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शिक्षा विभाग में गबन, प्यून ने रिश्तेदारों के खाते में ट्रांसफर किए 2 करोड़ रुपए, 2 गिरफ्तार

इंदौर में सरकारी स्कूल के प्यून ने की करोड़ों रुपए की ठगी, पुलिस ने किया 13 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज, प्यून सहित 2 गिरफ्तार.

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धोखाधड़ी मामले में सरकारी स्कूल का प्यून गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 8, 2026 at 1:00 PM IST

3 Min Read
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इंदौर: शिक्षा विभाग में करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी का मामला उजागर हुआ है. इंदौर की एमजी रोड पुलिस ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों की शिकायत पर प्यून सहित 13 आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है. मामले में पुलिस ने आरोपी 2 प्यून को गिरफ्तार कर लिया है. पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है.

शिक्षा विभाग में गबन उजागर
पिछले दिनों जिला शिक्षा अधिकारी ने जब छात्रवृत्ति के पैसों को लेकर जांच पड़ताल की तो उसमें तकरीबन 2 करोड़ 2 लाख रुपए से संबंधित ट्रांजेक्शन का डिफरेंस सामने आया. जांच पड़ताल के दौरान इस बात की जानकारी लगी की खजराना विकासखंड के शिक्षा अधिकारी बीएलओ कार्यालय में करोड़ों का घोटाला हुआ है. जांच में खुलासा हुआ कि, खजराना के शासकीय स्कूल के प्यून सिद्धार्थ जोशी ने अपने सहयोगी पवन खामोद के साथ मिलकर ही इस पूरे धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दिया है.

करोड़ों रुपए की ठगी मामले में 13 पर केस (ETV Bharat)

प्यून ने रिश्तेदारों के खाते में पहुंचाई रकम
मामले में जिला शिक्षा अधिकारी ने अपने स्तर पर जांच पड़ताल की. इस दौरान जिन अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए उनकी जानकारी निकाली. जिनमें से यह बात सामने आई कि प्यून सिद्धार्थ जोशी ने अपनी पत्नी रेणुका के खाते में 55 लाख रुपए तो वहीं खुद के अकाउंट में एक करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन किया है. इसी तरह से बेटे मोहन जोशी के खाते में साढ़े आठ लाख रुपए का ट्रांसफर किया. वहीं अन्य रिश्तेदारों के अकाउंट में भी लाखों रुपए का ट्रांजेक्शन किया है. इस तरह से उसने तकरीबन 2 करोड़ 2 लाख रुपए की धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दिया है.

150 बैंक खाते फ्रीज करवाए
प्रारंभिक जांच पड़ताल में जिला शिक्षा अधिकारी ने पूरे मामले की शिकायत एमजी रोड पुलिस को की. एमजी रोड पुलिस ने जांच पड़ताल करते हुए 150 बैंक खातों को फ्रीज करवा दिया और 13 आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है. जिनमें से मुख्य आरोपी सरकारी स्कूल में पदस्थ प्यून सिद्धार्थ जोशी को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया था उसे गुरुवार को कोर्ट में भी पेश किया. उसकी निशानदेही पर पुलिस ने सिद्धार्थ जोशी के सहयोगी पवन खामोद को गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं अन्य 11 आरोपियों की तलाश की जा रही है. पुलिस ने उन्हें जल्द गिरफ्तार करने की बात कही है.

एमजी रोड थाना प्रभारी विजय सिंह सिसोदिया ने बताया कि, ''शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने पैसों के लेनदेन की शिकायत की थी. जांच के बाद 13 आरोपियों के खिलाफ केद दर्ज कर लिया था. मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी प्यून सिद्धार्थ जोशी और एक अन्य पवन खामोद को हिरासत में ले लिया है. मामले में आगे की कार्रवाई जारी है.'' यह मामला काफी सुर्खियों में था. इस पूरे मामले में जिला शिक्षा अधिकारी के साथ ही इंदौर कलेक्टर ने भी पूरे मामले की काफी बारीकी से जांच की थी.

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