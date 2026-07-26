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हाथी को गुड़ खिलाना पड़ा भारी, रिक्शा चालक को सूंड में लपेटकर पटका, छाती पर पैर रखा

ऑटो चालक को हाथी ने सूंड में उठाकर पटका ( ETV Bharat )