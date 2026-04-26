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ऐसा बर्थडे देखा कभी! सूरज गुर्जर ने जन्मदिन को बनाया मिशन, 51000 स्ट्रीट डॉग्स को पकवानों की दावत

सूरज गुर्जर के पास पांच डॉग्स हैं इस दौरान उनका कहना था कि, ''उनके परिवार में पांच डॉग हैं. दो उनके घर में, एक उनके फार्म हाउस पर तो 2 विदेश वाले घर में हैं. शायद यही वजह है कि आज उनका व्यापार और परिवार काफी संपन्न है. इसी के लिए उन्होंने अपने इस जन्मदिवस पर एक अनोखी शपथ ली है. उनका कहना है कि घर में रहने वाले श्वान को तो बेहतर भोजन व्यवस्था मिलती है लेकिन रोड पर रहने वाले स्ट्रीट डॉग को किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं होती है.

सूरज गुर्जर का अनूठा जन्मदिन इंदौर के शख्स सूरज गुर्जर प्रतिवर्ष अपने जन्मदिन को सादगी के साथ बनाते हैं. लेकिन इस बार उन्होंने अपने जन्मदिन को अनोखे रूप से बनाने का प्रयास किया. उनका कहना था कि, ''उन्होंने काफी गरीबी देखी है. उनके पास करोड़ों रुपया था लेकिन समय इतना खराब आया कि वह काफी कर्ज में हो गए थे. लेकिन अब जबसे उन्होंने इन बेजुबान पशुओं की सेवा करना शुरू किया तो आज फिर वह आसमान की बुलंदियों पर हैं. इसी कारण से उन्होंने अपने 55 वे जन्मदिवस को परिवार के साथ अनोखे रूप से बनाने का संकल्प लिया है.''

इंदौर: डॉग से परेशान होकर उन्हें पीटने और गाड़ी से कुचलने के तमाम मामलों के बीच उनके प्रति करुणा दिखाने की एक तस्वीर भी सामने आई है. इंदौर में एक ऐसा शख्स है जिसने अपना जन्मदिन श्वानों के बीच में मनाकर इन बेजुबान पशुओं को भी सम्मान देने की पहल करते हुए 51 हजार श्वान को भोजन कराने की शपथ ली है.

इस कारण से वह अब अपनी कार में एक भारी मात्रा में भोजन व्यवस्था लेकर निकले हैं. जिसमें दूध, बिस्किट, टोस्ट और अन्य खाद्यान्न सामग्री रखी है. जहां पर भी स्ट्रीट डॉग दिखाई देता है तुरंत उसके सामने पत्तल बढ़ा देते हैं और उसे पत्तल में पांच तरीके का पकवान उसके सामने रख देते हैं. जो उसे पसंद आता है वह खाता है और अपने अन्य साथियों को भी बुला लेता है.''

हॉर्न सुनते ही दौड़े चले आते हैं डॉग्स

हालत यह है कि उनकी गाड़ी का हॉर्न सुनकर कॉलोनी गली मोहल्ले में रहने वाले डॉग्स तुरंत दौड़कर आ जाते हैं. इसी तरीके से उन्होंने संकल्प लिया है कि वह पूरे शहर में 51000 से अधिक श्वानों को भोजन कराएंगे और यह प्रतिदिन रहेगा. इसके लिए उन्होंने बेजुबान पशुओं के लिए कार्य करने वाले संगठनों से भी संपर्क किया है जो की बढ़ चढ़कर इस कार्य में हिस्सा ले रहे हैं.

बेजुबान पशुओं के लिए काम करे प्रशासन

उनका कहना है कि, ''गाड़ी के नीचे आने से इन बेजुबान जानवरों की मौत हो जाती है. कुछ लोग इन्हें जानबूझकर मार डालते हैं, ऐसे लोगों को कार्रवाई होना चाहिए. साथ ही समय-समय पर प्रशासन और जिम्मेदार अधिकारियों को भी इन बेजुबान पशुओं के लिए काम करना चाहिए ताकि उनके स्वास्थ्य और रहने की व्यवस्था हो सके. जिसके कारण यह दूसरों पर हमला नहीं करेंगे और उसका फायदा सीधे तौर पर मानव जीवन पर भी होगा. सबसे फायदेमंद और वफादार पशु में अगर कोई आता है तो वह श्वान है और इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है.''

सामाजिक संगठन से जुड़ी हुई महिलाओं का कहना था कि, ''ऐसे काफी अनोखे लोग होते हैं जो कि बेजुबान पशुओं के साथ अपना जन्म दिवस या खुशियां बांटना चाहते हैं. आज जिस तरीके से बेजुबान पशुओं के साथ सूरज गुर्जर के द्वारा केक काटकर जन्मदिन मनाने की अनूठी शुरुआत की गई है, यह सराहनीय पहल है भविष्य में आगे बढ़कर लोग ऐसे बेजुबान पशुओं के लिए आगे आए और उनके संरक्षण और सुरक्षा और व्यवस्था के लिए अपना दायित्व और कर्तव्य निभाएं.''