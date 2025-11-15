इंदौर में होर्डिंग्स-बैनर से नेतागिरी चमकाने वालों को झटका, FIR की तैयारी में नगर निगम
देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में अवैध होर्डिंग्स-बैनर लगाने वालों के खिलाफ नगर निगम की टीम सड़कों पर उतरी.
इंदौर : साफ-सफाई के मामले में देश में लगातार अव्वल आने वाले इंदौर में नेतानगरी के बैनर-पोस्टर हटाने की तैयारी तेज. हर छोटे-मोटे कार्यक्रम के लिए लगने वाले अवैध बैनर-होर्डिंग से परेशान नगर निगम ने अब ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर कराने की तैयारी की है. वहीं, इस मुहिम के कारण एक बार फिर निगम प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के बीच टकराव की स्थिति बन सकती है.
पूरा शहर अवैध होर्डिंग्स से पटा
इंदौर में किसी का जन्मदिन हो, भंडारा हो या कोई भी कार्यक्रम, सड़कों पर और सार्वजनिक स्थानों पर बैनर-पोस्टर लगाना आम बात हो गई है. इस तरह के बैनर-पोस्टर में आमतौर पर जनप्रतिनिधियों के फोटो और कार्यकर्ताओं के आयोजन ज्यादा रहते हैं. प्रमुख स्थानों पर राजनीतिक होर्डिंग लगने के कारण शहर बदरंग नजर आता है.
फिलहाल स्थिति यह है कि पूरा शहर अवैध होर्डिंग और पोस्टर से पटा हुआ नजर आ रहा है. इनमें राजनीतिक बैनर-पोस्टर लगाने में नगर निगम के कर्मचारियों की मिलीभगत होती है.
अवैध होर्डिंग्स की जांच और कार्रवाई के आदेश
नगर निगम आयुक्त दिलीप कुमार यादव ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए शहर में लगे सभी अवैध होर्डिंग की जांच और कार्रवाई के आदेश दिए हैं. निगमायुक्त दिलीप कुमार यादव ने साफ़ किया है "नियम विरुद्ध लगे सभी होर्डिंग को शहर से हटाया जाएगा और इसे लगाने वालों के खिलाफ भी आपराधिक प्रकरण भी दर्ज कराया जाएगा. शहर में अब केवल वैध होर्डिंग-पोस्टर ही लगेंगे." निगमायुक्त ने शहर में लगे स्वागत या धार्मिक आयोजनों के पोस्टर लगाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की बात कही है.
नगर निगम आयुक्त मुहिम से पीछे नहीं हटते
लंबे समय बाद यह पहला मौका है जब नगर निगम कमिश्नर अपने स्तर पर इस तरह की मुहिम चलाने जा रहे हैं, जो राजनीतिक विरोध की वजह बनेगी. हालांकि इसके पहले भी वह नगर निगम क्षेत्र में राजस्व बढ़ाने के लिए काम शुरू कर चुके हैं. राजनीतिक विरोध के बवजूद उन्होंने इस अभियान को गति दे रखी है.
नगर निगम कमिश्नर ने अब शहर में लगने वाले अवैध बैनर-पोस्टर के खिलाफ मुहिम चलाने का फैसला किया है. अब देखना दिलचस्प होगा कि नगर निगम की टीम शहर में लगे अवैध होर्डिंग-पोस्टर के खिलाफ कितनी सख्ती से कार्रवाई करती है.