इंदौर में फल की तरह पेड़ से गिरने लगे बगुले, फिर ऐसे बच पाई चूजों की जिंदगी
इंदौर में बिजली कर्मचारियों ने बिना देखे काट दिया सालों पुराना पेड़, घोंसले किए तहस नहस, कई बगुलों और चूजों की मौत.सिद्धार्थ माछीवाल की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 9, 2026 at 1:22 PM IST|
Updated : July 9, 2026 at 1:54 PM IST
इंदौर: मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर शहर में गुरुवार सुबह का नाजारा कुछ और था, यहां अचानक आसमान और जमीन में बड़ी संख्या में बगुले दिखाई दिए. जिसके बाद सड़क पर चल रहे लोग कुछ पल रुककर इन बगुलों को देखने लगे. ये बगुले कहीं से घूमते हुए या दूसरे शहर से नहीं आए थे, बल्कि यह तो इंदौर में ही पेड़ पर रहते थे, लेकिन बिजली कर्मचारियों ने इनके आशियाने को तहस-नहस कर दिया. बगुलों के घोंषले खत्म हो गए और अंडे फूटकर नीचे गिर गए, जिनमें से चूजे निकले. इस लापरवाही में कई बगुलों और चूजों की मौत हो गई.
बिजली कर्मचारियों ने काटा पेड़, उजड़ा बगुलों का घोंसला
दरअसल, इंदौर में भारी बारिश के दौरान निपानिया इलाके में बिजली कर्मियों द्वारा हाई टेंशन लाइन के करीब बताए जाने वाले पेड़ पौधों की कटाई का काम किया जा रहा था. इस दौरान बिजली कर्मियों ने सालों पुराने इमली के उस पेड़ को भी काटना शुरु कर दिया, जिस पर पहले से दर्जनों बगुले और उनके घोंसले मौजूद थे, लेकिन पेड़ काटने वाले कटर से आनन-फानन की गई कटाई से बगुलों के घोंसले भी तहस-नहस हो गए.
जमीन पर गिरने से कई बगुलों और चूजों की मौत
कर्मचारियों ने पेड़ काटने से पहले ये देखना जरूरी नहीं समझा कि किसी पक्षी का वहां बसेरा हो सकता है, तो पहले उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ा जाना चाहिए. सालों पुराने पेड़ कटने से बगुलों के घोंसले भी पेड़ की शाखाओं के साथ जमीन पर आ गिरे. घोसलों में करीब 45 से ज्यादा अंडे और चूजे मौजूद थे. जिनके अचानक जमीन पर गिरने से कई चूजों की मौत हो गई. जबकि अंडों के फूटने से उनमें से चूजे निकल आए, घोंसलों के जमीन पर गिरते ही वहां मंडरा रहे बगुले तेजी से शोर मचाने लगे.
बगुलों को तड़पता देख लोगों ने वन विभाग को बुलााया
इस दौरान सड़क पर इन चूजों को देखकर वहां से गुजरने वाले लोग भी भावुक हो गए. नन्हे चूजों को तड़पता देख अन्य बगुले भी सड़क पर मंडराने लगे. वहां मौजूद लोगों के कारण बगुले अपने चूजों तक नहीं पहुंच पा रहे थे. तभी वहां मौजूद लोगों ने पूरे मामले की जानकारी वन विभाग को दी. जिसके बाद वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर बचे हुए बगुलों और उनके चूजों का रेस्क्यू किया और उनका इलाज किया गया.
पेड़ पर मौजूद थे 60 से ज्यादा बगुले
वन विभाग ने तुरंत एक कार की डिग्गी में बगुलों को सुरक्षित रखते हुए उमरी खेड़ा स्थित इको पार्क भेजा. मौके पर मौजूद वन विभाग की रेंजर संगीता ठाकुर बताती हैं कि "हाई टेंशन लाइन के कारण निपानिया जोन के बिजली कर्मचारियों ने बिना देखे इमली का वर्षों पुराना पेड़ काट दिया. जिस पर दर्जनों बगुलों के घोंसले थे, उन्होंने बताया इमली के पेड़ पर करीब 60 बगुले थे. जिनमें से जमीन पर गिरे करीब 40 से 45 चीजों में से 15 चूजों को ही बचाया ज सका.
रेंजर बोलीं- कर्मचारियों की गलती बगुलों ने भुगती
उन्होंने बताया बिजली कर्मचारियों ने यह देखना भी जरूरी नहीं समझा कि पेड़ की जिस शाखा को काट रहे हैं, उस पर पहले से कितने सारे पक्षी के घोंसले मौजूद थे. उन्होंने कहा काम के दौरान यह देखना कर्मचारियों की जिम्मेदारी थी, लेकिन उनके द्वारा की गई गलती से कई बगुलों की मौत हो गई. रेंजर संगीता ठाकुर ने कहा वन विभाग संबंधित अधिकारियों और कर्मचारी के लिए आज नोटिस जारी कर रहा है.
- शाजापुर के कुएं में मिला 13 हिरण सहित 1 कुत्ते का शव, आनन-फानन में पहुंचा वन अमला
- कटनी में मृत मिले 14 वन्यजीव, 12 चीतल और 2 सांभर की मौत से वन विभाग में हड़कंप
वन विभाग संबंधित अधिकारी-कर्मचारी को भेजेगा नोटिस
इस मामले पता लगाया जा रहा है कि संबंधित बिजली कर्मचारियों के पास पेड़ काटने की अनुमति थी या नहीं, उन्होंने बताया बगुलों के जो चूजे रेस्क्यू करके बचाए गए, उन्हें उमरीखेड़ा इको पार्क भेजा गया है. जहां निपानिया की तरह ही उन्हें इमली का पेड़ और पानी के पास अपने नए घरोंदे बनाने के लिए सुरक्षित रखा गया है. उन्होंने कहा बिजली कर्मचारियों को पेड़ काटने से पहले पक्षियों का विस्थापन करना था. जिससे कई पक्षियों को अकाल मौत से बचाया जा सकता था."