बिना चिंता तेजी से दौड़ाइये EV व्हीकल, बैटरी चार्जिंग के साथ स्वैपिंग की सुविधा, और भी बहुत कुछ

इंदौर में इलेक्ट्रिकल व्हीकल वालों के लिए अच्छी खबर, चार्जिंग स्टेशन पर तुरंत होगी बैटरी चार्ज, वर्क स्टेशन पर मिलेगी सुरक्षा के साथ लग्जरी सुविधा.

INDORE EV ECOSYSTEM
बिना चिंता तेजी से दौड़ाइये EV व्हीकल (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 29, 2025 at 3:20 PM IST

4 Min Read
इंदौर: इलेक्ट्रिक वाहन से सफर में आपकी गाड़ी की बैटरी खत्म होते ही अगले चार्जिंग स्टेशन पर आपको चार्ज की हुई तैयार बैटरी मिलेगी. जिससे कि आपका सफर सुचारू रूप से चल सके. इतना ही नहीं यदि आपको चार्जिंग पॉइंट पर चार्जिंग के दौरान रुकना पड़ा, तो मौके पर ही आपको सुरक्षित और लग्जरी वर्क स्टेशन भी मिलेगा. जहां आप आराम से बैठकर अपना काम निपटा सकेंगे.

देशभर में डीजल और पेट्रोल चालित गाड़ियों की घटती संख्या और इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर अब चार्जिंग स्टेशनों को भी पेट्रोल पंपों की तरह ही अपग्रेड किया जा रहा है. हाल ही में भारत सरकार द्वारा तैयार पीएम ई ड्राइव योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ाने के साथ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जा रहा है. जिसके तहत देश के बड़े महानगरों के अलावा अन्य शहरों में आधुनिक चार्जिंग स्टेशन तैयार हो रहे हैं. इनमें इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशनों के अलावा सोलर चार्जिंग स्टेशन और अब डीसी चार्जिंग स्टेशन शामिल है.

इंदौर महापौर ने दी जानकारी (ETV Bharat)

सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियों वाला शहर

देश के स्वच्छ शहर इंदौर की बात करें तो यहां करीब 69000 इलेक्ट्रिक गाड़ियां मौजूद हैं. जिनमें 44950 टू व्हीलर और 4225 कर मौजूद हैं. इसके अलावा ई-रिक्शा की संख्या यहां 14639 से वही थ्री व्हीलर 4345 हैं. इसके अलावा 186 इलेक्ट्रिक बसे हैं. वहीं 200 अन्य बसे इस बेड़े में शामिल होने जा रही है, क्योंकि शहर में लगातार इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ रही है. इसलिए चार्जिंग पॉइंट सेटअप का भी तेजी से विस्तार किया जा रहा है.

ऐसा है इंदौर शहर का चार्जिंग सेटअप

फिलहाल 41 पब्लिक चार्जिंग स्टेशन मौजूद हैं. जबकि 47 नए चार्जिंग स्टेशन निजी भागीदारी के तहत तैयार हो रहे हैं. इनमें नगर निगम और अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस की बसों के लिए अलग चार्जिंग स्टेशन है. इसके अलावा 40 अन्य नए चार्जिंग स्टेशन तैयार किया जा रहे हैं और इलेक्ट्रिक बेसन के लिए 100 किलो वाट के दो अलग चार्जिंग स्टेशन भी जल्द अस्तित्व में आ जाएंगे.

इसके अलावा हाल ही में यहां रोडग्रिड कंपनी द्वारा शहर का पहला 200 किलो वाट का डीसी सर्विस स्टेशन तैयार किया गया है. आधे घंटे से लेकर 1 घंटे में कोई भी गाड़ी फुल चार्ज हो सकेगी. इसके अलावा 15 मिनट में टू व्हीलर के फास्ट चार्जिंग की भी सुविधा रहेगी. हाल ही में यह कंपनी यूनिवर्सल चार्जर भी लगाने जा रही है. जिससे एक ही चार्जर से कार बाइक और ऑटो चार्ज किया जा सकेगा.

NDORE EV VEHICLE CHARGING FACILITY
बैटरी चार्जिंग के साथ स्वैपिंग की सुविधा (ETV Bharat)

चार्जिंग स्टेशन पर बैटरी स्वॅपिंग की सुविधा

शहर के चार्जिंग स्टेशनों पर जिस तेजी से लगातार वाहनों की संख्या बढ़ रही है. उस पर नियंत्रण के लिए अब बैटरी स्वॅपिंग की सुविधा भी मौजूद है. जिसमें टू व्हीलर वाहनों की बैटरी स्वॅपिंग की सुविधा है. इसके लिए चार्जिंग पॉइंट पर बैटरी पूल बॉक्स लगाए गए हैं. जिन्हें मोबाइल पर स्केनर के माध्यम से ऑपरेट किया जाता है. इस सुविधा में निर्धारित शुल्क मोबाइल से ही चुकाने के बाद बैटरी पुल से चार्ज बैटरी की डिलीवरी हो जाती है और पुरानी बैटरी चार्जिंग पॉइंट में लगा दी जाती है.

INDORE CHARGING BATTERIES VEHICLE
बैटरी चार्जिंग की सुविधा (ETV Bharat)

चार्जिंग के दौरान रेस्ट और वर्कस्टेशन की फैसिलिटी

इंदौर में अब जो नए चार्जिंग स्टेशन तैयार हो रहे हैं. उनमें आधुनिक लॉन्च और वर्कस्टेशन भी विकसित हो रहे हैं. जहां चार्जिंग के दौरान बर्बाद होने वाले समय को उपयोग किया जा सकेगा. इसके अलावा इन चार्जिंग स्टेशन अथवा lounge में खासकर महिला वाहन चालकों को सुरक्षा और सुविधा भी मिल सकेगी. हालांकि चार्जिंग की दरों में इसका शुल्क नहीं लगेगा. इसके अलावा अब मोबाइल ऐप से चार्जिंग के लिए टाइम स्लॉट बुक करने के अलावा चार्जिंग स्टेशन की लोकेशन पता करने की भी ऑनलाइन सुविधा चार्जिंग कंपनियों के ऐप पर मौजूद है.

फिलहाल यह है चार्जिंग का शुल्क

इंदौर में फिलहाल इलेक्ट्रिक बस और कर के लिए 1 घंटे का चार्जिंग शुल्क ₹20 प्रति यूनिट है. जिस पर जीएसटी अलग से निश्चित है. इसी प्रकार कर के लिए 18 से 20 रुपए प्रति यूनिट और टू व्हीलर के लिए ₹15 प्रति यूनिट निश्चित है. जब किशोर ऊर्जा संचालित स्टेशन पर चार्जिंग की दर ₹15 यूनिट है.

