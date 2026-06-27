ETV Bharat / state

इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ कपड़ा फैक्ट्री में नौकरी, डिप्रेशन में उठाया आत्मघाती कदम

इंदौर में डिप्रेशन में चल रहे युवक ने अपनी जिंदगी खुद खत्म कर ली. पुलिस उसके मोबाइल फोन की पड़ताल में जुटी.

Indore youth killed himself
युवक ने डिप्रेशन में उठाया आत्मघाती कदम (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 27, 2026 at 1:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

इंदौर : बिहार के रहने वाले युवक ने इंदौर में मौत को गले लगा लिया. वह गौरीनगर में रहता था और एक कपड़ा फैक्ट्री में काम करता था. पुलिस ने मृतक का मोबाइल फोन जब्त किया है. बिहार से इंदौर पहुंचे परिजनों के बयान भी पुलिस द्वारा लिए गए. हालांकि जान देने का कोई कारण साफ नहीं है. लेकिन परिजनों के बयानों के आधार पर माना जा रहा है कि डिप्रेशन के कारण उसने येआत्मघाती कदम उठाया.

बीटेक की पढ़ाई छोड़ नौकरी करने लगा

मामला इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र के गौरी नगर का है. यहां रहने वाले राजकुमार कुशवाहा ने अपने कमरे में जान दे दी. राजकुमार एनआईटी हैदराबाद से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर था और उसने पढ़ाई के लिए ₹6 लाख का कर्ज भी लिया था लेकिन वह फर्स्ट ईयर में ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाया. इसके चलते वह अपने पैतृक गांव बिहार चले गया, लेकिन वहां पर डिप्रेशन में रहने वाला लगा, तो परिजनों ने उसे इंदौर भेजा. यहां पर वह एक कपड़ा फैक्ट्री में करने लगा.

हैदराबाद से बीटेक कर रहा था युवक

मृतक के भाई हरदयाल ने बताया "हैदराबाद के जिस कॉलेज में वह पढ़ाई कर रहा था, वहां वह काफी परेशान था. सीनियर उसे परेशान करते थे. उसके साथ मारपीट की जाती थी. एक शिक्षक ने तो यहां तक कह दिया था कि तुम कितनी भी पढ़ाई कर लो मैं तुम्हें जीरो नंबर दूंगा. इस कारण वह काफी तनाव में रहने लगा. इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती किया गया था. इस दौरान उसका वजन 20 किलो तक कम हो गया."

साथ में करने वालों के बयान लेगी पुलिस

एडिशनल डीसीपी अमरेंद्र सिंह का कहना है "परिजनों के बयान के आधार पर मामले की जांच की जा रही है. मृतक ने किसी तरह का कोई पत्र नहीं छोड़ा. कपड़ा फैक्ट्री में काम करने वालों से भी पुलिस बात करने की कोशिश कर रही है. पुलिस यह जानना चाहती है कि युवक को इंदौर में किसी ने परेशान तो नहीं किया. उसने अपने परेशानी का जिक्र से किसी ने किसी से तो किया होगा.

TAGGED:

EX BTECH STUDENT DEATH
INDORE CLOTH FACTORY
YOUTH DEPRESSION END LIFE
INDORE NEWS
INDORE YOUTH KILLED HIMSELF

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.