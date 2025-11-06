ETV Bharat / state

इंदौर से गुजरात निकले डॉक्टर रास्ते में लापता, पुलिस ने पूरे रूट के CCTV खंगाले

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 6, 2025 at 12:09 PM IST

इंदौर : इंदौर के लसुड़िया क्षेत्र में रहने वाले और गुजरात में वेटेरनेरी डॉक्टर के पद पर तैनात हरि सिंह रघुवंशी अचानक लापता हो गए तो परिजनों में हड़कंप मच गया. डॉ. हरि सिंह रघुवंशी छुट्टियां खत्म होने के बाद ड्यूटी स्थल के लिए रवाना हुए थे. 24 घंटे बीत जाने के बाद इंदौर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर डॉक्टर को तलाश लिया.

परिजनों ने गुमशुदुगी दर्ज कराई

इंदौर के लसुड़िया थाना क्षेत्र के महालक्ष्मी नगर में रहने वाले डॉ. हरि सिंह रघुवंशी गुजरात में डॉक्टर के पद पर हैं. वह छुट्टी पर अपने घर इंदौर आए थे. छुट्टियां खत्म होने के बाद वह इंदौर से अपनी कार से अकेले ही गुजरात के लिए निकले, लेकिन शाम तक उनका परिजनों से किसी तरह का कोई संपर्क नहीं हुआ. इसके चलते परिजन काफी घबरा गए और उन्होंने इसकी जानकारी पुलिस को दी. लसूडिया थाना पुलिस ने गुमशुदगी का प्रकरण दर्ज कर डॉक्टर की तलाश शुरू की. डॉक्टर का सुराग लगाने के लिए इंदौर से लेकर गुजरात के बॉर्डर तक के सीसीटीवी खंगाले गए.

इंदौर एसीपी राजकुमार श्रॉफ (ETV BHARAT)

सीसीटीवी फुटेज से मिला सुराग

इंदौर पुलिस ने डॉक्टर की कॉल डिटेल के साथ ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तलाश शुरू की. इसी दौरान राजगढ़ में एक रेस्टोरेंट में एक अन्य व्यक्ति के साथ वह सीसीटीवी में देखे गए. इसके बाद पुलिस ने कॉल डिटेल और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच आगे बढ़ाई. इसी दौरान सूचना मिली कि डॉक्टर की कार बड़ौदा में है और वह भी वहीं पर मौजूद है. डॉक्टर गुजरात में किसी अन्य जगह जाना था लेकिन वह बड़ौदा कैसे पहुंचे और साथ में वह व्यक्ति कौन था, इसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है.

डॉक्टर को इंदौर लाकर होगी पूछताछ

इस मामले में एसीपी राजकुमार श्रॉफ का कहना है "लापता डॉक्टर बड़ौदा में मिले हैं. उन्हें इंदौर लाया जा रहा है. डॉक्टर से पूछताछ की जाएगी कि ये गलतफहमी कैसे फैली. उन्होंने अपने परिवार को सूचना क्यों नहीं दी. वह ड्यूटी स्थल पर न पहुंचकर बड़ौदा कैसे पहुंच गए. उनके साथ व्यक्ति कौन था." इधर, परिजनों ने डॉक्टर के मिलने के बाद राहत की सांस ली है.

