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नहीं चलेगा इमोशन्स का जोर, कैपेबल माता-पिता को मिलेगी बच्चे की कस्टडी, कोर्ट का फैसला

कैपेबल माता-पिता को मिलेगी बच्चे की कस्टडी ( Getty Image )

इंदौर: तलाक के बाद बच्चों की कस्टडी को लेकर इंदौर फैमिली कोर्ट बड़ा फैसला सुनाया है. जहां तलाक के मामलों में खुद को कोर्ट में असहाय और आर्थिक रूप से कमजोर बताने वाली महिलाओं को बच्चों की अभिरक्षा यानि कस्टडी मिलना मुश्किल हो सकता है. दरअसल अब कोर्ट भी ऐसे मामले में पति या पत्नी में से सक्षम पक्ष को प्राथमिकता दे रहा है, जो की बच्चों का लालन-पालन उचित ढंग से कर सके.

फैमिली कोर्ट का बच्चों की कस्टडी को लेकर फैसला

इंदौर फैमिली कोर्ट में हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया, जिसमें कोर्ट ने नाबालिग बच्चों को माता के स्थान पर पिता को सौपने संबंधी फैसला सुनाया है. इंदौर फैमिली कोर्ट के सेकंड एडिशनल चीफ जस्टिस सुरेश कुमार चौबे की अदालत में यह प्रकरण हाल ही में आया था, जिस पर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है. फैमिली कोर्ट की सीनियर एडवोकेट प्रिति मेहना ने बताया "एक मामले में में महिला ने अपने पति से बच्चों की कस्टडी लेने का मामला फैमिली कोर्ट में लगाया था. इस पर पिता की ओर से वकील ने कोर्ट में तर्क दिया कि पिता की अभिरक्षा में बच्चों का विकास और लालन पालन अच्छे से हो रहा है और भविष्य में उनकी उन्नति संभव है. फैमिली कोर्ट को है बच्चों की कस्टडी के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का आदेश कोर्ट ने पिता को सौंपी बच्चों की कस्टडी जबकि इसी से संबंधित मामले में मां ने कोर्ट में पहले ही बताया था कि वह फिलहाल कहीं पर काम नहीं कर रही है और उसके पास आय का कोई साधन नहीं है. इतना ही नहीं पीड़िता महिला की ओर से कोर्ट में तर्क दिया गया था कि वह और उनके बच्चों की पढ़ाई-लिखाई पिता पर आश्रित है और बच्चों का खर्चा पिता ही उठा रहे हैं. ऐसी स्थिति में जब बच्चों की कस्टडी के लिए अभिभावक का चयन करने का मौका आया तो कोर्ट ने वकील के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए. महिला की ओर से पूर्व में दिए गए बयान के आधार पर बच्चों को पिता को ही सौंपने का फैसला सुनाया. सामाजिक-आर्थिक हितों को ध्यान में रख सुनाया फैसला