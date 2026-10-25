हेलमेट लगाया, बुलेट स्टार्ट की, डबल डेकर ब्रिज की मजबूती परखने निकल पड़े मंत्री कैलाश विजयवर्गीय
इंदौर के डबल डेकर ब्रिज पर मंत्री की बाइक राइड, विधायकों को बैठाकर किया निरीक्षण. उज्जैन सिंहस्थ 2028 के लिए महत्वपूर्ण. सिद्धार्थ माछीवाल की-रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 25, 2026 at 11:36 AM IST
इंदौर: मध्य प्रदेश के पहले डबल डेकर ब्रिज पर आवागमन शुरू होते ही मंत्री और विधायक ब्रिज के ऊपर बुलेट दौड़ाते नजर आ रहे हैं. हाल ही में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और विधायक तुलसी सिलावट ने बुलेट पर बैठकर इस ब्रिज का अपने तरीके से निरीक्षण किया. इस ब्रिज का उद्घाटन मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 28 अक्टूबर को करेंगे.
इंदौर में सामान्य ब्रिज के ऊपर से गुजरने वाली मेट्रो ट्रेन ब्रिज को क्रॉस करने के लिए पहला डबल डेकर ब्रिज तैयार किया गया है. इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा 161 करोड़ के खर्च के बाद तैयार किए गए ब्रिज की दोनों भुजाओं पर अब आवागमन शुरू हो चुका है. जिसे देखने और निरीक्षण के लिए शनिवार को कैलाश विजयवर्गीय और तुलसी सिलावट ने हंटर बुलेट पर बाइकिंग करते हुए ब्रिज का निरीक्षण किया. विजयवर्गीय ने बताया, ''यह प्रदेश का पहला लेबल 2 फ्लाई ओवर है, जैसे 400 टन भारी स्टील के ऑब्लिगेटरी स्पॉन पर तैयार किया गया है.''
उज्जैन जाने वाले यात्रियों के लिए वरदान
मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया, "2022 में इस ब्रिज का निर्माण शुरू किया गया था, जो अब कंप्लीट हुआ है. इस पर दोनों तरफ से आवागमन शुरू हो गया है. इस ब्रिज के बनने से इंदौर से उज्जैन की ओर यात्रा करने वाले यात्रियों को सुगमता से सुविधा मिलेगी. इस ब्रिज की खासियत इसकी लंबाई है, जो करीब डेढ़ किलोमीटर है. जबकि दोनों भुजाओं की चौड़ाई 24 मीटर है. ब्रिज के कारण चौराहा भी 3 टीयर हो चुका है. जिसमें सबसे नीचे सड़क है और उसके ऊपर से 15 से 18 मीटर की मेट्रो लाइन गुजर रही है, फिर उसके ऊपर से इस ब्रिज को गुजारा गया है."
मुख्यमंत्री करेंगे उद्घाटन
इंदौर के लव-कुश चौराहे पर बने मध्य प्रदेश के पहले डबल डेकर फ्लाईओवर के लेवल-2 की दोनों भुजाओं का लोकार्पण आगामी 28 अक्टूबर 2026 को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा किया जाएगा. इस बहुप्रतीक्षित इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की दूसरी लेन (भुजा) का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है. उद्घाटन समारोह की भव्य तैयारियों और यातायात सुचारू रूप से शुरू करने की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए आज कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, विधायक रमेश मेंदोला और मंत्री तुलसी सिलावट सहित अन्य वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से मौका मुआयना किया.
ऐसे हुआ था लोड टेस्ट
ब्रिज कंप्लीट होने के बाद इस पर लोड टेस्ट के लिए एक साथ भारी भरकम तीन डंपर खड़े किये गए, विकास प्राधिकरण के इंजीनियरों की निगरानी में इस दौरान चेक किया गया कि उसकी 400 टन के ब्रिज की भार वहन क्षमता कितनी है. इसके अलावा स्ट्रक्चर मजबूती और स्टेबिलिटी का परीक्षण किया गया है, सीईओ के मुताबिक, उज्जैन सिंहस्थ के लिहाज से यह डबल डेकर ब्रिज तीर्थ यात्रियों को अधिक सुगमता से उज्जैन का मार्ग प्रशस्त करेगा.
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क्या होता है डबल डेकर
डबल डेकर ब्रिज में आवागमन के लिए दो अलग-अलग स्तर होते हैं. इसमें आमतौर पर सबसे नीचे सड़क या मेट्रो लाइन होती है और उसके ऊपरी स्तर पर ट्रेन अथवा अन्य वाहन के गुजरने की व्यवस्था होती है. आमतौर पर ऐसे ब्रिज भीड़भाड़ वाले शहरों में ट्रैफिक लोड कम करने के लिए बनाए जाते हैं जो एक ही खंबे अथवा पिलर पर दो मंजिल स्ट्रक्चर के होते हैं. यह शहरी इलाकों में तैयार होते हैं फिलहाल ऐसे ब्रिज नागपुर में मेट्रो कम रोड डबल डेकर है. इसके अलावा पटना के अशोक राजपथ पर तैयार किया गया है. अब मध्य प्रदेश के इंदौर में भी यह ब्रिज अस्तित्व में आ गया है.