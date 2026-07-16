ETV Bharat / state

हाई प्रोफाइल अमेरिकन कपल के रिश्ते का इंदौर में द एंड, बच्चे की कस्टडी पर कोर्ट का अहम फैसला

अमेरिका के कैलिफोर्निया में रहता था कपल, तलाक के लिए इंदौर के कुटुंब न्यायालय में लगाई थी याचिका, कोर्ट ने मंजूर किया तलाक.

CALIFORNIA COUPLE DIVORCED
इंदौर के कुटुंब न्यायालय में विदेशी दंपति का तलाक ((कॉन्सेप्ट फोटो (IANS))
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 16, 2026 at 10:54 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

इंदौर: मध्य प्रदेश के इंदौर के कुटुंब न्यायालय में इंटरनेशनल तलाक का अनोखा मामला सामने आया है. इंदौर से ओडिशा बिहाई, फिर कैलिफोर्निया में रह रही महिला और उसके पति को कोर्ट ने आपसी सहमति से अलग होने के इजाजत दे दी है. कोर्ट ने सुनवाई करते हुए उन्हें आपसी सहमति से तलाक के आदेश पारित किए हैं. लेकिन दंपति के एक बेटे के सभी अधिकार मां के पास दिए हैं. जिसमें मां उसके रहने के साथ-साथ सभी तरह के फैसले लेगी.

2005 में हुई थी दंपति की शादी
अमेरिका के कैलिफोर्निया में रहने वाली एक दंपति ने तलाक को लेकर इंदौर कुटुंब न्यायालय में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद अधिवक्ता मनोज बिनिवाले ने बताया कि, ''महिला इंदौर की रहने वाली है. उसका विवाद ओडिशा के रहने वाले शख्स से 11 दिसंबर 2005 को भुवनेश्वर में हुआ था. इसके बाद दंपती कैलिफोर्निया में रहने लगी. लेकिन इसी दौरान दोनों के बीच विवाद होने लगे. जिस पर उन्होंने अपनी शादी को समाप्त करने को लेकर आपसी सहमति से इंदौर के कुटुंब न्यायालय में तलाक को लेकर एक याचिका दायर की.

INDORE FAMILY COURT
बच्चे की कस्टडी पर कोर्ट का अहम फैसला (ETV Bharat)

मां को सौंपी नाबालिग बेटे की कस्टडी
तलाक के पहले दोनों पक्षों के बीच समझौता कोर्ट के द्वारा करवाया गया, जिसमें नाबालिग बेटा जो कैलिफोर्निया का नागरिक है. कोर्ट ने उसके सभी तरह के अधिकार मां को सौंप दिए हैं. नाबालिग बेटे की शिक्षा, स्वास्थ्य, विदेश यात्रा, संबंधित तमाम तरह के अधिकार उसकी मां के पास ही रहेंगे. वहीं, कुटुंब न्यायालय की तलाक की डिग्री और कस्टडी आदेश को अमेरिकी अदालत में पत्नी के द्वारा पंजीकृत कर पेश किया जा सकता है. इस पर पति को कोई आपत्ति नहीं होगी.

फिलहाल कुतुब न्यायालय ने जो आदेश दिया है उसका प्रभाव वैश्विक एजेंसियों के सामने भी रहेगा. वहीं, नाबालिग बेटे की विदेश यात्राओं पर भी पिता को किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं रहेगी और वह मां के साथ कहीं पर भी आना-जाना कर सकता है.

कोर्ट ने दी तलाक की रजामंदी
कोर्ट ने इस दौरान दोनों पक्षों को सुना और जिस बात को लेकर आपसी मतभेद थे उन्हें खत्म करने का प्रयास भी किया. लेकिन दोनों ने आपसी सहमति से अलग होने की जानकारी कोर्ट को दी. जिसके चलते कोर्ट ने डिक्री के आधार पर नाबालिग बेटे सहित तमाम तरह की सहमतियों को देखते हुए उनके तलाक के आवेदन को एक्सेप्ट करते हुए डिक्री पारित कर दी.''

TAGGED:

INDORE FAMILY COURT
INDORE CALIFORNIA COUPLE
MINOR SON CUSTODY
NRI COUPLE DIVORCED
CALIFORNIA COUPLE DIVORCED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.