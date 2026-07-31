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मध्य प्रदेश में महामारी बन रहा है फैटी लीवर, चपेट में आ रहे ग्रामीण और किसान

अनियमित खानपान, फास्ट फूड का बढ़ता चलन, धूम्रपान जैसी आदतें बीमारियों को दे रही हैं न्योता, 100 में से 33 मरीज फैटी लीवर के शिकार.

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मध्य प्रदेश में महामारी बन रहा है फैटी लीवर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 31, 2026 at 4:10 PM IST

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इंदौर: घटते शारीरिक श्रम और गलत खानपान के कारण न केवल मोटापा बढ़ता है, बल्कि फैटी लीवर की समस्या भी होती है. इस दौर में फैटी लीवर महामारी बन चुका है नतीजतन देश का हर तीसरा व्यक्ति फैटी लीवर का शिकार है.

100 में से 33 मरीज फैटी लीवर के शिकार

देश सहित मध्य प्रदेश में अनियमित खानपान, फास्ट फूड की बढ़ती आदत, तनाव मोटापा और धूम्रपान के अलावा शराब के बढ़ते सेवन के कारण पाचन तंत्र और लीवर से जुड़ी बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं. महानगरों के अलावा अब ग्रामीण स्तर पर आलम यह है कि एसिडिटी गैस समेत अन्य कारणों से होने वाली मरीजों की जांच के दौरान 100 में से 33 मरीज फैटी लीवर के पाये जा रहे हैं, जबकि 66 प्रतिशत मरीजों में टाइप टू डायबिटीज पाई जा रही है जिसकी बड़ी वजह मोटापा है.

100 में से 33 मरीज फैटी लीवर के शिकार (ETV Bharat)

जंक फूड और दूषित पानी पैदा कर रहा है लीवर से जुड़ी बीमारियां

इंदौर में महाराजा यशवंत राव होलकर चिकित्सालय के गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉ. अतुल शेंडे बताते हैं कि "एसिडिटी, गैस, हेपेटाइटिस, पीलिया, अल्सर, पेंक्रियाटाईटिस जैसी बीमारी अब केवल बुजुर्गों तक सीमित नहीं रही बल्कि युवा और वर्किंग ग्रुप में भी तेजी से सामने आ रही है. सिर्फ शहर में ही नहीं अब ग्रामीण इलाकों में भी किसानों के काम में जुताई से कटाई तक लेबर कम लग रहा है और लोग खुद से काम करने के बजाए मशीन और मजदूरों से काम करवा रहे हैं जबकि उनके खानपान की आदतें पहले जैसी है जिसमें शुद्धि दूध और अत्यधिक कैलोरी का सेवन करते हैं. वही जंक फूड और दूषित पानी जैसी समस्या कारण भी लीवर से जुड़ी बीमारियां सामने आ रही हैं, जो अपने आप में चिंता जनक स्थिति है."

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एक अन्य हॉस्पिटल की गैस्ट्रोएंटरोलोजिस्ट डॉ. सोहनी सरकार के मुताबिक "बचपन से ही बच्चों को जंक फूड के स्थान पर घर का खाना देने की आदत डालना चाहिए. इसके अलावा डाइट पर कंट्रोल, लाइफ स्टाइल मोडिफिकेशन और फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाने से बीमारी और बुरी स्थिति आने से बचा जा सकता है." उन्होंने कहा कि बच्चों को खेल और उनकी मनपसंद एक्टिविटी के जरिए मोटापे और अन्य नुकसान से बचाया जा सकता है. उन्होंने कहा मोटापे से ही डायबिटीज के कारण शरीर का हर अंग प्रभावित हो जाता है जिसके कारण अन्य बीमारियां भी हो जाती हैं.

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