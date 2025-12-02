ETV Bharat / state

डॉक्टर पत्नी ने अपने पति के हाथ में देखा प्रेमिका का टैटू, विरोध किया तो मांगने लगा तलाक

इंदौर फैमिली कोर्ट ने तलाक की याचिका खारिज की ( ETV BHARAT )