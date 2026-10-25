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हेलमेट लगाया, बुलेट स्टार्ट की, डबल डेकर ब्रिज की मजबूती परखने निकल पड़े मंत्री कैलाश विजयवर्गीय

इंदौर डबल डेकर ब्रिज का निरीक्षण करते हुए मंत्री और विधायक ( ETV Bharat )

इंदौर: मध्य प्रदेश के पहले डबल डेकर ब्रिज पर आवागमन शुरू होते ही मंत्री और विधायक ब्रिज के ऊपर बुलेट दौड़ाते नजर आ रहे हैं. हाल ही में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और विधायक तुलसी सिलावट ने बुलेट पर बैठकर इस ब्रिज का अपने तरीके से निरीक्षण किया. इस ब्रिज का उद्घाटन मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 28 अक्टूबर को करेंगे.

इंदौर में सामान्य ब्रिज के ऊपर से गुजरने वाली मेट्रो ट्रेन ब्रिज को क्रॉस करने के लिए पहला डबल डेकर ब्रिज तैयार किया गया है. इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा 161 करोड़ के खर्च के बाद तैयार किए गए ब्रिज की दोनों भुजाओं पर अब आवागमन शुरू हो चुका है. जिसे देखने और निरीक्षण के लिए शनिवार को कैलाश विजयवर्गीय और तुलसी सिलावट ने हंटर बुलेट पर बाइकिंग करते हुए ब्रिज का निरीक्षण किया. विजयवर्गीय ने बताया, ''यह प्रदेश का पहला लेबल 2 फ्लाई ओवर है, जैसे 400 टन भारी स्टील के ऑब्लिगेटरी स्पॉन पर तैयार किया गया है.''