महिला के पेट से निकली फुटबॉल बराबर गांठ, नामुमकिन ऑपरेशन को डॉक्टरों ने मुमकिन कर दिखाया
इंदौर में सर्जरी कर डॉक्टरों ने निकाली महिला के पेट से 3 किलो की गांठ, महिला को पहले से थी हेमोरेजिक इन्फार्क्ट नामक ब्रेन बीमारी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 21, 2026 at 5:18 PM IST
इंदौर: इन दिनों मरीजों को हो रही तरह-तरह की बीमारियों के बीच अब एक महिला के गर्भ में फुटबॉल के आकार जितनी फाइब्रॉयड गांठ निकाली गई है. पीड़ित महिला इस गठान के कारण ब्लीडिंग और तेज दर्द को लेकर बीते कई महीनों से परेशान थी. इसके बाद डॉक्टरों की टीम ने जांच और सर्जरी के जरिए इस गठान को निकाला, जो एक दुर्लभ फाइब्रॉयड का केस बताया गया है.
महिला के पेट में थी गांठ, पहले से ब्रेन बीमारी से थी परेशान
इंदौर के केयर सीएचएल हॉस्पिटल में हाल ही में निर्वाचन कार्य में ड्यूटीरत एक महिला पहुंची थी. यह महिला गर्भाशय से होने वाली ब्लीडिंग और पेट दर्द से परेशान थी, शुरुआती जांच में सामने आया कि उसके पेट में फुटबॉल के आकार की बड़ी गांठ मौजूद है, जिसे फाइब्रॉइड कहा जाता है. यह गांठ आकार में लगभग 7 से 8 महीने की गर्भावस्था जितनी बड़ी हो चुकी थी. जिससे मरीज की स्थिति लगातार बिगड़ रही थी. महिला को पहले से भी हेमोरेजिक इन्फार्क्ट नामक मस्तिष्क से जुड़ी बीमारी थी, उसके लिए उसे खून पतला होने की दवाइयां दी जा रही थी, लेकिन खून पतला होने के कारण सर्जरी में ज्यादा खून बहने का रिस्क भी था.
सर्जरी के बाद निकाली गई 3 किलो वजनी गांठ
मामले की जटिलता इसलिए भी बढ़ गई, क्योंकि मरीज को करीब 4 महीने पहले दिमाग से जुड़ी गंभीर समस्या हो चुकी थी. उस समय जांच में उसके मस्तिष्क में कई स्थानों पर 'वीनस हेमोरेजिक इन्फार्क्ट' पाए गए थे, लेकिन डॉक्टरों ने महिला की जटिलताओं का ध्यान रखते हुए न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. मनोरंजन बरनवाल की निगरानी में मरीज की स्थिति स्थिर होने के बाद सर्जरी की योजना बनाई.
सावधानीपूर्वक किए गए ऑपरेशन के दौरान मरीज के पेट से लगभग 2.5 से 3 किलो वजनी फुटबॉल के आकार की विशाल फाइब्रॉइड गठान को निकाला. इसके बाद बच्चादानी को भी सफलतापूर्वक निकाल दिया गया. ऑपरेशन के दौरान ब्लीडिंग को नियंत्रित रखना और मरीज की सुरक्षा सुनिश्चित करना टीम के लिए बड़ी चुनौती था, जिसे डॉक्टरों ने सफलतापूर्वक संभाला.
- ग्वालियर में ऑपरेशन के लिए नहीं खर्च होंगे हजारों रुपए, सालों से धूल खा रही लेप्रोस्कोपी मशीन एक्टिव
- इंदौर में खेल-खेल में मासूम के मुंह में फंसी जिंदा मछली, ऑपरेशन कर डॉक्टरों ने बचाई जान
जांच के लिए भेजा गया गांठ और बच्चादानी
लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉ. नीना अग्रवाल ने बताया "यह केस इसलिए चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि मरीज हाल ही में वीनस हेमोरेजिक इन्फार्क्ट से गुजरी थी और ब्लड थिनर पर थी. ऐसे में मल्टीडिसिप्लिनरी टीम के साथ योजना बनाकर सही समय पर ऑपरेशन किया गया. ऑपरेशन के दौरान 2.5 से 3 किलो की फुटबॉल के आकार की विशाल गांठ को सुरक्षित तरीके से निकाला गया.
उन्होंने बताया फिलहाल मरीज की स्थिति स्थिर है और उसे निगरानी में रखा गया है. इस गांठ और बच्चेदानी को जांच के लिए भेजा गया है, इस सफल सर्जरी ने एक बार फिर यह साबित किया है कि जटिल परिस्थितियों में भी सही रणनीति और विशेषज्ञता से मरीज को सुरक्षित उपचार दिया जा सकता है."