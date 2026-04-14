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BJP करती है संविधान से खिलवाड़, बाबा साहब की जन्मस्थली पहुंचे जीतू पटवारी का बयान

जीतू पटवारी ने अंबेडकर की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण ( ETV Bharat )