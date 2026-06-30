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डबल डेकर ब्रिज की अग्निपरीक्षा, लोड टेस्टिंग में तिनके के सामान लगे भारी डंपर

इंदौर में 161 करोड़ रुपए की लागत से डबल डेकर ब्रिज बनकर लगभग तैयार, 3 डंपर खड़े कर किया गया स्ट्रक्चर और स्टेबिलिटी का परीक्षण.

Indore double decker bridge
डबल डेकर ब्रिज का किया गया टेस्टिंग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 30, 2026 at 11:00 PM IST

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इंदौर: मध्य प्रदेश में अब फ्लाईओवर के साथ मेट्रो लाइन की क्रॉसिंग के लिए डबल डेकर ब्रिज बनाए जा रहे हैं. हाल ही में इंदौर में पहला डबल डेकर ब्रिज तैयार किया गया है. जिसकी लोड टेस्टिंग सफल साबित हुई है. 2022 में इस डबल डेकर ब्रिज का निर्माण शुरू हुआ था, जो अब कंप्लीट होने जा रहा है. इस डबल डेकर ब्रिज को 161 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है.

थ्री टियर चौराहा बना लव कुश चौराहा

इंदौर के लव कुश चौराहे पर डबल डेकर ब्रिज तैयार किया गया है. यह इंदौर का पहला लेबल 2 फ्लाईओवर है. इस 400 टन वजनी लोहे के ब्रिज को ऑब्लिगेटरी स्पॉन पर स्थापित किया गया है. इसे बनाने वाली एजेंसी इंदौर विकास प्राधिकरण के सीईओ डॉ. परीक्षित झाड़े बताते हैं कि "इस ब्रिज की लंबाई 1450 मीटर है, जबकि चौड़ाई 24 मीटर है. इस ब्रिज के कारण शहर का लव कुश चौराहा थ्री टियर चौराहा बन गया है. जिसमें सबसे नीचे सड़क है, उसके ऊपर 15 से 18 मीटर की मेट्रो लाइन गुजर रही है और उसके ऊपर से यह ब्रिज गुजारा है.

थ्री टियर चौराहा बना लव कुश चौराहा (ETV Bharat)

स्ट्रक्चर मजबूती और स्टेबिलिटी का किया गया परीक्षण

ब्रिज के कंप्लीट होने के बाद इस पर लोड टेस्ट के लिए एक साथ भारी भरकम 3 डंपर खड़े रखे गए. विकास प्राधिकरण के इंजीनियरों की निगरानी में इस दौरान चेक किया गया कि उसकी 400 टन के ब्रिज की भार वाहन क्षमता कितनी है. इसके अलावा स्ट्रक्चर, मजबूती और स्टेबिलिटी का परीक्षण किया गया है. सीईओ के मुताबिक सिंहस्थ के लिहाज से उज्जैन पहुंचने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए यह डबल डेकर ब्रिज अधिक सुगम होगी.

Indore bridge stability testing
स्ट्रक्चर मजबूती और स्टेबिलिटी का किया गया परीक्षण (ETV Bharat)

क्या होता है डबल डेकर ब्रिज?

डबल डेकर ब्रिज में आवागमन के लिए 2 अलग-अलग स्तर होते हैं. इसमें आमतौर पर सबसे नीचे सड़क या मेट्रो लाइन होती है और उसके ऊपरी स्तर पर ट्रेन अथवा अन्य वाहन के गुजरने की व्यवस्था होती है. आमतौर पर ऐसे ब्रिज भीड़भाड़ वाले शहरों में ट्रैफिक लोड कम करने के लिए बनाए जाते हैं, जो एक ही खंबे या पिलर पर 2 मंजिल स्ट्रक्चर के होते हैं. आमतौर पर यह शहरी इलाकों में तैयार होते हैं. फिलहाल ऐसे ब्रिज नागपुर में मेट्रो-कम रोड डबल डेकर हैं और पटना के अशोक राजपथ पर भी ऐसा ब्रिज तैयार किया गया है. अब मध्य प्रदेश के इंदौर में भी यह ब्रिज बनाया गया है.

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