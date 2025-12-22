बहू के गर्भ में देखना चाहते थे ननद की संतान, नहीं बनी बात तो कोर्ट तक पहुंच गया मामला
इंदौर में एक महिला ने अपने पति और ससुराल वालों पर जबरन सरोगेट मां बनाने का लगाया आरोप, बदले में ससुराल ने बताया लुटेरी दुल्हन.
इंदौर: जीवन निर्वाह और वंश परंपरा के लिए तो सभी शादी करते हैं, लेकिन इंदौर में चर्चित एक हाई प्रोफाइल परिवार की शादी अपनी ही बहू को सरोगेट मदर बनाने के लिए हुई थी. हाल ही में यह खुलासा उस पीड़ित महिला द्वारा किया गया है. जिसे सरोगेट मदर नहीं बनने पर घर से निकाल दिया गया है. यह मामला इंदौर के चर्चित कारोबारी जीतेश (बदला हुआ नाम) और उनकी पत्नी सुचि (बदला हुआ नाम) के सार्वजनिक विवाद के बाद चर्चा में आया है.
जीतेश ने अपनी पहली पत्नी से शादी टूटने के बाद मई 2022 में गाजियाबाद की साइंस प्रोफेशनल सुचि के साथ शादी की थी. दोनों का संपर्क मैट्रिमोनियल साइट के जरिए हुआ था. सुचि (बदला हुआ नाम) का आरोप है कि "शादी के बाद से ही उसके साथ प्रताड़ना का दौर शुरू हो गया था. शादी के दरमियान ही मेरे साथ जयपुर निवासी ननद के पति ने अभद्रता करने की कोशिश की. यह बात मैंने अपनी सास को बताई. इस पर उन्होंने कहा कि तुझे शादी करके इसके लिए ही लाए हैं. बाद में सुचि ने अपने पति को यह बात बताई, तो उसने मामले को शांत करा दिया. जीतेश के पहले से ही दो बच्चे थे और वह तीसरा बच्चा नहीं चाहता था. इसी बीच पीड़िता सुचि भी गर्भवती हो गई.
गर्भपात नहीं कराने पर मारपीट और विवाद
सुचि के गर्भवती होने पर पति जीतेश ने उसे गर्भपात करने को कहा, तो सुचि के परिवार ने इस बात पर आपत्ति ली. इसी दौरान सुचि का इलाज कर रही डॉ आशा बक्शी का कहना था कि "एक बार गर्भपात करने पर वह फिर से मां नहीं बन पाएगी, लिहाजा उसने इस बात का विरोध करना शुरू कर दिया. सुचि का ससुराल वालों पर आरोप है कि "वे सुचि के जरिए उसकी ननद के लिए एक बच्चा पैदा कराना चाहते हैं, क्योंकि बीते 15 साल से ननद की कोई संतान नहीं है. पीड़िता के मुताबिक उसके ससुरालियों ने उसके सामने शर्त रखी कि, उसे अपनी ननद और नंदोई के बच्चे के लिए प्राकृतिक रूप से सरोगेट मां बनना पड़ेगा. यह बात जब उसके परिजनों को पता चली तो वह भी हैरान रह गए."
परिवार ने आपत्ति ली तो किया बेदखल
सुचि की छोटी बहन ने गर्भ में पल रहे बच्चे को गर्भपात कराकर मारने पर आपत्ति जताई, तो सास ने स्पष्ट कह दिया कि यदि आप इसके लिए तैयार नहीं हो तो अपनी बहन को यहां से हमेशा के लिए ले जाओ. इसके बाद पीड़िता की बहन और मां ने जीतेश के साथ उसकी मां और पिता को लगातार समझाने की कोशिश की, लेकिन वह बहू को उनकी बात न मानने पर घर से निकालने में जुट गए.
आए दिन की मारपीट और झगड़े से परेशान होकर पीड़िता की बहन ने उसे कुछ दिनों के लिए गाजियाबाद ले जाने का फैसला किया. इसी बीच पीड़िता के साथ मारपीट शुरू हो गई और ससुराल वालों ने उसे 14 अगस्त को मारपीट के बाद घर से बाहर कर दिया. जिसके वीडियो भी सामने आए हैं.
सब कुछ रिकॉर्ड पर रहे इसलिए की फ्लाइट
सुचि के मुताबिक "इस मामले में मैं और मेरी बहन जब शहर के लसूड़िया थाने में शिकायत करने पहुंचे तो, पुलिस ने सहयोग करने के बजाय दोनों को मीडिएशन के लिए होटल में शिफ्ट करवा दिया. इसके बाद दोनों बहनों ने थाने में अपने पास उपलब्ध तमाम सामान की विधिवत जानकारी देकर फ्लाइट से जाने का फैसला किया, क्योंकि उसमें यात्रियों द्वारा ले जाए जाने वाली सारी सामग्री का रिकॉर्ड होता है. दोनों ने गाजियाबाद पहुंचकर मामले की शिकायत गाजियाबाद कोर्ट में की. इधर, बहू के खिलाफ ससुराल वालों की शिकायत पर पुलिस ने सुचि और उसकी बहन के खिलाफ चोरी और अन्य मामलों में एफआईआर दर्ज कर ली.
कोर्ट की फटकार के बाद फिर बुलाया
पीड़िता ने मामले की शिकायत गाजियाबाद कोर्ट में की. गाजियाबाद कोर्ट की सुनवाई में ससुराल वाले हाजिर नहीं हुए तो कोर्ट ने सुचि को हर्जाना और किराया नहीं भेजने पर परिवार के खिलाफ नोटिस जारी करते हुए कार्यवाही के निर्देश दिए. इसके बाद पति जीतेश ने कोर्ट को सहमति दी कि वह सुचि के साथ रहना चाहता है. जो अब अलग घर लेकर रहेगा. इसके बाद सुचि ने अपने पति पर यकीन करके इंदौर लौटने का फैसला किया.
18 अक्टूबर 2025 को वह अपने बच्चे के साथ इंदौर पहुंची, लेकिन तब से लेकर 14 दिसंबर तक वह लगातार मारपीट और प्रताड़ना का शिकार हुई. इसके बाद उसे एक बार फिर घर से बेदखल कर दिया गया है. जिसके वीडियो सामने आए हैं.
ससुराली बोले- पूरा रैकेट चला रही बहू और उसकी बहन
इधर, इस मामले के सुर्खियों में आने के बाद ससुराल वालों ने भी सार्वजनिक रूप से अपनी बहू के खिलाफ मोर्चा संभाल खोल दिया है. सुचि के ससुर और सास ने अपनी बहू के खिलाफ आरोप लगाते हुए कहा "उनकी बहू पति के साथ 3 महीने ही रही और उनकी 65 लाख की ज्वेलरी चुरा ली. जिसे लेकर उसके खिलाफ शिकायत की है. वहीं, बहू की बहन और उसका परिवार इसी तरह अमीर घर के लड़कों को फंसा कर करोड़ों की वसूली का रैकेट चला रहे हैं."
ससुराल पक्ष के वकील योगेश गुप्ता के मुताबिक "सुचि और उसकी बहन के खिलाफ पक्षकार की ओर से चोरी समेत अन्य मामलों में कार्रवाई की गई है. जिसमें पुलिस की ओर से कोर्ट में चालान प्रस्तुत होना है."
2 दिन में जांच के आदेश
सोमवार को पीड़िता अपनी मां और बहन के साथ इंदौर पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंची. जहां पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह के निर्देश पर पीड़िता के मामले में अगले 2 दिन में जांच के आदेश दिए गए हैं. इतना ही नहीं पुलिस मुख्यालय ने विजयनगर पुलिस को फिर से पीड़िता को ससुराल भेजने के निर्देश दिए हैं. अब माना जा रहा है कि पुलिस जांच में वास्तविकता सामने आएगी. जिससे पीड़ित परिवार को न्याय की उम्मीद है. पीड़िता का कहना है कि "पुलिस कस्टडी में ही उसे ससुराल में शिफ्ट किया जाएगा. इसके बाद दोषी पक्ष की सच्चाई भी सामने आएगी."
यह होती है सरोगेट मदर
सेरोगेसी एक गर्भधारण करने की प्रक्रिया है. जिसमें मां नहीं बन सकने वाली महिला के अंडाणु को पुरुष के शुक्राणु से निषेचित करके एक अन्य महिला के गर्भ में ट्रांसप्लांट किया जाता है. इसके बाद यह गर्भ अन्य महिला के पेट में ही विकसित होता है. इस तरह अन्य महिला व पुरुष के बच्चे अपने गर्भ में पालने वाली महिला सरोगेट मदर कहलाती है, जो डिलीवरी के बाद बच्चा सरोगेसी करने वाले परिवार को सौंप देती है. इसके बदले में सरोगेट मदर को या तो भारी भरकम रकम दी जाती है या ऐसा करने वाली महिला परिवार की सदस्य होती है.