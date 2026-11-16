इंदौर दुग्ध संघ ने दूध की खरीद दर बढ़ाई, 39,283 दूध उत्पादकों को होगा फायदा
प्रतिदन 3.10 लाख लीटर दूध होता है एकत्रित, खरीद दर बढ़ने से और बढ़ेगा उत्पादन, सिद्धार्थ माछीवाल की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 16, 2026 at 2:11 PM IST|
Updated : November 16, 2026 at 2:21 PM IST
इंदौर : सांची के दूध के अलावा उत्पादों के दाम में वृद्धि के साथ इंदौर सहकारी दुग्ध संघ ने दूध की खरीद दर भी बढ़ा दी है. लिहाजा पहले की तुलना में दुग्ध उत्पादक पशुपालकों का दूध 1रु अधिक कीमत पर खरीदा जाएगा, जिससे संघ से जुड़े 39 हजार 283 दूध उत्पादकों व पशुपालकों को लाभ मिलेगा.
39,283 दूध उत्पादकों को मिलेगा फायदा
हाल ही में इंदौर सहकारी दुग्ध संघ ने दूध की खरीद दर ₹870 से बढ़ाकर ₹890 प्रति किलोग्राम कर दी है. नई दर 21 नवंबर 2026 से सहकारी समितियों के माध्यम से खरीदे जाने वाले गाय और भैंस, दोनों के दूध पर लागू होगी. प्रति किलोग्राम 20 रु की इस बढ़ोतरी का लाभ नौ जिलों के 39,283 दूध उत्पादकों को मिलेगा. इंदौर दुग्ध संघ की गणना के मुताबिक, 4.10 प्रतिशत फैट और 8.24 प्रतिशत वसा रहित ठोस पदार्थ (एसएनएफ) वाले गाय के दूध का भुगतान ₹40 से बढ़कर ₹40.99 प्रति लीटर हो गया है. इसी तरह, 6.78 प्रतिशत फैट और 8.64 प्रतिशत एसएनएफ वाले भैंस के दूध का भुगतान ₹59.40 से बढ़कर ₹60.76 प्रति लीटर हो गया है.
प्रतिदन 3.10 लाख लीटर दूध होता है एकत्रित
इंदौर सहकारी दुग्ध संघ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विशाल कुमार मिश्रा के अनुसार, '' यह इंदौर संघ के इतिहास की अब तक की सबसे ऊंची दूध खरीद दर है. इंदौर, धार, देवास, खंडवा, खरगोन, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी और बुरहानपुर जिलों में संघ की 1,745 दुग्ध सहकारी समितियां सक्रिय हैं. इनके माध्यम से संघ प्रतिदिन औसतन 3.10 लाख लीटर दूध एकत्र करता है. संघ को उम्मीद है कि खरीद दर बढ़ने से दूध का संकलन बढ़ेगा और अधिक सदस्य समितियों के माध्यम से दूध बेचेंगे.''
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दूध उत्पादन बढ़ाने पर फोकस
संघ के मुताबिक, उत्पादकों के दूध बिलों का भुगतान हर महीने की निर्धारित 5, 15 और 25 तारीखों से पहले नियमित रूप से किया जा रहा है. इधर इंदौर दुग्ध संघ द्वारा दूध उत्पादन में वृद्धि के लिए भी दुग्ध समितियां को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिसके चलते हाई क्वालिटी का पशु आहार और अन्य संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं. वहीं, दूध के अधिक उत्पादन की स्थिति में इंदौर स्थित प्लांट में दूध पाउडर तैयार किया जाता है. वहीं, दूध से अब तरह-तरह के अन्य उत्पाद भी तैयार किए जा रहे हैं, जिसकी बाजार में विशेष मांग है.
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इधर दुग्ध उत्पादक किसान भी लंबे समय से दूध खरीदी की दर बढ़ाने की मांग कर रहे थे, जिसमें 5रु तक वृद्धि की मांग की जा रही थी. हालांकि, दुग्ध संघ ने 1रु से ज्यादा वृद्धि करके किसानों को राहत देने की पहल की है.