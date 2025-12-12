ETV Bharat / state

पत्नी की हरकतों पर शक, अवैध संबंध से विवाद बढ़ा, 23 साल बाद दोनों के बीच तलाक

इंदौर फैमिली कोर्ट ने शादी के 23 साल बाद पति को राहत देते हुए तलाक का फैसला सुनाया. पति ने ठोस सबूत पेश किए.

divorce basicillicit affair
शादी के 23 साल बाद हुआ तलाक (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 12, 2025

इंदौर : इंदौर कुटुंब न्यायालय ने शादी के 23 साल बाद पति-पत्नी के बीच तलाक की डिक्री दे दी. कोर्ट के फैसले के अनुसार पति-पत्नी के बीच तलाक हो गया. अब पति को तलाक के बदले हर माह 15 हजार प्रति महीने भरण पौषण के रूप में देने होंगे.

पति ने पत्नी के गलत व्यवहार के सबूत पेश किए

एडवोकेट समीर वर्मा ने बताया "पति ने तलाक के लिए कुटुंब न्यायालय में आवेदन दिया था. इस मामले की लगातार सुनवाई चली. आवेदन में पति ने बताया था 21 मई 2002 को दोनों का विवाह हुआ. दोनों के दो बच्चे हैं. शादी के बाद से ही पत्नी का व्यवहार उसके परिवार के प्रति ठीक नहीं रहा. वह लगातार विवाद करती रहती थी. साथ ही उसके नाजायज संबंध भी हैं, जिसके एविडेंस भी पति ने कोर्ट के समक्ष रखे.

पत्नी के अवैध संबंधों का जिक्र

पति ने कोर्ट को बताया "उसके पास उसकी पत्नी के एक पुरुष से बातचीत की रिकॉर्डिंग व अन्य साक्ष्य मौजूद हैं. वर्ष 2022 में पत्नी ने उसके खिलाफ धारा 376 और 377 जैसी गंभीर धाराओं में प्रकरण भी दर्ज करवाया. जब इस मामले में उसने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो उसे बरी किया गया. कोर्ट ने माना था कि पत्नी ने झूठा प्रकरण दर्ज करवाया." कुटुंब न्यायालय ने भी इस घटना को अत्यधिक मानसिक प्रताड़ना माना.

पत्नी ने पति पर प्रताड़ना का आरोप लगाया.

वहीं, पत्नी ने भी इस दौरान पति पर मारपीट, धरण पोषण रोकने और गलत व्यवहार करने जैसे आरोप लगाए. कुटुंब न्यायालय के समक्ष पत्नी ने यह भी तर्क दिए कि उसका पति इंटरप्राइजेज नाम से लाखों रुपए के मासिक आय वाला व्यापार करता है और उसे ₹20 हजार प्रति माह तथा 5 करोड रुपए एकमुश्त चाहिए.

पत्नी की विभिन्न तरह की दलीलों को खारिज करते हुए कुटुंब न्यायालय ने पति की तलाक की डिक्री को मान्य करते हुए भरण पोषण के रूप में ₹15 हजार प्रति महीना देने के आदेश पति को दिए. वहीं बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी पति को दी गई है.

