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इंदौर EOW ने एमवाय हॉस्पिटल में पदस्थ अधिकारी के यहां मारा छापा, आय से 108 गुना अधिक संपत्ति मिली

ईओडब्ल्यू को पिछले दिनों एक फरियादी ने शिकायत की थी कि एमवाय हॉस्पिटल में पदस्थ एक अधिकारी के द्वारा दवाइयों की खरीदी के नाम पर बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार कर अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित की जा रही है. इसी सूचना के आधार पर ईओडब्ल्यू ने संबंधित अधिकारी के घर सहित अन्य जगहों पर दबिश देते हुए बड़ी मात्रा में संपत्तियों की जानकारी मिली है. जिसकी जांच ईओडब्ल्यू के द्वारा की जा रही है.

इंदौर: एमवाय हॉस्पिटल में पदस्थ एक अधिकारी की आय से अधिक संपत्ति का मामला सामने आया है. शिकायत के आधार पर ईओडब्ल्यू के द्वारा जांच की गई. जिसमें कुल संपत्ति की जांच में पाया गया कि आय से 108 गुना की संपत्ति अधिक है, जिसमें कीमती प्लॉट और अन्य कीमती वस्तुएं शामिल हैं.

ईओडब्ल्यू को छापे में आय से 108 गुना की संपत्ति अधिक मिली

ईओडब्ल्यू ने एमवाय हॉस्पिटल में पदस्थ फार्मासिस्ट राकेश गोरखे निवासी स्कीम नंबर 140 वृंदावन कॉलोनी के अधिकारिक निवास पर विभाग की एक विशेष टीम के द्वारा कार्रवाई को अंजाम दिया गया है. जिसमें प्रारंभिक तौर पर ही 108 गुना अधिक संपत्ति पाई गई है. अधिकारी की नियुक्ति 2007 में हुई थी, इसके हिसाब से 19 सालों में 1 करोड़ 11 लाख 31 हजार आय बताई गई, जबकि पूरी संपत्ति के आकलन में 2 करोड़ 13 लाख 85 हजार की आय सामने आई है.

एमवाय हॉस्पिटल में पदस्थ फार्मासिस्ट राकेश गोरखे के यहां छापामार कार्रवाई (ETV Bharat)

अधिकारी का 2015 में 18700 वेतन था जो 2025 में 54600 हो गया. जांच में सामने आया कि 6 संपत्तियों के दस्तावेज, बैंक की पासबुक और घर से एक लाख 51000 रुपए की नगदी मिली है. वही अधिकारी पिछले दिनों थाईलैंड की भी होकर आ चुके हैं.

पत्नी भी लाइब्रेरियन के पद पर हैं पदस्थ

बताया जा रहा है कि राकेश गोरखे की पत्नी कीर्ति गोरखे 2010 में शासकीय दंत चिकित्सालय में लाइब्रेरियन के पद पर पदस्थ हुई थी. उनका वर्तमान वेतन 42400 है. ईओडब्ल्यू की टीम तमाम दस्तावेजों की जांच कर रही है. अधिकारी इंदौर के एमवाय हॉस्पिटल में पदस्थ होकर एमवाय हॉस्पिटल की दवाइयों की खरीदी का काम करते थे. उन्हीं दवाइयों की खरीदी में अधिकारी ने घोटाला कर इतनी अधिक संपत्ति अर्जित की है.