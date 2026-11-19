नहीं चलेगा इमोशन्स का जोर, कैपेबल माता-पिता को मिलेगी बच्चे की कस्टडी, कोर्ट का फैसला
इंदौर फैमिली कोर्ट ने बच्चों की कस्टडी को लेकर सुनाया अनोखा फैसला, सामाजिक-आर्थिक संपन्न माता या पिता को मिलेगी कस्टडी. सिद्धार्थ माछीवाल की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 4:02 PM IST
इंदौर: तलाक के बाद बच्चों की कस्टडी को लेकर इंदौर फैमिली कोर्ट बड़ा फैसला सुनाया है. जहां तलाक के मामलों में खुद को कोर्ट में असहाय और आर्थिक रूप से कमजोर बताने वाली महिलाओं को बच्चों की अभिरक्षा यानि कस्टडी मिलना मुश्किल हो सकता है. दरअसल अब कोर्ट भी ऐसे मामले में पति या पत्नी में से सक्षम पक्ष को प्राथमिकता दे रहा है, जो की बच्चों का लालन-पालन उचित ढंग से कर सके.
फैमिली कोर्ट का बच्चों की कस्टडी को लेकर फैसला
इंदौर फैमिली कोर्ट में हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया, जिसमें कोर्ट ने नाबालिग बच्चों को माता के स्थान पर पिता को सौपने संबंधी फैसला सुनाया है. इंदौर फैमिली कोर्ट के सेकंड एडिशनल चीफ जस्टिस सुरेश कुमार चौबे की अदालत में यह प्रकरण हाल ही में आया था, जिस पर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है. फैमिली कोर्ट की सीनियर एडवोकेट प्रिति मेहना ने बताया "एक मामले में में महिला ने अपने पति से बच्चों की कस्टडी लेने का मामला फैमिली कोर्ट में लगाया था. इस पर पिता की ओर से वकील ने कोर्ट में तर्क दिया कि पिता की अभिरक्षा में बच्चों का विकास और लालन पालन अच्छे से हो रहा है और भविष्य में उनकी उन्नति संभव है.
- फैमिली कोर्ट को है बच्चों की कस्टडी के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का आदेश
कोर्ट ने पिता को सौंपी बच्चों की कस्टडी
जबकि इसी से संबंधित मामले में मां ने कोर्ट में पहले ही बताया था कि वह फिलहाल कहीं पर काम नहीं कर रही है और उसके पास आय का कोई साधन नहीं है. इतना ही नहीं पीड़िता महिला की ओर से कोर्ट में तर्क दिया गया था कि वह और उनके बच्चों की पढ़ाई-लिखाई पिता पर आश्रित है और बच्चों का खर्चा पिता ही उठा रहे हैं. ऐसी स्थिति में जब बच्चों की कस्टडी के लिए अभिभावक का चयन करने का मौका आया तो कोर्ट ने वकील के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए. महिला की ओर से पूर्व में दिए गए बयान के आधार पर बच्चों को पिता को ही सौंपने का फैसला सुनाया.
सामाजिक-आर्थिक हितों को ध्यान में रख सुनाया फैसला
इतना ही नहीं कोर्ट ने बच्चों से भी पूछा कि वह किसके पास रहना चाहते हैं और नाबालिग बच्चों के हित किसके पास ज्यादा सुरक्षित हैं. जब बच्चों ने भी पिता के साथ ही रहने की सहमति दी तो कोर्ट ने बच्चों का वास्तविक अभिभावक मां के स्थान पर पिता को निर्धारित करते हुए फैसला सुनाया.
दरअसल यह फैसला इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आमतौर पर ऐसे मामलों में यही माना जाता है कि बच्चों की मां क्योंकि नैसर्गिक अभिभावक होती है, इसलिए नाबालिग बच्चों के मामले में कस्टडी मां को ही मिलती है, लेकिन अब कोर्ट ने भी ऐसे मामलों में बच्चों का भविष्य और उनके सामाजिक आर्थिक हित को भी ध्यान में रखा है. जिससे कि संसाधनों और अन्य व्यवस्थाओं के अभाव में भविष्य में बच्चों को अभाव और परेशानी न झेलनी पड़े.
इसलिए महत्वपूर्ण है फैसला
तलाक के मामलों में अधिकांश महिलाएं कोर्ट के समक्ष खुद को असहाय और आर्थिक रूप से कमजोर बताती हैं. इसका मुख्य उद्देश्य तलाक के बाद पति से अधिक से अधिक भरण पोषण राशि मेंटेनेंस के नाम पर प्राप्त की जा सके. कई मामलों में पीडित पक्ष द्वारा अपनी आय के साधन और आर्थिक आय को छुपाया जाता है. इसलिए भी कोर्ट ने अब आय के मामले में बैंक अकाउंट का रिकॉर्ड और संबंधित दस्तावेज को प्रस्तुत करना जरूरी किया है. जिससे कि आय को छिपाने के कारण कोर्ट के अन्य सामाजिक आर्थिक और पारिवारिक पहलू प्रभावित न हो सके.
क्या है गार्जियन एक्ट
भारत में गार्जियन एक्ट 1890 के तहत सभी धर्म के नाबालिग बच्चे जो 18 साल से कम हैं, उनकी देखरेख और उनकी अभिरक्षा से जुड़ा कानून है. जिसके तहत बच्चों के अभिभावक की नियुक्ति या उनकी अभिरक्षा के दौरान बच्चों का सामाजिक और व्यक्तिगत हित को प्राथमिकता दी गई है. इस एक्ट के तहत न्यायालय की भूमिका महत्वपूर्ण है, जिसमें न्यायालय बच्चों के अभिभावक की नियुक्ति करता है. इस कानून के तहत नाबालिग की चल संपत्ति बेचने या हस्तांतरित करने को भी अनुमति दी गई है. यह अधिनियम हिंदू, बौद्ध, जैन और सिखों पर लागू होता है. आमतौर पर बच्चे या अविवाहित बेटी के मामलों में माता को प्राथमिकता दी जाती है.