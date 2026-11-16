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इंदौर दुग्ध संघ ने दूध की खरीद दर बढ़ाई, 39,283 दूध उत्पादकों को होगा फायदा

दूध उत्पादकों को होगा फायदा ( Getty Images )

इंदौर : सांची के दूध के अलावा उत्पादों के दाम में वृद्धि के साथ इंदौर सहकारी दुग्ध संघ ने दूध की खरीद दर भी बढ़ा दी है. लिहाजा पहले की तुलना में दुग्ध उत्पादक पशुपालकों का दूध 1रु अधिक कीमत पर खरीदा जाएगा, जिससे संघ से जुड़े 39 हजार 283 दूध उत्पादकों व पशुपालकों को लाभ मिलेगा.