इंदौर में पत्नी के प्रेमप्रसंग से पति पर खून सवार, चाकू से गोदकर मर्डर, खुद भी जान दी
शादीशुदा महिला के लव अफेयर ने हंसता-खेलता परिवार बर्बाद कर दिया. प्रेमी से बात करने से नाराज पति ने किया मर्डर. संदीप मिश्रा की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 9, 2026 at 2:02 PM IST
इंदौर : राउ थाना क्षेत्र में दीपावली के दिन एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी. बाद में उसने खुद भी जान दे दी. वारदात के वक्त घर में केवल पति-पत्नी थे. शख्स ने अपने दोनों बच्चों को खेलने के लिए पार्क में भेज दिया. हत्या के पीछे पत्नी के चरित्र पर संदेह माना जा रहा है. महिला किसी व्यक्ति से लगातार फोन पर बातें करती थी. बताया जाता है कि शख्स ने अपनी पत्नी को कई बार समझाया लेकिन वह मानने को तैयार नहीं हो रही थी. शख्स ने पत्नी की हरकतों के बारे में अपने दोस्तों से चर्चा भी की थी.
दोनों बच्चों को गार्डन में खेलने भेज दिया
पुलिस के अनुसार राऊ थाना क्षेत्र में पवन सोनी अपनी पत्नी वर्षा के साथ रहता था. दोनों के दो बच्चे हैं. एक बेटा 15 साल का तो दूसरा बेटा 7 साल का है. पवन ने दोनों बच्चों को पास के गार्डन में खेलने भेज दिया. इसके बाद बाद उसने पत्नी वर्षा से कुछ बातचीत की. पवन ने अपनी पत्नी से रेहान नामक युवक के बारे में पूछा. बताया जा रहा है कि रेहान काफी दिनों पहले पवन के घर पर बेल्डिंग के काम से आया था. तभी से रेहान और पवन की पत्नी वर्षा की बातचीत होने लगी थी.
लगातार पत्नी को समझाता रहा पवन
गैर मर्द से बात करने से नाराज पवन अपनी पत्नी को लगातार समझाइश दे रहा था. लेकिन पत्नी रेहान से बातचीत करना बंद नहीं करना चाहती थी. पत्नी की जिद से बौखलाए पवन ने पत्नी वर्षा पर चाकू से कई वार करके मौत की नींद सुला दिया. इसके बाद खुद भी जान दे दी. पवन मूल रूप से रीवा का रहने वाला था. वह काफी सालों से इंदौर में रहकर परांठे की दुकान चलाता था.
एसीपी निधि सक्सेना का कहना है "पवन ने अपनी पत्नी वर्षा पर चाकू से हमला किया और उसकी हत्या कर दी. उसके बाद खुद ने भी आत्महत्या कर ली. इस मामले में रेहान नामक युवक का नाम सामने आ रहा है. रेहान से पवन की पत्नी वर्षा बातचीत करती थी. इससे पवन काफी नाराज था."
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पति के पास पत्नी की कॉल रिकॉर्डिंग
बताया जाता है कि पवन ने अपने दोस्तों को भी अपनी पत्नी और रेहान के बारे में काफी कुछ बता रखा था. पवन के पास पत्नी व रेहान के बीच बातचीत की रिकॉर्डिंग भी थी. पुलिस ने पवन के मोबाइल को जब्त कर लिया है. मृतक के परिजनों को मामले की जानकारी दे दी गई है.