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दिल्ली जैसा किसान आंदोलन इंदौर में शुरू, बोरिया बिस्तर के साथ 44 गांवों के किसान पहुंचे

प्रस्तावित रिंग रोड के विरोध में इंदौर में किसानों का धरना ( ETV BHARAT )