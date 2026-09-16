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इंदौर का चलता फिरता कैलकुलेटर! 3 मिनट 12 सेकंड में 20 सवाल साल्व कर बनाया रिकॉर्ड

करोड़ों के अंकों वाली किसी संख्या को जोड़ने-घटाने में आमतौर पर कैलकुलेटर का उपयोग किया जाता है लेकिन इंदौर की 6 साल की द्विती साहू खुद चलता फिरता कैलकुलेटर है. 9 अंकों वाली किसी भी संख्या को द्विती पल भर में अपने मन से गणना करते हुए आसानी से घटा देती हैं. इसके अलावा बिना कैलकुलेटर की मदद से वह एक साथ करोड़ों के अंकों वाली संख्या को सटीक तरीके से जोड़ भी देती हैं.

इंदौर: प्रतिभा उम्र की मोहताज नहीं होती, इसी मान्यता की मिसाल है इंदौर की 6 साल की द्विती साहू, जो 99 करोड़ तक की संख्या का जोड़ घटाना पल भर में कर देती है. 9 अंको वाली किसी भी संख्या जैसे 20 सवाल द्विती साहू ने महज 3 मिनट 12 सेकंड में साल्व कर रिकॉर्ड बनाया है. इतनी कम उम्र में उसकी इसी प्रतिभा के चलते द्विती साहू का नाम इंटरनेशनल बुक का रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है.

'गणित की टीचर ने कर दिया ट्रेंड'

द्विती की मां श्रीमती पूजा साहू बताती हैं, "उसकी यह प्रतिभा जब चर्चा में आई तो परिजनों ने उसकी प्रतिभा को निखारने के लिए उसे गणित की टीचर निहारिका मिश्रा के समर कैंप में भेजा. इसके बाद, गणित की टीचर ने उसे किसी भी अंक की गणना हाथों और उंगलियों पर करने का तरीका सिखाया. इसके बाद दी गई प्रेक्टिस से वह कुछ ही दिनों में इतनी ट्रेंड हो गई की वह करोड़ वाले अंकों को भी पल भर में सटीक तरीक से जोड़ने घटाने लगी.

'20 सवालों को 3 मिनट 12 सेकंड में बनाने का रिकॉर्ड'

द्विती की मां श्रीमती पूजा साहू बताती हैं, "बेटी की प्रतिभा के बारे में इंटरनेशनल बुक रिकॉर्ड की टीम को अवगत कराया तो वह भी आश्चर्य में पड़ गए. इसके बाद उन्होंने द्विती के करोड़ों की संख्या को पल भर में जोड़ने और घटा देने वाले हुनर की परीक्षा ली. द्विती साहू ने 9 अंकों वाले जोड़ने और घटाने के 20 सवालों को 3 मिनट 12 सेकंड में पूरा करने का रिकॉर्ड बनाया."

इंदौर का चलता फिरता कैलकुलेटर! (ETV Bharat)

पूजा साहू बताती हैं, "इंटरनेशनल बुक रिकॉर्ड की टीम ने उसकी प्रतिभा को देखते हुए उसे सम्मानित करने का फैसला किया. इसके बाद वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम के एक प्रतिनिधि ने अमेरिका से इंदौर पहुंचकर 29 मई 2026 को द्विती को बाकायदा मेडल और सर्टिफिकेट से सम्मानित किया. भारत जैसे देश में किसी भी 6 साल की बच्ची के लिहाज से एक बड़ी उपलब्धि के रूप में दर्ज किया गया."

'6 साल की उम्र में ऐसा रिकॉर्ड चमत्कार से कम नहीं'

द्विती की गणित की टीचर निहारिका मिश्रा बताती हैं, "यदि छोटे बच्चों को भी गणित के जोड़ घटाना या सवालों को रोचक तरीके से बताया जाए और किसी भी संख्या की गणना के लिए प्राचीन पद्धतियों के तहत अपनी उंगलियों पर ही गणना के हुनर को सिखाया जाए तो यह छोटे बच्चों के लिए आसान काम है."

3 मिनट 12 सेकंड में 20 सवाल साल्व कर बनाया रिकॉर्ड (ETV Bharat)

निहारिका मिश्रा कहती हैं, "द्विती साहू ने मात्र 6 साल की उम्र में ऐसा रिकॉर्ड बनाया है, जो किसी चमत्कार से कम नहीं है. इतना छोटा बच्चा करोड़ों की संख्या को न केवल आसानी से घटा देता है बल्कि उसको घटाने की प्रक्रिया की गणना भी बिल्कुल सटीक करता है. यह सब वह अपनी उंगलियों पर अंकों की गणना करते हुए करता है जैसा की प्राचीन गणितज्ञ किया करते थे."