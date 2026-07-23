3.5 करोड़ लोगों से कॉन्टेक्ट, 10 लाख सुझाव पर आधारित है यूसीसी बिल, समानता पर बोले मोहन यादव
इंदौर में बोले मुख्यमंत्री मोहन यादव, यूसीसी बिल से नागरिकों को मिलेंगे समान अधिकार, डबल डेकर ब्रिज का मुख्यमंत्री ने किया शुभारंभ.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 23, 2026 at 2:44 PM IST
इंदौर: मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता कानून लागू कर दिया गया है. जिसके आधार पर अब लोगों को समान अधिकार मिल सकेंगे. गुरुवार को इंदौर पहुंचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा, ''मध्य प्रदेश भी अब उन राज्यों में शामिल हो गया है जहां लोगों के सामाजिक हितों की रक्षा की जा रही है.'' विधानसभा में कल यूसीसी बिल के पारित होने के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, ''इस बिल के लिए साढ़े 3 करोड़ से ज्यादा लोगों से संपर्क करने के पश्चात 10 लाख से ज्यादा लोगों के सुझाव लिए गए. इसके बाद लोगों के सामाजिक हितों और समानता पर आधारित व्यवस्था लागू करने के लिए यह बिल लागू किया गया है.''
महिलाओं ने किया बिल का स्वागत
मोहन यादव ने कहा कि, ''इस कानून के बनने के बाद मध्य प्रदेश उन राज्यों में शामिल हो गया है, जिसने अपने नागरिकों के लिए एक समान कानून के आधार पर उनकी अपने अधिकारों की रक्षा की जा सकेगी.'' इस अवसर पर मुख्यमंत्री का अल्पसंख्यक समुदाय की बहनों और कई परिवारों ने माला पहनाकर बिल का स्वागत किया.
इस अवसर पर उन्होंने चंद्रशेखर आजाद की जयंती का जिक्र करते हुए कहा, ''आज चंद्रशेखर आजाद की जयंती है और हम सब का सौभाग्य है इनके जैसे तमाम क्रांतिकारियों ने देश को आजादी के साथ एक ऐसे देश की कल्पना की थी, जो सबको समान अवसर दे और समान दृष्टि से देखे. एक समान कानून के आधार पर जीवन ज्ञापन का अधिकार दे. जिसे राज्य में फलीभूत किया जा रहा है.''
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डबल डेकर ब्रिज का मुख्यमंत्री ने किया शुभारंभ
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस अवसर पर शहर के लव कुश चौराहे पर पहुंचकर प्रदेश के पहले डबल डेकर ब्रिज का शुभारंभ किया. इस दौरान उन्होंने कहा ''इंदौर से उज्जैन जाने के दौरान ट्रैफिक में आम जन को कोई परेशानी न हो इसी को देखते हुए लव कुश चौराहे पर डबल देकर ब्रिज का निर्माण किया गया. आने वाले समय में सिंहस्थ होने जा रहा है, उसका फायदा सांवेर और उज्जैन आने वालों को मिले, साथ ही सुपर कॉरिडोर की भी सुविधा हो उसी को देखते हुए आज डबल देकर ब्रिज की शुरुआत की गई है.
मध्य प्रदेश का यह पहला ऐसा ब्रिज है जो ब्रिज के ऊपर बना और बीच में मेट्रो की लाइन है. सीएम मोहन यादव ने इंदौर को विकास की नगरी बताते हुए डबल डेकर ब्रिज को आधुनिक तकनीक का उत्कृष्ट उदाहरण बताया.