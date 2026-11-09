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इंदौर में पत्नी के प्रेमप्रसंग से पति पर खून सवार, चाकू से गोदकर मर्डर, खुद भी जान दी

इंदौर में पत्नी के प्रेमप्रसंग से पति पर खून सवार, मर्डर किया ( ETV BHARAT )

इंदौर : राउ थाना क्षेत्र में दीपावली के दिन एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी. बाद में उसने खुद भी जान दे दी. वारदात के वक्त घर में केवल पति-पत्नी थे. शख्स ने अपने दोनों बच्चों को खेलने के लिए पार्क में भेज दिया. हत्या के पीछे पत्नी के चरित्र पर संदेह माना जा रहा है. महिला किसी व्यक्ति से लगातार फोन पर बातें करती थी. बताया जाता है कि शख्स ने अपनी पत्नी को कई बार समझाया लेकिन वह मानने को तैयार नहीं हो रही थी. शख्स ने पत्नी की हरकतों के बारे में अपने दोस्तों से चर्चा भी की थी.

दोनों बच्चों को गार्डन में खेलने भेज दिया