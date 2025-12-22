ETV Bharat / state

बहू के गर्भ में देखना चाहते थे ननद की संतान, नहीं बनी बात तो कोर्ट तक पहुंच गया मामला

इंदौर: जीवन निर्वाह और वंश परंपरा के लिए तो सभी शादी करते हैं, लेकिन इंदौर में चर्चित एक हाई प्रोफाइल परिवार की शादी अपनी ही बहू को सरोगेट मदर बनाने के लिए हुई थी. हाल ही में यह खुलासा उस पीड़ित महिला द्वारा किया गया है. जिसे सरोगेट मदर नहीं बनने पर घर से निकाल दिया गया है. यह मामला इंदौर के चर्चित कारोबारी जीतेश (बदला हुआ नाम) और उनकी पत्नी सुचि (बदला हुआ नाम) के सार्वजनिक विवाद के बाद चर्चा में आया है.

जीतेश ने अपनी पहली पत्नी से शादी टूटने के बाद मई 2022 में गाजियाबाद की साइंस प्रोफेशनल सुचि के साथ शादी की थी. दोनों का संपर्क मैट्रिमोनियल साइट के जरिए हुआ था. सुचि (बदला हुआ नाम) का आरोप है कि "शादी के बाद से ही उसके साथ प्रताड़ना का दौर शुरू हो गया था. शादी के दरमियान ही मेरे साथ जयपुर निवासी ननद के पति ने अभद्रता करने की कोशिश की. यह बात मैंने अपनी सास को बताई. इस पर उन्होंने कहा कि तुझे शादी करके इसके लिए ही लाए हैं. बाद में सुचि ने अपने पति को यह बात बताई, तो उसने मामले को शांत करा दिया. जीतेश के पहले से ही दो बच्चे थे और वह तीसरा बच्चा नहीं चाहता था. इसी बीच पीड़िता सुचि भी गर्भवती हो गई.

गर्भपात नहीं कराने पर मारपीट और विवाद

सुचि के गर्भवती होने पर पति जीतेश ने उसे गर्भपात करने को कहा, तो सुचि के परिवार ने इस बात पर आपत्ति ली. इसी दौरान सुचि का इलाज कर रही डॉ आशा बक्शी का कहना था कि "एक बार गर्भपात करने पर वह फिर से मां नहीं बन पाएगी, लिहाजा उसने इस बात का विरोध करना शुरू कर दिया. सुचि का ससुराल वालों पर आरोप है कि "वे सुचि के जरिए उसकी ननद के लिए एक बच्चा पैदा कराना चाहते हैं, क्योंकि बीते 15 साल से ननद की कोई संतान नहीं है. पीड़िता के मुताबिक उसके ससुरालियों ने उसके सामने शर्त रखी कि, उसे अपनी ननद और नंदोई के बच्चे के लिए प्राकृतिक रूप से सरोगेट मां बनना पड़ेगा. यह बात जब उसके परिजनों को पता चली तो वह भी हैरान रह गए."

परिवार ने आपत्ति ली तो किया बेदखल

सुचि की छोटी बहन ने गर्भ में पल रहे बच्चे को गर्भपात कराकर मारने पर आपत्ति जताई, तो सास ने स्पष्ट कह दिया कि यदि आप इसके लिए तैयार नहीं हो तो अपनी बहन को यहां से हमेशा के लिए ले जाओ. इसके बाद पीड़िता की बहन और मां ने जीतेश के साथ उसकी मां और पिता को लगातार समझाने की कोशिश की, लेकिन वह बहू को उनकी बात न मानने पर घर से निकालने में जुट गए.

आए दिन की मारपीट और झगड़े से परेशान होकर पीड़िता की बहन ने उसे कुछ दिनों के लिए गाजियाबाद ले जाने का फैसला किया. इसी बीच पीड़िता के साथ मारपीट शुरू हो गई और ससुराल वालों ने उसे 14 अगस्त को मारपीट के बाद घर से बाहर कर दिया. जिसके वीडियो भी सामने आए हैं.

सब कुछ रिकॉर्ड पर रहे इसलिए की फ्लाइट

सुचि के मुताबिक "इस मामले में मैं और मेरी बहन जब शहर के लसूड़िया थाने में शिकायत करने पहुंचे तो, पुलिस ने सहयोग करने के बजाय दोनों को मीडिएशन के लिए होटल में शिफ्ट करवा दिया. इसके बाद दोनों बहनों ने थाने में अपने पास उपलब्ध तमाम सामान की विधिवत जानकारी देकर फ्लाइट से जाने का फैसला किया, क्योंकि उसमें यात्रियों द्वारा ले जाए जाने वाली सारी सामग्री का रिकॉर्ड होता है. दोनों ने गाजियाबाद पहुंचकर मामले की शिकायत गाजियाबाद कोर्ट में की. इधर, बहू के खिलाफ ससुराल वालों की शिकायत पर पुलिस ने सुचि और उसकी बहन के खिलाफ चोरी और अन्य मामलों में एफआईआर दर्ज कर ली.

कोर्ट की फटकार के बाद फिर बुलाया