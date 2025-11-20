ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल में मरीजों को चढ़ाई एक्सपायरी डेट की सलाइन, वीडियो वायरल

इंदौर के MY अस्पताल में बड़ी लापरवाही आई सामने, मरीजों को एक्सपायरी डेट की सलाइन चढ़ाने के लगे आरोप, वायरल वीडियो के जांच के आदेश.

INDORE MY HOSPITAL scandal
मरीजों को चढ़ाई एक्सपायरी डेट की सलाइन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 20, 2025 at 8:00 AM IST

Updated : November 20, 2025 at 8:13 AM IST

इंदौर। महाराजा यशवंतराव हॉस्पिटल में हुए चूहे कांड का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा की एक और नया मामला सामने आ गया. यहां कई मरीजों को एक्सपायरी दवा देने का मामला सामने आया है. चौंकाने वाली बात यह है कि पूरे एक वार्ड में कई मरीजों को एक्सपायरी डेट की बोतल चढ़ा दी गई. इस बीच एक मरीज के अटेंडर द्वारा इस करनामे का वीडियो वायरल करने के बाद अस्पताल प्रशासन ने फिर एक बार जांच समिति गठित कर मामले की जांच के आदेश दिए हैं.

मरीजों को चढ़ा दी एक्सपायरी सलाइन
पेट दर्द की मरीज रोशनी सिंह (उम्र 27 वर्ष) को मेडिसिन विभाग के वार्ड क्रमांक 2 में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था. इस बीच मंगलवार को जब इस मरीज के अलावा वार्ड में भर्ती कई मरीजों को सिप्रोफ्लाक्सासिन एंटीबायोटिक सलाइन चढ़ा दी. आरोप है कि यह ड्रिप इसी साल अगस्त में एक्सपायरी हो चुकी थी. सलाइन चढ़ाए जाने के दौरान जब महिला के अटेंडर पति ने दवाई की एक्सपायरी डेट देखी तो उन्होंने इस घटनाक्रम का मोबाइल से वीडियो बना लिया.

सलाइन चढ़ाने का वायरल वीडियो (ETV Bharat)

अटेंडर ने वीडियो बनाकर किया वायरल
मरीज के अटेंडर का आरोप है, संबंधित दवाई अगस्त 2025 में ही एक्सपायरी हो चुकी थी, जो सिर्फ उनकी पत्नी ही नहीं वार्ड में भर्ती अन्य मरीज को भी चढ़ा दी गई. गनीमत यह रही की संबंधित सिप्रोफ्लाक्सासिन 100 ml की एक्सपायरी का कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ जिसके कारण मरीज को कोई तकलीफ नहीं हुई. हालांकि कुछ मरीज तो डिस्चार्ज होकर चले गए लेकिन इस पूरे कारनामे का वीडियो मरीज के अटेंडर ने वायरल कर दिया. इस वीडियो के वायरल होने के बाद अस्पताल में भी हडकंप बच गया. इसके बाद अस्पताल प्रशासन ने तत्काल पूरे मामले की जांच के आदेश देकर एक जांच समिति गठित की है.

indore MY HOSPITAL expired medicine
मरीजों को एक्सपायरी डेट की सलाइन चढ़ाने के लगे आरोप (ETV Bharat)

अस्पताल अधीक्षक ने किया बचाव
हालांकि अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अशोक यादव का कहना है कि, ''एक्सपायरी डेट की दवा मरीज को चढ़ाने से पहले ही नर्स ने उसकी एक्सपायरी डेट देख ली थी इसलिए वह मरीज को नहीं चढ़ाई गई.'' हालांकि मीडिया से चर्चा में उन्होंने इस बात का भी उल्लेख किया कि, ''किसी भी मरीज को दवाई के कारण कोई परेशानी नहीं हुई है.'' अस्पताल प्रशासन के मुताबिक संबंधित महिला मरीज मेडिसिन डिपार्टमेंट में भर्ती है इसके इलाज में कोई लापरवाही नहीं हुई.

डॉ. यादव का कहना है कि, ''एक्सपायरी डेट की दवाएं अस्पताल में उपयोग करना प्रतिबंधित है और इसको लेकर स्टोर में भी पता किया गया है कि किसी तरह के एक्सपायरी दवाई स्टोर में तो नहीं है. यदि है तो उसका तुरंत निष्पादन किया जाए. पूरे ही मामले में एक जांच समिति बना दी गई है. आगे सरकार द्वारा जो भी कार्यवाही की जाएगी वह स्वीकार है.'' इधर मामले के चर्चा में आने के बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, ''इस तरह की लपरवाही गंभीर है लिहाजा मामले में कलेक्टर को कार्रवाई के निर्देश दिए जाएंगे.''

indore MY HOSPITAL expired medicine
महिला को चढ़ाई एक्सपायर ड्रिप (ETV Bharat)

चूहों ने कुतर लिए थे 2 बच्चियों के हाथ, मौत
बीते कुछ महीनों से एमवाय अस्पताल इलाज में लापरवाही को लेकर चर्चा में है. यहां चूहों द्वारा अस्पताल के आईसीयू में भर्ती दो मासूम बच्चियों की उंगलियों को कुतर दिए जाने के बाद मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है. वहीं, राज्य शासन के स्तर पर भी जांच की जा रही है. इस बीच अब मरीजों को एक्सपायरी डेट की सलाइन चढ़ाए जाने के मामले में फिर अस्पताल प्रशासन कटघरे में है, जिसे लेकर फिर विरोध की शुरुआत हो सकती है.

EXPIRE DRIP ADMINISTER TO PATIENTS
INDORE MY HOSPITAL VIRAL VIDEO
CIPROFLOXACIN ANTIBIOTIC
INDORE MY HOSPITAL EXPIRED MEDICINE
INDORE MY HOSPITAL SCANDAL

