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महिला के पेट से निकली फुटबॉल बराबर गांठ, नामुमकिन ऑपरेशन को डॉक्टरों ने मुमकिन कर दिखाया

इंदौर: इन दिनों मरीजों को हो रही तरह-तरह की बीमारियों के बीच अब एक महिला के गर्भ में फुटबॉल के आकार जितनी फाइब्रॉयड गांठ निकाली गई है. पीड़ित महिला इस गठान के कारण ब्लीडिंग और तेज दर्द को लेकर बीते कई महीनों से परेशान थी. इसके बाद डॉक्टरों की टीम ने जांच और सर्जरी के जरिए इस गठान को निकाला, जो एक दुर्लभ फाइब्रॉयड का केस बताया गया है.

महिला के पेट में थी गांठ, पहले से ब्रेन बीमारी से थी परेशान

इंदौर के केयर सीएचएल हॉस्पिटल में हाल ही में निर्वाचन कार्य में ड्यूटीरत एक महिला पहुंची थी. यह महिला गर्भाशय से होने वाली ब्लीडिंग और पेट दर्द से परेशान थी, शुरुआती जांच में सामने आया कि उसके पेट में फुटबॉल के आकार की बड़ी गांठ मौजूद है, जिसे फाइब्रॉइड कहा जाता है. यह गांठ आकार में लगभग 7 से 8 महीने की गर्भावस्था जितनी बड़ी हो चुकी थी. जिससे मरीज की स्थिति लगातार बिगड़ रही थी. महिला को पहले से भी हेमोरेजिक इन्फार्क्ट नामक मस्तिष्क से जुड़ी बीमारी थी, उसके लिए उसे खून पतला होने की दवाइयां दी जा रही थी, लेकिन खून पतला होने के कारण सर्जरी में ज्यादा खून बहने का रिस्क भी था.

सर्जरी के बाद निकाली गई 3 किलो वजनी गांठ

मामले की जटिलता इसलिए भी बढ़ गई, क्योंकि मरीज को करीब 4 महीने पहले दिमाग से जुड़ी गंभीर समस्या हो चुकी थी. उस समय जांच में उसके मस्तिष्क में कई स्थानों पर 'वीनस हेमोरेजिक इन्फार्क्ट' पाए गए थे, लेकिन डॉक्टरों ने महिला की जटिलताओं का ध्यान रखते हुए न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. मनोरंजन बरनवाल की निगरानी में मरीज की स्थिति स्थिर होने के बाद सर्जरी की योजना बनाई.