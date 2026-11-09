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मर्सिडीज कार से कोकीन की डिलेवरी, इंदौर में लग्जरी कार से पार्टी में ड्रग्स सप्लाई का नया ट्रेंड

इंदौर में कोकीन के साथ आरोपी गिरफ्तार ( ETV Bharat )

इंदौर: पुलिस लगातार मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले आरोपियों की धरपकड़ करने में जुटी हुई है. इसी कड़ी में जूनी इंदौर थाना पुलिस ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो लाखों रुपए की कार से कोकीन डिलीवरी करने जा रहा था. पुलिस आरोपी से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुटी है. आरोपी काकरिया शहर के एक बड़े चाय पत्ती कारोबारी का बेटा है.

लग्जरी कार से कोकीन सप्लाई मामला इंदौर के जूनी इंदौर थाना क्षेत्र का है. जूनी इंदौर थाना प्रभारी अनिल गुप्ता ने बताया, "मुखबिर द्वारा पुलिस को सूचना मिली थी कि धोबी घाट क्षेत्र में कर्बला मैदान के पास एक युवक लग्जरी कार लेकर खड़ा हुआ है. जोकि कोकीन नामक मादक पदार्थ की डिलेवरी देने के लिए आया हुआ है. सूचना मिलते ही टीम ने मौके पर पहुंचकर युवक कल्प काकरिया को पकड़ लिया. तलाशी लेने पर उसके पास से दो ग्राम से अधिक कोकीन बरामद हुई. जिसकी कीमत तकरीबन 30 हजार के आसपास आंकी जा रही है."