 200 लोगों को जोड़ने की योजना पुलिस के द्वारा बनाई गई थी.

