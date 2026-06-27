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इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ कपड़ा फैक्ट्री में नौकरी, डिप्रेशन में उठाया आत्मघाती कदम

युवक ने डिप्रेशन में उठाया आत्मघाती कदम ( ETV BHARAT )