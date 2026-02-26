ETV Bharat / state

किसानों का सब्र टूटा, कपड़े उतार कर इंदौर कलेक्टोरेट का कई घंटे घेराव

इंदौर के पूर्वी क्षेत्र से निकाली जा रही आउटर रिंग रोड में जमीन अधिग्रहण के विरोध में किसानों ने भरी हुंकार.

Indore Farmers protest
किसनों ने कपड़े उतार कर इंदौर कलेक्टोरेट का घेराव किया (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 26, 2026 at 5:05 PM IST

रिपोर्ट : सिद्धार्थ माछीवाल

इंदौर : दिल्ली की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट में अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करने का ट्रेंड किसानों के बीच भी नजर आ रहा है. गुरुवार को इंदौर में सड़क बनाने के लिए अधिग्रहण की जा रही जमीन को बचाने के लिए किसानों ने अर्धनग्न होकर इंदौर कलेक्ट्रेट का घेराव किया.

आउटर रिंग रोड के लिए जमीन लेने का विरोध

इंदौर की सांवेर,महू और देवास के करीब 1200 किसान शहर के पूर्वी क्षेत्र से निकाली जा रही आउटर रिंग रोड के एलाइनमेंट में परिवर्तन करने के साथ अपनी जमीन बचाने की गुहार इंदौर जिला प्रशासन और मंत्री तुलसी सिलावट के सामने लगा चुके हैं. हर जगह से निराशा हाथ लगने पर किसानों के सब्र का बांध टूट गया और वे बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर कलेक्ट्रेट का घेराव करने पहुंचे. इस दौरान विरोधस्वरूप सभी ने काली पट्टी बांध रखी थी, जो सभी एक के बाद एक करके कलेक्ट्रेट परिसर में अर्धनग्न हो गए.

जमीन अधिग्रहण के विरोध में किसानों ने भरी हुंकार (ETV BHARAT)

धूप और गर्मी से किसान की तबीयत बिगड़ी

किसानों ने धूप में अर्धनग्न होकर नारेबाजी कर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान किसान कलेक्टर शिवम वर्मा से मिलने की जिद पर अड़ गए लेकिन कलेक्टर मौके पर मौजूद नहीं थे. सभी किसान अर्धनग्न हालत में कलेक्टर परिसर में धरने पर बैठ गए. किसानों का कहना था कि जब तक कलेक्टर से चर्चा नहीं होगी, वे मौके से नहीं हटेंगे. इस दौरान धूप और गर्मी के कारण एक किसान की तबीयत बिगड़ गई. उसे इलाज के लिए एंबुलेंस से अस्पताल भेजना पड़ा.

किसान का ऐलान- लौटा देंगे अपने सारे मेडल (ETV BHARAT)

किसान का ऐलान- लौटा देंगे अपने सारे मेडल

खुडेल के जैविक किसान संतोष सोमतीया विरोध प्रदर्शन के दौरान उन्नत जैविक कृषि के लिए प्राप्त किए गए अपने सारे मेडल और प्रमाण पत्र लेकर पहुंचे. उन्होंने बताया "सिंहस्थ मेले के लिए इंदौर में आउटर रिंग़ रोड का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है. क्योंकि पश्चिम क्षेत्र में पहले से ही आउटर रिंग रोड सहित 4 रोड मौजूद हैं. इसके बावजूद किसने की उपजाऊ जमीन का भू-माफिया के इशारे पर अधिग्रहण किया जा रहा है."

"जब किसानों के पास खेती के लिए जमीन नहीं बचेगी तो फिर उन्नत जैविक खेती और प्रमाणपत्रों की कोई जरूरत नहीं. इसलिए वह अपने सारे प्रमाण पत्र और मेडल जिला प्रशासन को लौटाना चाहते हैं."

Indore Farmers protest
धूप और गर्मी से किसान की तबीयत बिगड़ी (ETV BHARAT)

किसानों की मांगें शासन को भेजेंगे

अपर कलेक्टर रोशन राय का कहना है "किसानों द्वारा ज्यादा जमीनों के बदले में ज़्यादा मुआवजे की मांग की जा रही है. स्थानीय स्तर पर किसानों की मांग का समाधानपूर्वक हल निकाला जा रहा है. इसके अलावा जो निर्णय शासन स्तर पर किया जाना है, उसे शासन को भेजा जाएगा. गर्मी और धूप से किसान की तबीयत न बिगड़े, इसके लिए मौके पर एंबुलेंस और स्वास्थ्य सेवाएं अरेंज की गई हैं."

किसानों को कलेक्टर ने दिया आश्वासन

किसान सुबह से ही विरोध प्रदर्शन करते हुए मौके पर डटे हुए थे. हालांकि बाद में कलेक्टर शिवम वर्मा ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर किसानों के बीच बैठकर उनसे चर्चा की. उन्होंने किसानों की सभी समस्याओं का उचित समाधान करने का आश्वासन दिया. इसके बाद किसान वहां से हटे. किसानों ने चेतावनी दी है कि आश्वासन के अनुसार उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वह फिर कलेक्ट्रेट पर पहुंच कर अनिश्चितकालीन धरना देंगे.

