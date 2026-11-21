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इंदौर में डबल मर्डर, बेटे ने बाप और बहन को बेरहमी से मारा, पिता का शव बोरे में भरकर फेंका

डबल मर्डर के पीछे क्या थी वजह? ( Etv Bharat )

इंदौर : मध्य प्रदेश के इंदौर से डबल मर्डर की सनसनीखेज वारदात सामने आई है. यहां के एरोड्रम थाना क्षेत्र में संपत्ति विवाद के चलते एक भाई ने ही अपने पिता और बहन की बेरहमी से हत्या कर दी. हत्या कररने के बाद आरोपी ने जहां बहन की लाश को कमरे में बंद कर दिया तो वहीं पिता की लाश को बोरे में भरकर जंगल में फेंक आया. डबल मर्डर कर फरार हुए आरोपी की इंदौर पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है.