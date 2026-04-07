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इंदौर फैमिली कोर्ट से नारायण साईं को झटका, पत्नी से तलाक मंजूर, 2 करोड़ देने के आदेश

इंदौर फैमिली कोर्ट से नारायण साईं को झटका, पत्नी से तलाक मंजूर ( ETV BHARAT )

इंदौर फैमिली कोर्ट में नारायण साईं की पत्नी ने तलाक के लिए याचिका लगाई गई थी. इस मामले में कोर्ट ने पिछले दिनों सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रख लिया था. नारायण साईं की पत्नी ने इंदौर उच्च न्यायालय में भी 2018 में तलाक के लिए याचिका लगाई थी. कुटुंब न्यायालय में उन्होंने जानकारी दी थी "2008 में नारायण साईं से उनका विवाह हुआ. 2013 से वह नारायण साईं से अलग रह रही हैं. इस दौरान उनके बीच किसी तरह के कोई विवाह से संबंधित संबंध नहीं रहे. नारायण साईं ने उनका परित्याग कर दिया."

इंदौर : इंदौर के कुटुंब न्यायालय ने नारायण साईं की पत्नी की याचिका पर सुनवाई करते हुए तलाक को मंजूरी दे दी. कोर्ट के आदेश के अनुसार नारायण साईं को अब पत्नी को दो करोड़ रुपये देने होंगे. कोर्ट में नारायण साईं के वकील ने दलील दी कि उसके कई महिलाओं से संबंध हैं.

याचिका में पत्नी ने क्या-क्या दलीलें दी

नारायण साईं की पत्नी ने याचिका में कहा था "वह पिछले काफी समय से अपनी मां के साथ ही रह रही हैं." पत्नी ने आरोप लगाया था "नारायण साईं के कई महिलाओं से अनैतिक संबंध हैं." सूरत न्यायालय द्वारा जिस तरह से नारायण साईं को दुष्कर्म केस सजा सुनाई गई, इसका भी जिक्र याचिका में किया गया. कुटुंब न्यायालय ने विभिन्न पक्षों को सुनने के बाद नारायण साईं को आदेश दिए कि वह अपनी पत्नी को 2 करोड एलुमनी के रूप में दें. हालांकि नारायण साईं की पत्नी ने 5 करोड रुपए एलुमनी बतौर मांगे थे.

हाई कोर्ट जा सकती हैं नारायण साईं की पत्नी

चर्चा है कि अब नारायण साईं की पत्नी कुटुंब न्यायालय के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दे सकती हैं. नारायण साईं की पत्नी के एडवोकेट अनुराग चंद्र गोयल का कहना है "उन्होंने भरण पोषण के लिए धारा 125 सीआरपीसी के तहत अलग से आवेदन लगाया था, जिसमें अदालत द्वारा नारायण साईं को ₹50000 प्रतिमाह देने के आदेश दिए थे, लेकिन नारायण साईं ने नहीं दिए, जो अब बढ़कर तकरीबन 50 लाख रुपए हो गए हैं. इसकी वसूली को लेकर भी उनके द्वारा अब प्रकिया शुरू की जाएगी."

नारायण साईं की संपत्तियों की जानकारी को लेकर भी इंदौर कलेक्टर को आदेश दिए गए थे लेकिन कलेक्टर द्वारा अभी तक संपत्तियों के सत्यापन से संबंधित कोई जानकारी कोर्ट के समक्ष नहीं रखी गई.