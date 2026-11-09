मर्सिडीज कार से कोकीन की डिलेवरी, इंदौर में लग्जरी कार से पार्टी में ड्रग्स सप्लाई का नया ट्रेंड
इंदौर में कोकीन की डिलेवरी करने के आरोप में बड़े कारोबारी का बेटा पकड़ाया. पूछताछ में बड़े खुलासे की उम्मीद. संदीप मिश्रा की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 9, 2026 at 2:39 PM IST
इंदौर: पुलिस लगातार मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले आरोपियों की धरपकड़ करने में जुटी हुई है. इसी कड़ी में जूनी इंदौर थाना पुलिस ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो लाखों रुपए की कार से कोकीन डिलीवरी करने जा रहा था. पुलिस आरोपी से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुटी है. आरोपी काकरिया शहर के एक बड़े चाय पत्ती कारोबारी का बेटा है.
लग्जरी कार से कोकीन सप्लाई
मामला इंदौर के जूनी इंदौर थाना क्षेत्र का है. जूनी इंदौर थाना प्रभारी अनिल गुप्ता ने बताया, "मुखबिर द्वारा पुलिस को सूचना मिली थी कि धोबी घाट क्षेत्र में कर्बला मैदान के पास एक युवक लग्जरी कार लेकर खड़ा हुआ है. जोकि कोकीन नामक मादक पदार्थ की डिलेवरी देने के लिए आया हुआ है. सूचना मिलते ही टीम ने मौके पर पहुंचकर युवक कल्प काकरिया को पकड़ लिया. तलाशी लेने पर उसके पास से दो ग्राम से अधिक कोकीन बरामद हुई. जिसकी कीमत तकरीबन 30 हजार के आसपास आंकी जा रही है."
मुंबई से लाकर इंदौर में सप्लाई
पूछताछ में आरोपी कल्प ने बताया "वह जन्मदिन पार्टी में शामिल होने के लिए राउ जा रहा था. वहां अपने दोस्तों के साथ कोकीन का नाश करने वाला था. वह मुंबई सहित आसपास के क्षेत्र से कोकीन लेकर आता था और उसे इंदौर में सप्लाई कर देता था."
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पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसकी लाखों रुपए की लग्जरी कार को भी जब्त कर लिया है. इसके साथ ही मुंबई में किन लोगों से कोकीन लेकर आता था और इंदौर में किन लोगों को सप्लाई करता था. इसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है. जांच के आधार पर आगे अन्य लोगों के खिलाफ कार्रवाई की संभावना है.