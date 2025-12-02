डॉक्टर पत्नी ने अपने पति के हाथ में देखा प्रेमिका का टैटू, विरोध किया तो मांगने लगा तलाक
इंदौर फैमिली कोर्ट ने कारोबारी पति द्वारा दायर तलाक की याचिका खारिज की. डॉक्टर पत्नी ने पति की कारगुजारियां कोर्ट को बताईं.
इंदौर : फैमिली कोर्ट में कारोबारी पति ने पत्नी से तलाक लेने के लिए याचिका दायर की. महिला के अधिवक्ता ने कोर्ट में पति के लव अफेयर को मामले को उठाया. इसके बाद फैमिली कोर्ट ने पति की याचिका को खारिज कर दी. पति इंदौर का बड़े मोबाइल सर्विस सेंटर का मालिक है, जबकि पत्नी पेशे से डॉक्टर है.
14 साल पहले दोनों ने किया प्रेम विवाह
मामले के अनुसार याचिका में पति ने बताया "2011 में आर्य समाज मंदिर में उसने युवती से प्रेम विवाह किया था. शादी के कुछ ही दिन बाद ही उसकी पत्नी ने उससे और उसके माता-पिता से बदसलूकी शुरू कर दी." वहीं, डॉक्टर पत्नी ने अपने अधिवक्ता कृष्ण कुमार कुम्हरे के माध्यम से फैमिली कोर्ट को बताया " पति अपनी पत्नी को एक फ्लैट में छोड़कर 2017 में शहर से बाहर चला गया. उसने बहाना बनाया कि वह व्यापार करने बाहर रहेगा."
पत्नी ने लगाया 10 लाख की डिमांड का आरोप
महिला का कहना है "उसके पति का एक महिला से संबंध हैं. साल 2020 में पति ने तलाक को लेकर याचिका लगाई. उसके पति और सास-ससुर द्वारा 10 लाख रुपए की डिमांड की जा रही थी. दहेज के रूप में 10 लाख नहीं लाने पर उससे घर में टॉयलेट व अन्य काम करवाए जाते थे. उसे सफेद दाग की बीमारी भी है. शादी से पहले उसने इसकी जानकारी अपने होने वाले पति को दी थी. शादी के बाद इसको लेकर भी पति प्रताड़ित करने लगा."
पति ने अपने हाथ में बने टैटू को नहीं दिखाया
महिला ने कोर्ट को बताया "इसके बाद पति ने अचानक एक बच्चा होने पर उसे एक फ्लैट दिलवाया. कुछ दिनों बाद अकेला छोड़कर चला गया." वहीं, कोर्ट में पेशी के दौरान जब पत्नी के अधिवक्ता ने पति के हाथ पर बने टैटू दिखाने का आग्रह किया तो उसने मना कर दिया.
महिला के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि जिस दूसरी महिला के साथ पति रहता है, उसका टैटू हाथ पर बनवा रखा है. पीड़िता के अधिवक्ता कृष्णकुमार कुम्हरे ने बताया "अब पत्नी इस मामले में पति के खिलाफ मानहानि का केस लगाएगी."