इंदौर में डबल मर्डर, बेटे ने बाप और बहन को बेरहमी से मारा, पिता का शव बोरे में भरकर फेंका
जंगल में बोरे में भरा मिला पिता का शव, कमरे में बंद थी बहन की बॉडी, आरोपी को खोज रही इंदौर पुलिस, संदीप-मिश्रा की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 21, 2026 at 9:07 AM IST
इंदौर : मध्य प्रदेश के इंदौर से डबल मर्डर की सनसनीखेज वारदात सामने आई है. यहां के एरोड्रम थाना क्षेत्र में संपत्ति विवाद के चलते एक भाई ने ही अपने पिता और बहन की बेरहमी से हत्या कर दी. हत्या कररने के बाद आरोपी ने जहां बहन की लाश को कमरे में बंद कर दिया तो वहीं पिता की लाश को बोरे में भरकर जंगल में फेंक आया. डबल मर्डर कर फरार हुए आरोपी की इंदौर पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है.
डबल मर्डर के पीछे क्या थी वजह?
इंदौर पुलिस के मुताबिक, एरोड्रम थाना क्षेत्र में रहने वाली हर्षिता और उसके पिता राजू यादव की हत्या उसी के भाई हर्ष यादव ने कर दी. प्रारंभिक जांच पड़ताल के बाद डीसीपी नरेंद्र रावत ने कहा, '' यादव परिवार में संपत्ति को लेकर विवाद होते थे,. इस विवाद के बीच आरोपी की बहन और उसके पिता कालानी नगर थाना क्षेत्र स्थित एक मकान में किराए से रह रहे थे. वहीं, आरोपी हर्ष परिवार से पूरी तरह अलग रहता था. जांच में पता चला है कि आए दिन आरोपी अपने पिता और बहन से संपत्ति को लेकर विवाद करता था और ऐसी संभावना जताई जा रही है कि हर्ष ने ही अपने साथी के साथ मिलकर इस पूरे डबल मर्डर को अंजाम दिया है.''
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दोनों शव ठिकाने लगाने की कोशिश
इस पूरे मामले में पुलिस द्वारा हर्ष के एक नाबालिग दोस्त को हिरासत में लिया गया है, जिससे पूछताछ की जा रही है. वहीं, मुख्य आरोप हर्ष यादव फिलहाल फरार है. डीसीपी नरेंद्र रावत ने आगे कहा, '' इस पूरे हत्याकांड को काफी योजनाबंध तरीके से अंजाम दिया गया. जहां युवती हर्षिता का शव उसी के कमरे में मिला, तो उसके पिता का शव घर से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर एक जंगल में मिला. ऐसी संभावना है कि एक ही जगह पर हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों शव को अलग-अलग जगह पर ठिकाने लगाने की भी योजना थी. इसी के तहत आरोपी ने पिता के शव को सबसे पहले बोरी में बांधकर ग्रामीण क्षेत्र के सुनसान इलाके में फेंक दिया गया.''
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डीसीपी नरेंद्र रावत के मुताबिक पूरे ही मामले में पुलिस काफी बारीकी से जांच पड़ताल कर रही है और जल्द ही आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा.