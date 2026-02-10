ETV Bharat / state

पति था गांजा-स्मैक का सौदागर, पत्नी ने वीडियो बनाकर होश ठिकाने लगाए, पुलिस कमिश्नर को किया कॉल

इंदौर में महिला ने घर में रखे गांजा और स्मैक की पुलिस को शिकायत की ( ETV Bharat )

मामला इंदौर के मल्हारगंज थाना क्षेत्र का है, जहां इंदिरा नगर निवासी महिला मंजू भिड़े ने पति किरण भिड़े द्वारा घर से गांजा और स्मैक की पुड़िया बेचे जाने का खुलासा किया है. महिला ने इंदौर पुलिस कमिश्नर को फोन कर पूरे मामले की जानकारी दी और फिर घर के अंदर रखे गांजा और स्मैक का वीडियो बनाकर कमिश्नर को शेयर किया.

इंदौर: मल्हारगंज थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला ने पति के अवैध धंधे का भंडाफोड़ किया है. महिला ने घर में रखे गांजा और स्मैक की पुड़िया का वीडियो बनाकर पुलिस कमिश्नर को भेजा और पति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. इसके बाद पुलिस ने मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

मामले की जानकारी देतीं एडवोकेट (ETV Bharat)

पान दुकान की आड़ में गांजा और स्मैक की सप्लाई

जानकारी मिलते ही इंदौर पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह ने इंदौर क्राइम ब्रांच को दिशा निर्देश दिए. इस पूरे मामले में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी किरण को गिरफ्तार कर लिया. फरियादी मंजू भिड़े ने वीडियो में जानकारी देते हुए बताया, " मेरे पति किरण भिड़े बॉम्बे हॉस्पिटल के पास पान की दुकान संचालित करते हैं. पान की दुकान की आड़ में गांजा और स्मैक का कारोबार करते हैं."

इंदौर में पान दुकान की आड़ में गांजा और स्मैक की सप्लाई (ETV Bharat)

जांच में जुटी पुलिस

महिला ने वीडियो में आगे बताया, " इस काम में पति किरण भिड़े, उसका भाई और मां भी शामिल हैं. मैं जब भी अपने पति को यह काम करने से रोकती तो वह मेरे साथ मारपीट करता है." इस पूरे मामले पर एडिशनल डीसीपी राजेश दंडौतिया ने बताया, "मामले की जांच पड़ताल की जा रही है. प्रारंभिक तौर पर कार्रवाई करते हुए आरोपी पति को हिरासत में लिया गया है."

महिला ने स्मैक का वीडियो बनाकर कमिश्नर को भेजा (ETV Bharat)

जानकारी के अनुसार, फरियादी की दो बेटियां हैं. वह पति द्वारा किए जा रहे नशे के कारोबार से हमेशा डरी रहती थी और उसकी बच्चियों पर भी इसका गलत असर पड़ रहा था. इसी के चलते उसने अपने पति की शिकायत पुलिस को कर दी.