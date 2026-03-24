सूरत जेल से इंदौर फैमिली कोर्ट में पेश नारायण साईं, तलाक के लिए पत्नी ने रखी बड़ी डिमांड
आसाराम बापू के बेटे नारायण साईं को सूरत पुलिस इंदौर लेकर आई. कुटुंब न्यायालय में पेशी. पत्नी ने मांगे 5 करोड़
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 24, 2026 at 3:56 PM IST
इंदौर : इंदौर के कुटुंब न्यायालय में मंगलवार को आसाराम बापू के बेटे नारायण साईं की पेशी हुई. नारायण साईं की पत्नी ने इंदौर कुटुंब न्यायालय में तलाक को लेकर अर्जी लगाई है. इसी मामले में इंदौर की कुटुंब न्यायालय में सुनवाई हुई. दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने 01 अप्रैल को फिर सुनवाई करने का आदेश दिया.
नारायण साईं की पत्नी ने मांगे 5 करोड़
इंदौर कुटुंब न्यायालय में नारायण साईं व उनकी पत्नी के विवाद को लेकर 2 घंटे तक सुनवाई हुई. इससे पहले नारायण साईं को सूरत पुलिस कड़ी सुरक्षा में इंदौर लेकर पहुंची. सूरत पुलिस ने नारायण साईं को कुटुंब न्यायालय में पेश किया. सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की ओर से विभिन्न तरह के तर्क कोर्ट के समक्ष रखे गए. पत्नी की ओर से तलाक को लेकर 5 करोड रुपए की डिमांड की गई है. नारायण साईं की पत्नी के वकील ने कोर्ट में अपनी बात रखी.
कोर्ट में क्या कहा नारायण साईं ने
सुनवाई के दौरान नारायण साईं ने कोर्ट को बताया "मैं काफी सालों से जेल में बंद हूं. इतनी बड़ी रकम नहीं दे सकता." नारायण साईं के वकील पवन शर्मा ने बताया "पत्नी ने तलाक के लिए बड़ी डिमांड रखी है. नारायण साईं से 5 करोड़ की डिमांड की गई है." वहीं, नारायण साईं के पहुंचने की सूचना पाकर उनके काफी समर्थक भी कुटुंब न्यायालय पहुंचे. इसे देखते हुए तगड़ी पुलिस व्यवस्था की गई.
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भरण-पोषण भत्ता की राशि बढ़कर 55 लाख हुई
मामले के अनुसार नारायण साईं की पत्नी की याचिका पर साल 2018 में नारायण को आदेश दिया था कि वह पत्नी को हर माह 50 हजार रुपए भरण-पोषण खर्च देंगे. लेकिन इस दौरान नारायण सांई ने राशि नहीं दी. भरण-पोषण की ये राशि ब्याज सहित 55 लाख रुपए हो गई है. साल 2013 से नारायण सूरत जेल में है.
मई 2025 में नारायण साईं के एडवोकेट ने इस केस को रिओपन करने की अपील की थी. नारायण साईं की शादी 1995 में हुई थी. उनकी पत्नी मूल रूप से भोपाल की रहने वाली हैं. नारायण साईं अभी दुष्कर्म के मामले में सूरत जेल में बंद है.