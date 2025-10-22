मध्य प्रदेश में तैयार हुआ इको फ्रेंडली कोल्ड होम, छू नहीं पाएगी गर्मी, आराम से कटेंगे दिन
मध्य प्रदेश में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने निकाला हल, इंदौर में तैयार किए खास तरीके के घर, भीषण गर्मी से मिलेगा छुटकारा.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 22, 2025 at 2:09 PM IST
इंदौर: अप्रैल-मई और जून की भीषण गर्मी अच्छे-अच्छों की हालत खराब कर देती है, बिना एसी लोगों को चेन नहीं मिलता है. घरों के अंदर भी इतनी गर्मी लगती है, कि कूलर-पंखा भी काम नहीं करता, लेकिन इस गर्मी से आपको छुटकारा दिलाने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने खास तरीके के घर तैयार किए हैं. लगातार बढ़ते तापमान और निर्माण के खर्च के चलते अब आसानी से मिट्टी के इको फ्रेंडली घर तैयार किये जा सकेंगे. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ऐसे ही एक घर का प्रोटोटाइप इंदौर में तैयार किया गया है, जो सीएसईबी तकनीक से तैयार किया गया है.
CSEB तकनीक से तैयार किए गए खास मकान
सीमेंट से बनने वाले मकान तापमान के लिहाज से अनुकूल नहीं होते. इसके अलावा सीमेंट कंक्रीट के मकान की निर्माण लागत भी तुलनात्मक रूप से दोगुनी होती है. लिहाजा गरीबों को दिए जाने वाले मकान के अलावा कम खर्चे में उन्नत मकान कैसे तैयार हो सके. इसके लिए निर्माण में सीमेन्ट के उपयोग को कम से कमतर करने का प्रयास किया है. सीएसईबी (Compressed Established Earth Block) विधि में 60 से 70 प्रतिशत रेतवाली मिट्टी को कंप्रेस करके पहले ईंट तैयार की जाती है, फिर इसी ईंट से मकान का निर्माण होता है.
घर बनाने में कम सीमेंट का इस्तेमाल
सामान्य मिट्टी के ईंट से आकार में बड़ी ईंट के मकान बनाते समय जुड़ाई सीमेंट से ही होती है, लेकिन इसमें सीमेंट का उपयोग सामान्य मकान की तुलना में एक चौथाई ही होता है. इसके अलावा जुड़ाई में मजबूती और टिकाऊपन तुलनात्मक रूप से बराबर रहता है. इसके अलावा इन ईंट की खास तरह से फ्रेमिंग करके इससे छत भी डाला जा सकता है.
यही वजह है कि क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज प्रशिक्षण संस्थान राऊ द्वारा इसके लिए एक मशीन से कंप्रेस करके पहले बारी-बारी से ईंट तैयार की गई, फिर इस 280 वर्ग फीट क्षेत्र में इस प्रोटोटाइप मकान का निर्माण किया गया.
गर्मी से राहत, ईको फ्रेंडली मकान में मिलेगी मजबूती
खास बात यह है कि इस विधि से तैयार मकान में प्लास्टर की भी जरूरत नहीं होती, वहीं मकान का डिजाइन इस तरह है कि एक हॉल किचन के साथ व्यक्ति को स्वतंत्र छत भी मिल जाती है. जो कुछ इस तरह से तैयार की गई है कि इको फ्रेंडली होने के साथ मजबूत भी रहेगी. इस आवास में खिड़की और दरवाजे लोहे के लगाए गए हैं, लेकिन बाकी सामग्री का उपयोग के लिए सस्ते ग्रेनाइट पत्थर का उपयोग किया गया है. मकान का फर्श और सीढ़ी के स्टॉपर (स्टॉपर सीढ़ियों को फिसलने से रोकने में मदद करता है) भी तैयार किए गए हैं.
खास तरह की सीढ़ी, छोटे परिवार के लिए ये घर एकदम सही
छोटे से घर में सीढ़ी भी खास तरीके से तैयार की गई है. वही यह मकान उपयोग के हिसाब से भी छोटा होने के बावजूद एक छोटे परिवार के उपयोग के लिहाज से उपयुक्त है. फिलहाल यह आवास संस्थान परिसर में पर्यावरण के प्रति जागरूक लोगों के अवलोकन के लिए खुला हुआ है.
इस मामले में जिला पचायत सीईओ सिद्धार्थ जैन ने बताया "सीएसईबी तकनीक का उपयोग कर गांवों और शहरों में पर्यावरण हितैषी आवासों के निर्माण करने के लिए आम जन द्वारा भी किया जा सकता है. बढ़ते हुए तापमान के दृष्टिगत भी यह आवास काफी उपयोगी है. बिना किसी कृत्रिम उपकरण के भी तापमान का अंतर यहां सहज महसूस किया जा सकता है.
- ओनली बॉयज डोरमेट्री, लकड़ी के लट्ठे से तय होता है इसमें रहेगा कौन
- नवरात्रि में हाउसिंग बोर्ड का तोहफा, शहर की प्राइम लोकेशन में मिलेगा डुप्लेक्स, करने होंगे इतने खर्च
इसलिए अब जिले के सभी पंचायत के प्रतिनिधियों इंजीनियर, निर्माण एजेंसियां, स्वयंसेवी संस्थानों व इच्छुक नागरिकों से अनुरोध किया गया है, यदि वे अपना घर भविष्य में बनाने की योजना बना रहे हैं, तो एक बार सीएसईबी से बने प्रोटोटाइप का अवलोकन जरूर करें."