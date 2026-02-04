ETV Bharat / state

अब मोतियाबिंद सर्जरी नो टेंशन, कमाल की है 4D फेको टेक्नोलॉजी, मशीन का पूरा कंट्रोल

अब मोतियाबिंद नो टेंशन, कमाल की है 4D फेको टेक्नोलॉजी ( ETV BHARAT )

ये मशीन सर्जरी के दौरान ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर को बेहतरीन नियंत्रण स्टेबिलिटी और 4D विजिबिलिटी प्रदान करती है. मशीन के जरिए रेटिना सर्जरी के दौरान 30 हजार कट प्रति मिनट लगाए जा सकते हैं, जिससे आंखों के मोतियाबिंद को गला कर रिमूव कर दिया जाता है.

4 डी फेको टेक्नोलॉजी के जरिए अब मरीज का त्वरित ऑपरेशन सुरक्षित तरीके से किया जा सकेगा. विड्रॉ रेटिनल कैटरेक्ट सिस्टम पर आधारित यह मशीन 4D फेको टेक्नोलॉजी के जरिए ऑपरेशन करती है.

इंदौर : दुनिया भर में तरह-तरह के ट्रीटमेंट के लिए अपनाई जा रही एडवांस मेडिकल टेक्नोलॉजी और अत्याधुनीक इक्विपमेंट ने जटिल से जटिल इलाज और सर्जरी को आसान बना दिया है. मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए सर्जरी की 4डी फेको टेक्नोलॉजी पर आधारित एक ऐसी मशीन उपयोग में लाई जा रही है, जो मरीजों का सबसे बेहतर ऑपरेशन करने में सक्षम है.

मोतियाबिंद की तेज गति से सर्जरी होने के कारण मरीज को कम असुविधा होगी. जल्दी रिकवरी के साथ हॉस्पिटल से छुट्टी भी जल्द मिल जाती है. सर्जरी के दौरान मशीन आंख का प्रेशर, तापमान और आंख की हर स्थिति पर फोकस रखती है, जिससे सर्जरी के दौरान टिशु डैमेज होने की आशंका खत्म हो जाती है. इंदौर के नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. ओपी अग्रवाल बताते हैं "अभी हाथ से काफी देर तक किए जाने वाले ऑपरेशन में मरीज को ज्यादा परेशानी और ज्यादा समय लगता था."

नई तकनीक से सौ फीसदी एक्यूरेसी

नेत्र रोग विशेषज्ञ ओपी अग्रवाल बताते हैं "तमाम सावधानियां के बावजूद डॉक्टरों से भी मोतियाबिंद के ऑपरेशन में सौ फीसदी एक्यूरेसी नहीं आ पाती थी. इसके अलावा इस सिस्टम और मशीन के जरिए कैटरेक्ट की सर्जरी एक साथ हो सकती है. इससे कम समय में सर्जरी के सटीक परिणाम सामने आते हैं. सर्जरी के दौरान यह मशीन मोतियाबिंद की झिल्ली को एक चौथाई समय में गला कर पाउडर बनाकर रिमूव कर देती है."

मशीन के स्क्रीन पर 4D विजन

ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर को मशीन के स्क्रीन पर पूरी आंख 4D विजन के साथ नजर आती है. इसके अलावा पूरी सर्जरी पर मशीन कमांड रखती है, जिससे आंखों के टिशु को नुकसान पहुंचाने की आशंका नहीं रहती. विट्रियो रेटिना सर्जन डॉ. रोहित कुमार ने बताया "अमेरिकी एडवांस टेक्नोलॉजी पर आधारित ऑपरेशन का यह स्टैंडर्ड अब इंदौर में भी फॉलो किया जा रहा है."

इंदौर में कुछ साल पहले हुआ था मोतियाबिंद कांड

इस तकनीक की चर्चा इसलिए भी है क्योंकि कुछ सालों पहले इंदौर में मोतियाबिंद की सर्जरी करने वाले कई मरीजों को इन्फेक्शन होने के कारण अपनी रोशनी गंवानी पड़ी थी. हालांकि अब सर्जरी में आधुनिक टेक्नोलॉजी और इंटरनेशनल प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है तो मरीज को भी इसका फायदा हो रहा है.