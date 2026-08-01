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130 डिग्री टेढ़ी रीढ़, पैरों में लकवा, 13 घंटे की सर्जरी के बाद फिर चलने लगा बच्चा, डॉक्टरों का कमाल

इंदौर के डॉक्टरों ने दी मरीज को नई जिंदगी, इडियोपैथिक स्कोलियोसिस से पीड़ित 15 साल के बच्चे का ऑपरेशन, लकवे की कगार पर था बच्चा. सिद्धार्थ माछीवाल की रिपोर्ट.

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इंदौर में डॉक्टरों ने की दुर्लभ सर्जरी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 1, 2026 at 9:00 AM IST

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Updated : August 1, 2026 at 9:32 AM IST

3 Min Read
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इंदौर: बच्चों में रीढ़ की हड्डी का टेढ़ापन अक्सर शुरुआत में सामान्य समस्या समझकर नजरअंदाज कर दिया जाता है. लेकिन समय रहते इलाज न मिलने पर यही परेशानी गंभीर रूप ले सकती है. इंदौर में ऐसी ही एक दुर्लभ और बेहद चुनौतीपूर्ण स्थिति का सफल उपचार शैल्बी हॉस्पिटल के स्पाइन सर्जरी विभाग में किया गया. जहां 130 डिग्री तक टेढ़ी हो चुकी रीढ़ वाले 15 साल के एक बच्चे की करीब 13 घंटे चली कठिन सर्जरी के बाद उसे फिर से चलने लायक बनाया गया.

इडियोपैथिक स्कोलियोसिस से पीड़ित था बच्चा
स्पाइन सर्जन डॉ. प्रणव कुमार के अनुसार, ''बच्चे को इडियोपैथिक स्कोलियोसिस था, जो स्कोलियोसिस का सबसे सामान्य प्रकार माना जाता है. आम तौर पर 50 डिग्री से अधिक रीढ़ के टेढ़ेपन को गंभीर श्रेणी में रखा जाता है, जबकि इस बच्चे की रीढ़ लगभग 130 डिग्री तक मुड़ चुकी थी. जांच के दौरान एक्स-रे और सीटी स्कैन में स्थिति बेहद गंभीर मिली. शुरुआत में सर्जरी का जोखिम काफी अधिक था, इसलिए डॉक्टरों ने पूरी सावधानी के साथ इलाज की योजना बनाई.

13 घंटे की सर्जरी के बाद फिर चलने लगा बच्चा (ETV Bharat)

13 घंटे चली सर्जरी, रीढ़ को किया सीधा
इसी दौरान बच्चे के पैरों में लकवे के लक्षण आने लगे और उसे पेशाब करने में भी परेशानी होने लगी. हालत बिगड़ने पर विशेषज्ञों की टीम ने विस्तृत योजना बनाकर ऑपरेशन करने का निर्णय लिया. सर्जरी सुबह करीब 10 से 11 बजे के बीच शुरू हुई और रात लगभग 11 बजे तक चली. पहले चरण में रीढ़ की हड्डी को सामने की ओर से, हृदय के नीचे वाले हिस्से के पास पहुंचकर मुक्त किया गया. इसके बाद पीछे की ओर से स्क्रू लगाकर रीढ़ को सीधा करने का प्रयास किया गया.

जब इससे भी अपेक्षित सुधार नहीं हो सका तो रीढ़ की कुछ हड्डियों को नियंत्रित तरीके से काटकर उनका दोबारा संतुलन बनाया गया. कई चरणों में चली इस कठिन प्रक्रिया के बाद डॉक्टर रीढ़ को संतुलित स्थिति में लाने में सफल रहे. सर्जरी के बाद बच्चे की हालत लगातार सुधर रही है. ऑपरेशन के चार दिन बाद ही उसके पैरों में संवेदनाएं लौट आईं और वह पैरों को चलाने लगा है.

शुरुआत में मिले ट्रीटमेंट तो ठीक हो सकते हैं मरीज
डॉ. प्रणव कुमार ने कहा, ''बच्चों की रीढ़ में दिखाई देने वाले किसी भी तरह के टेढ़ेपन की यदि शुरुआती अवस्था में इसकी पहचान हो जाए तो कई मामलों में व्यायाम और नियमित उपचार से स्थिति को बढ़ने से रोका जा सकता है. विशेष रूप से 5 से 7 वर्ष और 12 से 15 वर्ष की उम्र के दौरान बच्चों की हड्डियों की वृद्धि तेज होती है, इसलिए इस समय स्कोलियोसिस तेजी से बढ़ सकता है. इस बच्चे के मामले में भी बीमारी लगातार बढ़ती रही और आख़िरकार उसके पैरों में लकवे जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई.''

Last Updated : August 1, 2026 at 9:32 AM IST

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