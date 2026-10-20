इंदौर में दशहरा से एक दिन पहले ही जलने को मचल उठा रावण! शाम होते ही मन की मुराद पूरी
इंदौर के इंद्रपुरी में शान से खड़े रावण के पुतले के साथ हादसा, शॉर्ट सर्किट के कारण पूरा पुतला राख. संदीप मिश्रा की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 20, 2026 at 9:09 AM IST
इंदौर : इंदौर के इंद्रपुरी में बीजेपी विधायक मधु वर्मा के समर्थकों द्वारा 51 फीट ऊंचा रावण का पुतला तैयार कराया गया. पुतले को मैदान में खड़ा कर दिया गया. जहां पर इतने ऊंचे रावण को खड़ा किया गया, वहां से बिजली के तार भी निकले हैं. सोमवार शाम को अचानक तारों से शॉर्ट सर्किट के कारण रावण का पुतला चपेट में आ गया. तेज आवाज के धमाकों के साथ 51 फीट का रावण का पुतला जलकर खाक हो गया.
रावण का दूसरा पुतला बनाने का ऑर्डर
इस घटना से आसपास अफरातफरी का माहौल हो गया. मौके पर मौजूद भाजपा विधायक के समर्थकों ने आग बुझाने की कोशिश भी की लेकिन तब तक रावण का पुतला पूरी तरीके से जलकर खाक गया था. हालांकि राहत की बात ये है कि कोई हताहत नहीं हुआ. हादसे के बाद विधायक समर्थकों ने आनन-फानन में रावण का दूसरा पुतला तैयार कराने की तैयारी शुरू कर दी.
पलभर में ही धमाकों के साथ पुतला राख
मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि वे लोग रावण को देखने पहुंचे थे. लेकिन अचानक आग की चिंगारियां निकलने लगी. लोगों को तुरंत दूर रहने के लिए सावधान किया गया. इस बीच पुतले से धमाकों की आवाज आने लगी तो दहशत फैल गई. कुछ ही देर में रावण का पुतला जलकर खाक हो गया. इससे इलाके में अफरातफरी फैल गई. आसपास के जिन लोगों को सूचना मिली तो वे मौके पर देखने पहुंचे. जब तक फायर ब्रिगेड आती, तब तक पूरा मामला ही खत्म हो गया था.
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रावण दहन कार्यक्रम पहले जैसा ही होगा
रावण का पुतला दशहरे से एक दिन पहले ही जलने से आयोजकों के साथ ही इलाके के लोग निराश हो गए. लेकिन तुरंत ही समिति के लोगों ने आनन-फानन में दूसरा पुतला बनाने की घोषणा की. आयोजकों का कहना है कि कल शाम तक रावण का दूसरा पुतला बनकर तैयार हो जाएगा. साथ ही रावण दहन का कार्यक्रम यथावत रहेगा.