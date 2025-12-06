ETV Bharat / state

दान दक्षिणा के पर्व पर इंदौर में नहीं मिलेगी भीख, भिक्षुकों की धड़पकड़ के लिए टीम तैनात

इंदौर कलेक्टर का बड़ा फैसला, मकर संक्रांति पर भिक्षुकों को भीख देने पर लगाया प्रतिबंध, धड़पकड़ के लिए तैनात की महिला बाल विकास की टीम.

INDORE BEGGARS NOT RECEIVE ALMS
दान दक्षिणा के पर्व पर इंदौर में नहीं मिलेगी भीख (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 6, 2025 at 2:27 PM IST

Updated : December 6, 2025 at 3:04 PM IST

2 Min Read
इंदौर: देश के भिक्षुक मुक्त शहर इंदौर में दान दक्षिणा के पर्व मकर संक्रांति पर भी भिक्षुकों को दान दक्षिणा देना प्रतिबंधित रहेगा. शहर को भिक्षुक मुक्त बनाए रखने की दिशा में इंदौर जिला प्रशासन ने अभी से तैयारी शुरू कर दी हैं. हर साल बड़ी संख्या में राजस्थान और गुजरात समेत अन्य इलाकों से मकर संक्रांति के पर्व पर भिक्षुक और उनके परिवार इंदौर और उज्जैन पहुंचते हैं. इस दौरान दान दक्षिणा की उम्मीद में शहर के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर इन भिक्षुकों का डेरा होता है.

भिक्षुकों की धरपकड़ के लिए तैनात टीम
इंदौर चूंकि पूरी तरह भिक्षुक मुक्त शहर घोषित हो चुका है. ऐसी स्थिति में जिला प्रशासन मकर संक्रांति के पर्व पर दान दक्षिणा के नाम पर भिक्षावृत्ति को स्वीकारने की स्थिति में नहीं है. इतना ही नहीं अभी से जिला प्रशासन ने महिला बाल विकास और समाज कल्याण विभाग की टीम में भिक्षुकों की धरपकड़ के लिए तैनात कर दी है, जो त्योहारी सीजन में भिक्षुओं पर नजर रख रही है. इसके अलावा मकर संक्रांति के मद्देनजर, प्रशासन ने भिक्षुओं की सुरक्षा और पुनर्वास को लेकर विशेष रणनीति तैयार की है.

मकर संक्रांति पर भिक्षुकों को भीख देने पर लगाया प्रतिबंध (ETV Bharat)

इंदौर देश का पहला भिक्षु-मुक्त शहर घोषित
शहर के मुख्य मार्गों और सार्वजनिक स्थानों पर तैनात टीमों को निर्देश दिए गए हैं कि वे भिक्षुओं की गतिविधियों पर नज़र रखें और उनके नियमित आने-जाने वाले मार्गों की मैपिंग करें. कलेक्टर शिवम वर्मा ने बताया कि, ''इंदौर देश का पहला भिक्षु-मुक्त शहर घोषित है, और इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्रशासन लगातार प्रयासरत है. प्रशासन का लक्ष्य सिर्फ भिक्षावृत्ति रोकना नहीं, बल्कि भिक्षुओं को सही तरीके से पुनर्वासित करना है ताकि उन्हें दोबारा सड़कों पर बैठने की मजबूरी न हो.''

indore Beggars not receive alms
इंदौर में भिक्षुकों को नहीं मिलेगी भीख (ETV Bharat)

भिक्षुकों का रेस्क्यू कर पुनर्वास केंद्र में रखा
इस मामले में भिक्षुक मुक्त अभियान की समन्वयक रुपाली जैन बताती हैं कि, ''फिलहाल इंदौर शहर में जितने भी भिक्षुकों का रेस्क्यू किया गया है उन्हें पुनर्वास केंद्र में रखा गया है. जहां भिक्षुकों के लिए स्वरोजगार की प्रशिक्षण के अलावा उनके जीवन यापन की तमाम सुविधाएं मौजूद हैं. इसके अलावा भिक्षुकों को समाज की मुख्य धारा में लाने के प्रयास किए जा रहे हैं.''

