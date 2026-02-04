अब मोतियाबिंद सर्जरी नो टेंशन, कमाल की है 4D फेको टेक्नोलॉजी, मशीन का पूरा कंट्रोल
मोतियाबिंद की सर्जरी की अत्याधुनिक सुविधा इंदौर में उपलब्ध, मोतियाबिंद को गला कर आंख से रिमूव करने की उच्च तकनीक.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : February 4, 2026 at 5:35 PM IST
इंदौर : दुनिया भर में तरह-तरह के ट्रीटमेंट के लिए अपनाई जा रही एडवांस मेडिकल टेक्नोलॉजी और अत्याधुनीक इक्विपमेंट ने जटिल से जटिल इलाज और सर्जरी को आसान बना दिया है. मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए सर्जरी की 4डी फेको टेक्नोलॉजी पर आधारित एक ऐसी मशीन उपयोग में लाई जा रही है, जो मरीजों का सबसे बेहतर ऑपरेशन करने में सक्षम है.
रेटिना सर्जरी के दौरान 30 हजार कट प्रति मिनट
4 डी फेको टेक्नोलॉजी के जरिए अब मरीज का त्वरित ऑपरेशन सुरक्षित तरीके से किया जा सकेगा. विड्रॉ रेटिनल कैटरेक्ट सिस्टम पर आधारित यह मशीन 4D फेको टेक्नोलॉजी के जरिए ऑपरेशन करती है.
ये मशीन सर्जरी के दौरान ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर को बेहतरीन नियंत्रण स्टेबिलिटी और 4D विजिबिलिटी प्रदान करती है. मशीन के जरिए रेटिना सर्जरी के दौरान 30 हजार कट प्रति मिनट लगाए जा सकते हैं, जिससे आंखों के मोतियाबिंद को गला कर रिमूव कर दिया जाता है.
अब मरीज की अस्पताल से जल्द होगी छुट्टी
मोतियाबिंद की तेज गति से सर्जरी होने के कारण मरीज को कम असुविधा होगी. जल्दी रिकवरी के साथ हॉस्पिटल से छुट्टी भी जल्द मिल जाती है. सर्जरी के दौरान मशीन आंख का प्रेशर, तापमान और आंख की हर स्थिति पर फोकस रखती है, जिससे सर्जरी के दौरान टिशु डैमेज होने की आशंका खत्म हो जाती है. इंदौर के नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. ओपी अग्रवाल बताते हैं "अभी हाथ से काफी देर तक किए जाने वाले ऑपरेशन में मरीज को ज्यादा परेशानी और ज्यादा समय लगता था."
नई तकनीक से सौ फीसदी एक्यूरेसी
नेत्र रोग विशेषज्ञ ओपी अग्रवाल बताते हैं "तमाम सावधानियां के बावजूद डॉक्टरों से भी मोतियाबिंद के ऑपरेशन में सौ फीसदी एक्यूरेसी नहीं आ पाती थी. इसके अलावा इस सिस्टम और मशीन के जरिए कैटरेक्ट की सर्जरी एक साथ हो सकती है. इससे कम समय में सर्जरी के सटीक परिणाम सामने आते हैं. सर्जरी के दौरान यह मशीन मोतियाबिंद की झिल्ली को एक चौथाई समय में गला कर पाउडर बनाकर रिमूव कर देती है."
मशीन के स्क्रीन पर 4D विजन
ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर को मशीन के स्क्रीन पर पूरी आंख 4D विजन के साथ नजर आती है. इसके अलावा पूरी सर्जरी पर मशीन कमांड रखती है, जिससे आंखों के टिशु को नुकसान पहुंचाने की आशंका नहीं रहती. विट्रियो रेटिना सर्जन डॉ. रोहित कुमार ने बताया "अमेरिकी एडवांस टेक्नोलॉजी पर आधारित ऑपरेशन का यह स्टैंडर्ड अब इंदौर में भी फॉलो किया जा रहा है."
- यूरोलॉजी से जुड़े इलाज की एडवांस टेक्नोलॉजी पर महामंथन, इंदौर में जुटे देश-दुनिया के 2000 डॉक्टर
- कैंसर और नींद को लेकर एम्स में नई रिसर्च, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाकर रोक सकती है संक्रमण
इंदौर में कुछ साल पहले हुआ था मोतियाबिंद कांड
इस तकनीक की चर्चा इसलिए भी है क्योंकि कुछ सालों पहले इंदौर में मोतियाबिंद की सर्जरी करने वाले कई मरीजों को इन्फेक्शन होने के कारण अपनी रोशनी गंवानी पड़ी थी. हालांकि अब सर्जरी में आधुनिक टेक्नोलॉजी और इंटरनेशनल प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है तो मरीज को भी इसका फायदा हो रहा है.