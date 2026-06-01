दिल्ली जैसा किसान आंदोलन इंदौर में शुरू, बोरिया बिस्तर के साथ 44 गांवों के किसान पहुंचे
प्रस्तावित रिंग रोड में जमीन अधिग्रहण के विरोध में किसानों ने इंदौर कलेक्टर कार्यालय चौराहे पर बेमियादी धरना शुरू किया.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 1, 2026 at 4:56 PM IST|
Updated : June 1, 2026 at 6:13 PM IST
इंदौर : इंदौर में प्रस्तावित रिंग रोड के लिए जमीन अधिग्रहण के विरोध में किसानों ने आंदोलन का बिगुल बजा दिया है. सैकड़ों किसान इंदौर कलेक्टर कार्यालय चौराहे पर धरने पर बैठ गए हैं. वे अपने साथ दरी-चादर और गद्दे लाए हैं. इसके अलावा खाना बनाने का इंतजाम भी किया है. किसानों की मांग है कि रिंग रोड बनाने के लिए जमीन का अधिग्रहण कैंसिल किया जाए. जब तक मांग नहीं मानी जाएगी, आंदोलन जारी रहेगा.
जमीन का नाममात्र का मुआवजा कैसे लें ले
इंदौर के कलेक्टर कार्यालय चौराहे पर धरने पर सैकड़ों किसान धरने पर बैठकर नारेबाजी करने लगे. किसानों का कहना है कि शिप्रा से लेकर पीथमपुर तक रिंग रोड नहीं बनने दी जाएगी. जिन किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है, उन्हें नाममात्र का मुआवजा दिया जा रहा है. किसान कई दिनों से इसका विरोध कर रहे हैं. किसानों ने मांग है कि पूर्वी रिंग रोड और मनमाड रेलवे लाइन योजनाओं को निरस्त किया जाए.
धरनास्थल पर 44 गांवों के किसान जुटे
इन दोनों योजनाओं से 44 गांवों के किसान किसान प्रभावित हो रहे हैं. 2500 किसान इस योजना से बर्बाद हो जाएंगे. किसानों का कहना है कि यह प्रदर्शन आने वाले दिनों उग्र भी हो सकता है, यदि सरकार ने इस रोड को लेकर योजनाओं में बदलाव नहीं किए तो हम अनिश्चितकालीन धरना करेंगे. पिछली बार भी हमने प्रदर्शन किया था, उस दौरान आश्वासन मिला था कि योजना में जल्दी बदलाव किया जाएगा. लेकिन अभी तक हमें भी किसी तरह का कोई लिखित आश्वासन नहीं मिला है.
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समस्या का समाधान नहीं होने तक आंदोलन
किसान संतोष सोनकिया का कहना है "मांग पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रहेगा. किसान अपने साथ खाने पीने का सामान भी लेकर आए हैं. जब तक हमारी मांगों का समाधान नहीं होगा, हम इसी तरह से यहीं पर धरने पर बैठे रहेंगे. यहीं रात बिताएंगे. हम लोगों ने दिल्ली की तर्ज पर आंदोलन शुरू किया है."
इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा का कहना है "पूर्व में जब किसानों ने धरना दिया था तो उन्हें समझाइश देकर ज्ञापन ले लिया गया था, लेकिन इस बार वे मुलाकात करने नहीं आए. जब आयेंगे तो मांगों को सुना जाएगा, जो उचित होगा उसे करेंगे."