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इंदौर में अंडे का ठेला लगाने वाला निकला सायबर ठगों का मास्टमाइंड, 10 करोड़ का ट्रांजेक्शन

इंदौर क्राइम ब्रांच ने सायबर ठगी के गैंग का किया पर्दाफाश. देश के 10 राज्यों में फैला नेटवर्क. सैकड़ों लोगों को बनाया शिकार.

Indore Cyber ​​Fraud Gang
इंदौर में अंडे का ठेला लगाने वाला निकला ठगों का मास्टमाइंड (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 8, 2026 at 3:42 PM IST

2 Min Read
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इंदौर/छतरपुर : इंदौर में अंडे का ठेला लगाने वाले के कारनामे सुनकर क्राइम ब्रांच के अफसर भी हैरान रह गए. क्राइम ब्रांच ने अंडे का ठेला लगाने वाले के साथ ही उसके साथी को भी गिरफ्तार किया है. इस गिरोह का नेटवर्क देश के 10 राज्यों में फैला है. आरोपियों के बैंक खातों से अभी तक 10 करोड़ रुपये के ट्रांजेक्शन की जानकारी मिली है. पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर पूरे नेटवर्क के बारे में जानकारी ले रही है.

कई राज्यों की पुलिस ने दी सूचना

आरोपियों ने फर्जी सिम और अकाउंट की मदद से सैकड़ों लोगों को ठगा है. इंदौर क्राइम ब्रांच को अलग-अलग राज्यों के पुलिस अधिकारियों ने संपर्क कर इन आरोपियों के बारे में सूचना दी थी. इसके बाद इंदौर क्राइम ब्रांच ने गौरव राठौर और दीपक राव को दबोचा है. आरोपियों के पास से 4 मोबाइल फोन, 8 सिम, 10 बैंक खाते और 11 एटीएम कार्ड बरामद किए हैं. जब आरोपियों के अकाउंट चेक किए गए तो उसमें 10 करोड रुपए का ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पाया गया.

इंदौर क्राइम ब्रांच के डीसीपी राजेश त्रिपाठी (ETV BHARAT)

इंदौर क्राइम ब्रांच के डीसीपी राजेश त्रिपाठी ने बताया "दीपक राव इंदौर में अंडे का ठेला लगाता है. वह ऑनलाइन ठगी करने वाली गैंग का मास्टरमाइंड है. दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है. इनसे कई राज खुलने की संभावना है."

छतरपुर में अवैध हथियारों की फैक्ट्री पकड़ी

छतरपुर में अवैध हथियारों की फैक्ट्री पर पुलिस ने छापा मारा. इस दौरान भारी मात्रा में औजार बरामद किए गए. एसपी रजत सकलेचा ने बताया "छतरपुर से 50 किलोमीटर दूर लवकुश नगर थाना इलाके के किशनपुर गांव मे एक कमरे में अवैध हथियार बनाने का कारखाना चल रहा था. टीआई अजय अम्बे ने मुखबिर की सूचना पर छापा मारा. मौके से जीतेंद्र उर्फ राजू राजपूत को गिरफ्तार किया गया है."

Illegal arms factory
छतरपुर में अवैध हथियारों की फैक्ट्री पकड़ी (ETV BHARAT)

आरोपियों के यूपी से जुड़े तार

आरोपी ने फैक्ट्री का कनेक्शन यूपी के महोबा जिले से बताया है. महोबा के ग्राम खजुरिया पहरा निवासी कामता प्रजापति को भी गिरफ्तार किया गया है. इनके कब्जे से 315 बोर का देशी कट्टा, 12 बोर का देशी कट्टा, अधबने कट्टों के सांचे, कट्टों की नाल, लोहे की धुकनी, बांके, निहाई, ग्राइंडर मशीन, ड्रिल मशीन, हथौड़ी, हथौड़ा, लोहा काटने वाली आरी, अन्य आरी, पत्ती, रेती, प्लास आदि बरामद किया गया है.

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