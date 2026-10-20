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इंदौर में दशहरा से एक दिन पहले ही जलने को मचल उठा रावण! शाम होते ही मन की मुराद पूरी

रावण के पुतले में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, दशहरे से पहले जला ( ETV BHARAT )

इंदौर : इंदौर के इंद्रपुरी में बीजेपी विधायक मधु वर्मा के समर्थकों द्वारा 51 फीट ऊंचा रावण का पुतला तैयार कराया गया. पुतले को मैदान में खड़ा कर दिया गया. जहां पर इतने ऊंचे रावण को खड़ा किया गया, वहां से बिजली के तार भी निकले हैं. सोमवार शाम को अचानक तारों से शॉर्ट सर्किट के कारण रावण का पुतला चपेट में आ गया. तेज आवाज के धमाकों के साथ 51 फीट का रावण का पुतला जलकर खाक हो गया.

रावण का दूसरा पुतला बनाने का ऑर्डर