ETV Bharat / state

लखनऊ हादसे के बाद इंदौर में ताबड़तोड़ कार्रवाई, 10 कोचिंग सेंटर समेत 23 परिसर सील

इंदौर जिला प्रशासन और नगर निगम मंगलवार को अचानक नींद से जागा. कोचिंग सेंटर्स में आग से बचने के उपाय जांचे.

Indore 10 Coaching Centers Sealed
लखनऊ हादसे के बाद इंदौर में ताबड़तोड़ कार्रवाई (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 23, 2026 at 7:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

इंदौर : सोमवार को लखनऊ में एक कोचिंग में भीषण आगजनी में 15 लोगों की मौत के बाद इंदौर में ताबड़तोड़ कार्रवाई. मंगलवार सुबह 11 बजे जिला प्रशासन के साथ नगर निगम की टीमों ने कोचिंग संस्थानों की बारीकी से जांच की. इस दौरान व्यापक स्तर पर गड़बड़ियां पाई गई. कार्रवाई के दौरान कुल 23 संस्थानों को सील किया है. इनमें 10 कोचिंग सेंटर हैं. अधिकांश स्थानों पर आग से निपटने के इंतजाम नहीं मिले. इसके अलावा और कई खामियां पाई गईं.

फायर उपकरण के साथ एग्जिट गेट देखे

इंदौर नगर निगम की फायर डिपार्टमेंट की टीम ने सभी संस्थानों में आग से निपटने के इंतजामों का निरीक्षण किया. हादसा होने पर सुरक्षित निकलने के स्थान भी देखे गए. चेकिंग के दौरान कोचिंग सेंटर्स के साथ ही होटल, रेस्टोरेंट, ऑफिस पहुंचकर टीमों ने जायजा लिया. गीता भवन स्थित कोचिंग सेंटर में सुरक्षा खामियां मिलीं. यहां पर इमरजेंसी एग्जिट ही बंद था. गीता भवन व भंवरकुआं स्थित 10 कोचिंग सेटर को सील किया गया.

एसडीएम घनश्याम धनगढ (ETV BHARAT)

व्यावसायिक परिसरों का भी निरीक्षण

जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम ने शहर के बड़े कोचिंग सेंटर्स के साथ अलावा व्यावसायिक परिसरों का बारीकी से जायजा लिया. निरीक्षण के दौरान वेदा बिजनेस पार्क, अपोलो एवेन्यू, अपोलो आर्केड और भंवरकुआं क्षेत्र के कई व्यावसायिक भवनों की फायर सेफ्टी व्यवस्था जांची गई. इस दौरान टीम ने पाया कि कई जगहों पर फायर सिस्टम नाम के लिए लगे हैं. ये पूरी तरह से खराब हैं. कुछ जगहों पर फायर सेफ्टी सिस्टम का नियमित रखरखाव भी नहीं किया जा रहा था.

कोचिंग सेंटर प्रबंधकों को देना होगा शपथ-पत्र

जिला प्रशासन की टीम ने सील करने की कार्रवाई के बाद संबंधितों को निर्देश दिए कि आग से निपटने के पर्याप्त इंतजाम करें, आग लगने पर एग्जिट गेट होने चाहिए. इस बारे में सभी लोगों को शपथ पत्र देना होगा. इसके बाद सील खोलने की कार्रवाई की जाएगी. एसडीएम घनश्याम धनगढ ने बताया "कुल 10 कोचिंग सेटर को सील किया गया है. कार्रवाई जारी रहेगी. कोचिंग सेंटर के अलावा होटल व रेस्टोरेंट की भी जांच की जाएगी. मुख्य मकसद यही है कि कोई हादसा होने पर जनहानि न हो."

TAGGED:

INSPECT FIRE SAFETY MEASURES
LUCKNOW FIRE INCIDENT
INSPECTION COMMERCIAL PREMISES
COACHING MANAGERS AFFIDAVITS
INDORE 10 COACHING CENTERS SEALED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.