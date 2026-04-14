BJP करती है संविधान से खिलवाड़, बाबा साहब की जन्मस्थली पहुंचे जीतू पटवारी का बयान
संविधान निर्माता डॉ भीमराव अंबेडकर की जयंती, जन्मस्थली महू पहुंच रहे राजनीतिक हस्तियां, जीतू पटवारी बोले-भाजपा कर रही संविधान से खिलवाड़.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 14, 2026 at 1:03 PM IST
इंदौर: भारत रत्न डॉ भीमराव अंबेडकर की 14 अप्रैल यानि मंगलवार को 135वीं जयंती देश भर में मनाई जा रही है. इस मौके पर डॉ अंबेडकर की जन्मस्थली महू में अनुयायी के साथ राजनीतिक हस्तियों का जमावड़ा है. जयंती के मौके पर उनकी जन्मस्थली पर दो दिन का महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है. इससे पहले पूर्व संध्या पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए. वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने महू पहुंचकर बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दी.
सीएम मोहन यादव भी पहुंचेंगे महू
अंबेडकर जयंती की पूर्व संध्या पर महू में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए. वहीं सोमवार रात 12:00 बजे जन्मस्थली स्मारक पर समता सैनिक दल ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया और आतिशबाजी की. मंगलवार सुबह से ही बड़ी संख्या में अनुयायियों के पहुंचने का सिलसिला जारी हो गया है. जिसमें राजनीतिक दलों नेताओं के साथ-साथ देश के अलग-अलग कोने से पहुंचने वाले लोग शामिल हैं. अंबेडकर जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव भी महू पहुंचेंगे.
प्रशासन ने की भोजन और ठहरने की व्यवस्था
सीएम यहां बाबा साहब की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे. वहीं सभा को भी संबोधित करेंगे. अंबेडकर जयंती के मौके पर प्रदेश के साथ-साथ महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान सहित अन्य प्रदेशों के भी लोग जन्म स्थली स्मारक पर बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंच रहे हैं. यहां पहुंचने वाले अनुयायियों के लिए प्रशासन ने भोजन और ठहरने की व्यवस्था की है. इन व्यवस्थाओं को अलग-अलग सेक्टरों में बांटा गया है.
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जीतू पटवारी ने दी श्रद्धांजलि
डॉ भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली स्मारक पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पहुंचे. उन्होंने जन्म स्थली स्मारक पर बाबा साहब की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि "बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हम यह प्रतिज्ञा लेंगे कि उनके बताए हुए रास्ते पर हम चलेंगे. उन्होंने सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समानता का रास्ता बताया था, जीतू पटवारी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब की तस्वीर लगाती है, आयोजन करती है पर उनके संविधान से खिलवाड़ करती है, आरक्षण पर सवाल करती है."