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हाथी को गुड़ खिलाना पड़ा भारी, रिक्शा चालक को सूंड में लपेटकर पटका, छाती पर पैर रखा

ऑटो चालक को हाथी ने सूंड में उठाकर पटका, इलाज के दौरान ऑटो चालक की हुई मौत

Indore Elephant Attack
ऑटो चालक को हाथी ने सूंड में उठाकर पटका (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 26, 2026 at 7:51 PM IST

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इंदौर: इंदौर में एक हैरान कर देने वाला हादसा सामने आया है. चंदन नगर थाना क्षेत्र में एक ऑटो रिक्शा चालक को हाथी ने अपनी सूंड से उठाकर जमीन पर पटक दिया और पैरों से कुचल दिया. हादसे में ऑटो चालक गंभीर रूप से घायल हो गया. इलाज के दौरान चालक की मौत हो गई. घटना का एक सीसीटीवी भी सामने आया है. वहीं पुलिस अब इस मामले में जांच कर आगे कार्रवाई करने की बात कह रही है. पुलिस ने मामले में महावत को पकड़ा है.

इंदौर के चंदन नगर थाना क्षेत्र के राजनगर की घटना

मामला इंदौर के चंदन नगर थाना क्षेत्र के राजनगर का है. जानकारी के मुताबिक, एक कार्यक्रम में शामिल होने उज्जैन से साधु हाथी के साथ इंदौर आए थे. कार्यक्रम के बाद हाथी को लेकर राजनगर क्षेत्र में भ्रमण किया जा रहा था. इसी दौरान ऑटो रिक्शा चालक विजय होलकर (49) हाथी को गुड़ खिलाने लगा. परिजनों के अनुसार, गुड़ खाते-खाते अचानक हाथी भड़क गया.

उसने विजय को अपनी सूंड में लपेटकर जमीन पर पटक दिया और फिर उसके सीने पर पैर रख दिया. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. घटना की सूचना मिलने के बाद परिजन पहले घायल को जिला अस्पताल ले गए, जहां से उसे सरकारी अस्पताल रेफर किया गया. बाद में निजी अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. यह पूरी घटना वहां पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. घटना के बाद साधु-संत मौके से रवाना हो गए.

इस मामले में एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया का कहना है "मामले में जांच कर संबंधित महावत के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया जा सकता है क्योंकि बिना अनुमति जिस तरह से हाथी को रहवासी क्षेत्र में लाया गया था उससे बड़ी घटना भी घटित हो सकती थी.

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